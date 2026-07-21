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45 की उम्र में तय किया जिंदगी का लक्ष्य, हौसले और मेहनत से मेडल जीतकर बनीं हजारों महिलाओं की प्रेरणा

हाउसवाइफ से गन शूटर बन कर मेडल जीतने वाली पूनम अरोड़ा की प्रेरणादायी कहानी, देखें रिपोर्टर वसीम फिरोज की ये रिपोर्टर

पूनम अरोड़ा महिलाओं के लिए बनीं प्रेरणा
पूनम अरोड़ा महिलाओं के लिए बनीं प्रेरणा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 21, 2026 at 12:34 PM IST

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नई दिल्ली: कहते हैं सपनों की कोई उम्र नहीं होती, लेकिन अक्सर समाज महिलाओं के सपनों की एक उम्र तय कर देता है. शादी, बच्चे और परिवार के बाद ज़िंदगी बस घर की चारदीवारी तक सिमट जाती है. लेकिन दिल्ली की पूनम अरोड़ा ने इस सोच को बदलकर दिखाया. 45 साल की उम्र के बाद उन्होंने शूटिंग शुरू की और आज कई पदक जीतकर अपनी अलग पहचान बना चुकी हैं. खास बात ये है कि इस सफर की शुरुआत अपनी बेटी को शूटिंग सिखाने के लिए हुई थी और उनके इस सफर में सबसे बड़ी ताकत बने उनके पति.देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट.

पूनम ने बेटी को शूटिंग ट्रेनिंग दिलाने के दौरान शुरू किया सफर: पूनम अरोड़ा,साल 2025 से पहले तक इनकी पहचान सिर्फ एक गृहिणी और मां के तौर पर थी. घर-परिवार,बच्चों की जिम्मेदारी और रोजमर्रा की जिंदगी, यही उनकी दुनिया थी लेकिन एक दिन जब वो अपनी बेटी को शूटिंग की ट्रेनिंग दिलाने शूटिंग रेंज पहुंचीं, तो शायद उन्हें भी नहीं पता था कि ये जगह उनकी जिंदगी बदल देगी. पूनम को बचपन से ही खेलों में काफी रूचि रही है. शूटिंग रेंज में खिलाड़ियों को देखकर उनके मन में भी शूटिंग सीखने की इच्छा जगी. यहीं से एक नई शुरुआत हुई,एक ऐसी शुरुआत जिसने उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी.

पूनम अरोड़ा महिलाओं के लिए बनीं प्रेरणा (ETV Bharat)

पूनम अरोड़ा ने 45 की उम्र में शूटिंग की ट्रेनिंग शुरू की: नई शुरुआत करना कभी भी आसान नहीं होता,वो भी तब, जब उम्र 45 साल पार हो चुकी हो.जहां ज्यादातर लोग ये सोच लेते हैं कि अब कुछ नया नहीं हो सकता, वहीं पूनम अरोड़ा ने खुद को चुनौती दी.उन्होंने पिस्टल शूटिंग की ट्रेनिंग शुरू की. हर दिन घंटों अभ्यास, बार-बार एक ही निशाने पर फोकस और खुद को पहले से बेहतर बनाने की जिद. घरेलू जिम्मेदारियों के साथ शूटिंग की तैयारी आसान नहीं थी, लेकिन उनका हौसला हर मुश्किल से बड़ा था.

पूनम अरोड़ा का जीवन परिचय
पूनम अरोड़ा का जीवन परिचय (ETV Bharat)

पति अमित अरोड़ा ने हर कदम पर दिया पूनम का साथ: इस पूरे सफर में अगर किसी ने सबसे ज्यादा उनका साथ दिया, तो वो थे उनके पति. जब समाज सवाल पूछ रहा था, तब परिवार उनका हौसला बढ़ाया. प्रतियोगिताओं में जाना हो अभ्यास करना हो या फिर मुश्किल वक्त में आत्मविश्वास बढ़ाना हर कदम पर उनके पति उनके साथ खड़े रहे.

अपने आत्मविश्वास और परिवार के भरोसे ने दिया हौसला: कहते हैं हर सफलता के पीछे उसका आत्मविश्वास होता है लेकिन जब परिवार भी उसी आत्मविश्वास के साथ खड़ा हो जाए तो मंजिल और करीब हो जाती है.पूनम अरोड़ा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ.उन्होंने जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया और अपनी मेहनत के दम पर कई स्वर्ण और रजत पदक अपने नाम किए.

पूनम अरोड़ा की अब तक की उपलब्धियां
पूनम अरोड़ा की अब तक की उपलब्धियां (ETV Bharat)

पूनम आज हर हाउसवाइफ के लिए प्रेरणास्रोत: आज उनके मेडल सिर्फ उनकी जीत की कहानी नहीं बल्कि उन तमाम महिलाओं के लिए एक संदेश हैं जो उम्र या जिम्मेदारियों की वजह से अपने सपनों को छोड़ देती हैं. आज पूनम अरोड़ा सिर्फ एक शूटर नहीं बल्कि उन हजारों महिलाओं की प्रेरणा हैं जो सोचती हैं कि अब बहुत देर हो चुकी है. उनकी कहानी बताती है कि अगर इरादे मजबूत हों तो शुरुआत कभी भी की जा सकती है.उम्र सिर्फ कैलेंडर में बढ़ती है हौसले कभी बूढ़े नहीं होते.

पूनम अरोड़ा की शैक्षणिक योग्यता
पूनम अरोड़ा की शैक्षणिक योग्यता (ETV Bharat)

45 साल की उम्र में अपने सपने पर शुरू किया काम: अपनी बेटी को शूटिंग सिखाने के लिए रेंज में पहुंचीं पूनम अरोड़ा ने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उनके गले में भी मेडल होंगे.लेकिन आज उनकी कहानी यह साबित करती है कि अगर परिवार का साथ हो, खुद पर भरोसा हो और कुछ कर गुजरने का जुनून हो तो 45 साल की उम्र भी नई शुरुआत की उम्र बन सकती है.

अपने आत्मविश्वास और परिवार के भरोसे ने दिया हौसला
अपने आत्मविश्वास और परिवार के भरोसे ने दिया हौसला (ETV Bharat)

शादी जीवन का अंतिम पड़ाव नहीं एक नई जिंदगी की शुरूआत: पूनम अरोड़ा की कहानी सिर्फ मेडल जीतने की कहानी नहीं है ये उस सोच को बदलने की कहानी है जो कहती है कि महिलाओं के सपनों की एक उम्र होती है.उन्होंने साबित कर दिया "सपनों की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, बस उन्हें पूरा करने का हौसला होना चाहिए."
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