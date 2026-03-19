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ट्रेन हादसे में दोनों पैर गंवाने वाले डॉ. संदीप बने 'जीवनदाता', 4000 से ज्यादा लोगों की बचाई जान

रक्तदान शिविर आयोजित करने के लिए मिला सम्मान ( ETV Bharat )

''ट्रेन हादसे में दोनों पैर कट जाने के बाद मैंने जीने की उम्मीद छोड़ दी थी. लेकिन जब यह याद आने लगा कि 30 यूनिट ब्लड देकर लोगों ने उसकी जान बचाई थी, तब से ठान लिया कि मैं भी दूसरे की जान बचाऊंगा.'' - डॉ. संदीप कुमार सागर, समाजसेवी

डॉ. संदीप ने 'वैशाली ब्लड लाइन' संस्था की स्थापना की (ETV Bharat)

19 यूनिट रक्त ने बचाई जान : गंभीर हालत में उन्हें तुरंत एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी जिंदगी बचाने के लिए डॉक्टरों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी. उस समय उनकी हालत इतनी नाजुक थी कि उन्हें कुल 19 यूनिट रक्त की जरूरत पड़ी. एक यूनिट खून परिवार के सदस्य ने दिया, जबकि 18 यूनिट रिश्तेदारों और दोस्तों ने मिलकर उपलब्ध कराया.

ट्रेन हादसे ने बदली जिंदगी : साल 2010 में एक भीषण ट्रेन हादसे ने उनकी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया था. झारखंड के रांची में पॉलिटेक्निक परीक्षा देकर लौटते समय मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा आउटर सिग्नल के पास वे ट्रेन से गिर पड़े. ट्रैक पर गिरते ही वे ट्रेन की चपेट में आ गए और इस हादसे में उनके दोनों पैर कट गए.

लोगों के लिए बने मिसाल : डॉ. संदीप कुमार सागर ने साबित कर दिया है कि अगर इरादे मजबूत हों, तो सबसे बड़ी त्रासदी भी इंसान को नई दिशा दे सकती है. केमिस्ट्री में एमएससी और पीएचडी की डिग्री हासिल करने वाले संदीप आज समाजसेवा की ऐसी मिसाल बन चुके हैं, जिनकी कहानी हजारों लोगों को प्रेरित कर रही है.

वैशाली: कहते हैं कि हर इंसान के जीवन में कोई न कोई ऐसी घटना घटती है, जो उसके जीवन को बदल देती है. जिस इंसान ने खुद जीने की इच्छा छोड़ दी थी वो आज खुद दूसरों की जान बचा रहा हैं. ये कहानी है बिहार के वैशाली जिले के मोहनपुर निवासी डॉ. संदीप की . संदीप ने जो हौसला दिखाया है वह पहाड़ खोदकर रास्ता बनाने से कम नहीं है.

अपनी जिंदगी समाज सेवा को समर्पित की (ETV Bharat)

दो साल तक बिस्तर पर रहना पड़ा : करीब 72 घंटे तक जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करने के बाद जब संदीप को होश आया, तब उनकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रही थी. आगे का रास्ता कठिन था. करीब दो साल तक उन्हें बिस्तर पर रहना पड़ा, लेकिन माता-पिता के सहयोग और अपने हौसले के दम पर उन्होंने कृत्रिम पैरों के सहारे फिर से चलना सीखा.

अपनी जिंदगी समाज सेवा को समर्पित की : इसी संघर्ष के दौरान संदीप के मन में एक विचार ने जन्म लिया-जिस खून ने उनकी जान बचाई, वही अब उनका जीवन मिशन बनेगा. उन्होंने तय किया कि वे अपनी जिंदगी समाज की सेवा में समर्पित करेंगे और जरूरतमंदों के लिए रक्तदान को एक आंदोलन बनाएंगे.

ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

वैशाली ब्लड लाइन की शुरुआत की : इसके बाद डॉ. संदीप ने 'वैशाली ब्लड लाइन' संस्था की स्थापना की और रक्तदान अभियान को संगठित रूप दिया. आज उनकी पहल एक बड़े जनआंदोलन में बदल चुकी है.उनके नेतृत्व में अब तक 298 स्थानों पर रक्तदान शिविर आयोजित किए जा चुके हैं और करीब 400 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया है.

4 हजार से ज्यादा लोगों की जान बचाई : सिर्फ शिविरों तक ही नहीं, वे व्यक्तिगत रूप से भी जरूरतमंदों तक पहुंचते हैं. अब तक वे 4 हजार से अधिक लोगों की जान बचाने में सहयोग कर चुके हैं और 6 हजार से ज्यादा लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित कर चुके हैं.

ट्रेन हादसे में दोनों पैर गंवाने वाले डॉ. संदीप बने जीवनदाता (ETV Bharat)

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिली पहचान : डॉ. संदीप के इस असाधारण पहल को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिली है. उनका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड (लंदन) में दर्ज किया जा चुका है. इसके अलावा, वे एक प्रभावशाली मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और ''जोश टॉक्स'' जैसे मंचों पर अपनी प्रेरणादायक कहानी साझा कर चुके हैं.

बुक ऑफ रिकॉर्ड (लंदन) में नाम दर्ज (ETV Bharat)

चुनाव में स्वीप आइकॉन बनाया गया : लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान मतदाता जागरूकता में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें जिला स्वीप आइकॉन बनाया गया. वहीं, 25 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर तत्कालीन वैशाली जिलाधिकारी यशपाल मीणा ने उन्हें सम्मानित किया.

लोगों को दे रहे हैं प्रेरणा : डॉ. संदीप कहते हैं कि उनका सपना सिर्फ बिहार या भारत तक सीमित नहीं है. वे चाहते हैं कि रक्तदान का यह अभियान देश की सीमाओं से निकलकर अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जिंदगी बचाई जा सके. आज डॉ. संदीप कुमार सागर की कहानी सिर्फ संघर्ष की नहीं, बल्कि उस जज्बे की है, जो हर मुश्किल को मात देकर समाज के लिए उम्मीद की नई किरण बन जाती है.

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