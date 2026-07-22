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तीन महीने बाद जिस घर में गूंजनी हैं किलकारी, वहां मां-बेटों की मौत से छाया मातम, एक हादसे ने उजाड़ दिया पूरा घर

उस वक्त सबकी आंखे नम हो गया थी, जब एक-दूसरे बचाते हुए हादसे में मारे मां और दो बेटों की चिंता एक साथ जली.

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बंद बेसमेंट की टंकी खोलने पर मां-दो बेटों की मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 22, 2026 at 8:31 PM IST

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हल्द्वानी: कहते हैं कि मां अपने बच्चे को बचाने के लिए अपनी जान भी दांव पर लगा देती है. हल्द्वानी के गौलापार में यह बात सच साबित हुई, लेकिन इस कोशिश ने एक नहीं, तीन जिंदगियां छीन लीं. घर में बनी पानी की टंकी कुछ ही मिनटों में मौत का कुआं बन गई. पहले बड़ा बेटा अंदर गया, फिर उसे बचाने मां उतरी और आखिर में छोटा बेटा भी अपनों को बचाने के लिए टंकी में कूद पड़ा, लेकिन तीनों जिंदा बाहर नहीं लौट सके.

दरअसल, हल्द्वानी के चोरगलिया थाना क्षेत्र के गौलापार मानपुर पश्चिम में घर की खुशी कुछ पल में ही बदल गई. घर में नई पानी की टंकी बनाई गई थी, जिसकी शटरिंग खोलने के लिए बड़ा बेटा धर्म सिंह बिष्ट टंकी के अंदर उतरे, लेकिन ऑक्सीजन की कमी या जहरीली गैस के कारण बेहोश हो गए. बेटे को बचाने के लिए मां सरस्वती देवी टंकी में उतरीं, लेकिन वह भी बाहर नहीं निकल सकीं. इसके बाद छोटे बेटे खुशाल सिंह बिष्ट भी मां और भाई को बचाने के लिए टंकी में उतरे, लेकिन वह भी उसी जहरीली हवा की चपेट में आ कर बेहोश हो गए. इसी दौरान सब्जी विक्रेता भोजराज घर लौट रहे थे. चीख-पुकार सुनकर वह मौके पर पहुंचे और बिना अपनी जान की परवाह किए टंकी में उतर गए.

तीन महीने बाद जिस घर में गूंजनी हैं किलकारी (ETV Bharat)

उन्होंने तीनों के सिर ऊपर करने की कोशिश की ताकि उनकी सांस चल सके, लेकिन टंकी के अंदर इतनी घुटन और जहरीली गंध थी कि कुछ ही देर में भोजराज भी बेहोश हो गए. बाद में राजेंद्र सिंह मेहरा टंकी में उतरे और ग्रामीण और रस्सी की मदद से उन्हें बाहर निकाला. इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने मां और दो बेटों को मृत घोषित कर दिया.

हादसे में बच्चों के सिर से छीना दादी और पिता का साया: मानपुर पश्चिमी में हुए हादसे में मां और दो बेटों की मौत से परिवार के मासूम बच्चों के सिर से एक साथ पिता और दादी का साया छीन गया. पड़ोसियों के मुताबिक परिवार में चार से सात साल तक की उम्र के छोटे-छोटे बच्चे हैं. अब उनके पालन-पोषण और भविष्य की चिंता पूरे गांव को सता रही है. ग्रामीणों ने सरकार से आर्थिक सहायता और बच्चों की पढ़ाई-लिखाई की जिम्मेदारी उठाने की मांग कर रहे हैं. .

पूर्व में भी परिवार झेल चुका है हादसा: गौलापार में पानी की टंकी में मां और दो बेटों की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है. परिवार 12 साल पूर्व भी एक हादसे का दर्द झेल चुका है. 12 साल पूर्व सड़क हादसे में धर्म सिंह और खुशाल सिंह के पिता भीम सिंह की मौत हो गई थी. इसके बाद मां सरस्वती देवी ने संघर्ष कर दोनों बेटों को खड़ा किया. धर्म सिंह प्लंबर का काम करते थे, जबकि खुशाल सिंह एक कंपनी में इलेक्ट्रिशियन थे. दोनों परिवार की आजीविका का सहारा थे. अब तीनों की एक साथ मौत से परिवार पर गहरा आर्थिक और भावनात्मक संकट खड़ा हो गया है.

नम आंखों से ग्रामीणों ने जामवाला घाट में दी अंतिम विदाई: पानी की टंकी का ढोल खोलने के दौरान टंकी में उतरे एक परिवार के तीन सदस्यों की मौत के बाद आज पुलिस प्रशासन ने पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सुपुर्द किया गया. दोपहर बाद तीनों के शवों को घर लाया गया, जिसके बाद परिजनों और ग्रामीणों ने तीनों का दाह संस्कार चोरगलिया स्थित सूर्या देवी मंदिर के पास जामवाला घाट में किया गया.

6 माह की गर्भवती है मृतक खुशाल की पत्नी: जिस घर में तीन माह बाद किलकारी गूंजने वाली थी, उस घर में आज सन्नाटा पसरा हुआ है. पानी की टंकी का ढोला खोलने के दौरान मां और दो बेटों की मौत के बाद से पूरा क्षेत्र गमगीन है. जानकारी के मुताबिक मृतक खुशाल की पत्नी 6 माह की गर्भवती है, अजन्मे बच्चे ने दुनिया में आने से पहले ही अपने पिता को खो दिया. पति की मौत के सदमे में गर्भवती पत्नी बेसुध है और पूरा परिवार भविष्य की चिंता में डूबा हुआ है.

एसडीएम मोनिका प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है. शुरुआती आशंका टंकी के भीतर ऑक्सीजन की कमी या जहरीली गैस बनने की है. मानपुर पश्चिम गांव में आज हर आंख नम है. गांव वालों का कहना है कि उन्होंने कई हादसे देखे हैं, लेकिन एक मां को अपने बेटों को बचाने के लिए मौत के मुंह में उतरते और पूरे परिवार को एक साथ खत्म होते पहली बार देखा है. अब पूरे गांव की एक ही मांग है कि पीड़ित परिवार को पर्याप्त आर्थिक सहायता मिले और मासूम बच्चों का भविष्य सुरक्षित किया जाए.

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