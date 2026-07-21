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45 की उम्र में तय किया जिंदगी का लक्ष्य, हौसले और मेहनत से मेडल जीतकर बनीं हजारों महिलाओं की प्रेरणा

पूनम अरोड़ा महिलाओं के लिए बनीं प्रेरणा ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: कहते हैं सपनों की कोई उम्र नहीं होती, लेकिन अक्सर समाज महिलाओं के सपनों की एक उम्र तय कर देता है. शादी, बच्चे और परिवार के बाद ज़िंदगी बस घर की चारदीवारी तक सिमट जाती है. लेकिन दिल्ली की पूनम अरोड़ा ने इस सोच को बदलकर दिखाया. 45 साल की उम्र के बाद उन्होंने शूटिंग शुरू की और आज कई पदक जीतकर अपनी अलग पहचान बना चुकी हैं. खास बात ये है कि इस सफर की शुरुआत अपनी बेटी को शूटिंग सिखाने के लिए हुई थी और उनके इस सफर में सबसे बड़ी ताकत बने उनके पति.देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट. पूनम ने बेटी को शूटिंग ट्रेनिंग दिलाने के दौरान शुरू किया सफर: पूनम अरोड़ा,साल 2025 से पहले तक इनकी पहचान सिर्फ एक गृहिणी और मां के तौर पर थी. घर-परिवार,बच्चों की जिम्मेदारी और रोजमर्रा की जिंदगी, यही उनकी दुनिया थी लेकिन एक दिन जब वो अपनी बेटी को शूटिंग की ट्रेनिंग दिलाने शूटिंग रेंज पहुंचीं, तो शायद उन्हें भी नहीं पता था कि ये जगह उनकी जिंदगी बदल देगी. पूनम को बचपन से ही खेलों में काफी रूचि रही है. शूटिंग रेंज में खिलाड़ियों को देखकर उनके मन में भी शूटिंग सीखने की इच्छा जगी. यहीं से एक नई शुरुआत हुई,एक ऐसी शुरुआत जिसने उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी. पूनम अरोड़ा महिलाओं के लिए बनीं प्रेरणा (ETV Bharat) पूनम अरोड़ा ने 45 की उम्र में शूटिंग की ट्रेनिंग शुरू की: नई शुरुआत करना कभी भी आसान नहीं होता,वो भी तब, जब उम्र 45 साल पार हो चुकी हो.जहां ज्यादातर लोग ये सोच लेते हैं कि अब कुछ नया नहीं हो सकता, वहीं पूनम अरोड़ा ने खुद को चुनौती दी.उन्होंने पिस्टल शूटिंग की ट्रेनिंग शुरू की. हर दिन घंटों अभ्यास, बार-बार एक ही निशाने पर फोकस और खुद को पहले से बेहतर बनाने की जिद. घरेलू जिम्मेदारियों के साथ शूटिंग की तैयारी आसान नहीं थी, लेकिन उनका हौसला हर मुश्किल से बड़ा था.