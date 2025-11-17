ETV Bharat / state

बनारस के अनोखे संस्कृत गुरु, 5000 विदेशी-भारतीय शिष्य, गुरुदक्षिणा में रुपए-गिफ्ट के बजाय ये वचन मांगते हैं

ऐसे ऑनलाइन क्लास शुरू की: उन्होंने बताया कि कोरोना काल से पहले वह वाराणसी में विदेशी शिष्यों को संस्कृत भाषा पढ़ना-लिखना और बोलना सिखाते थे. कोरोना काल ने उनके प्रयास पर रोक लगा दी. उनके छात्र अमेरिका लौट गए. अमेरिका से उन्होंने फिर से संस्कृत भाषा सीखने की इच्छा जाहिर की. इसके बाद उन्होंने ऑनलाइन माध्यम से पहले एक दंपति को संस्कृत भाषा सिखाई और उसके बाद उनके संस्कृत भाषा सीखने वाले छात्रों की संख्या बढ़ती चली गई. उन्होंने बताया कि उनके छात्र ने ही उनकी मुलाकात ब्राज़ील के नागरिक जोनास मसेट्टी से कराई थी, जिन्हें आचार्य विश्वनाथ के नाम से भी जाना जाता है. उन्होंने बताया कि आचार्य विश्वनाथ ब्राजील में कई छात्रों को संस्कृत सिखा रहे हैं. उनके कई ऐसे छात्र भी हैं जो पूर्णकालिक पूरे विश्व में संस्कृत का प्रचार कर रहे हैं.

धारा प्रवाह बोलते संस्कृत: डॉक्टर सरोज पांडेय आम जीवन में भी धाराप्रवाह संस्कृत बोलते हैं. संस्कृत बोलने का उनका अंदाज देखकर कोई भी प्रभावित हो जाता हैं. उन्हें हिंदू वेदो और उपनिषदों समेत कई धार्मिक ग्रंथों का अच्छा ज्ञान भी है. संस्कृत सिखाने के दौरान वह अपने शिष्यों को वेदों समेत धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा जरूर देते हैं.

10-15 साल से संस्कृत पढ़ा रहे: काशी के रहने वाले डॉक्टर सरोज पांडेय (45) संस्कृत के विद्वान हैं. वह करीब 10-15 सालों से बटुकों और छात्रों को संस्कृत भाषा का ज्ञान दे रहे हैं. उनके पढ़ाए हुए कई शिष्य संस्कृत में आचार्य समेत कई बड़ी उपाधियां अर्जित कर चुके हैं. उनके घर पर अक्सर उनके शिष्यों का जमावड़ा रहता है.

वाराणसी: आज हम आपको बताने जा रहे हैं धर्मनगरी काशी की एक खास गुरु शिष्य परंपरा के बारे में. इस परंपरा की गुरुदक्षिणा बेहद अनोखी है. इस गुरुदक्षिणा में न तो धन, न ही किसी तरह का उपहार, संपत्ति, भोजन या फिर सम्मान पत्र लिया जाता है. इस गुरुदक्षिणा में बस एक छोटा सा वचन लिया जाता है. इस वचन का पालन शिष्य को जीवनभर करना होता है, जब तक यह वचन पूरा नहीं होता है तब तक यह गुरुदक्षिणा अधूरी रहती है. ये गुरुदक्षिणा लेते हैं काशी के संस्कृत के एक विद्वान गुरु. वह अभी तक करीब 5000 विदेशी और भारतीय शिष्यों के गुरु बन चुके हैं. चलिए जानते हैं इस बारे में.

विदेशी शिष्या को ऑनलाइन संस्कृत सिखाते डॉ. सरोज. (Etv Bharat)



घर पर संस्कृत की पाठशाला: डॉक्टर सरोज पांडेय का घर अब संस्कृत पाठशाला हो चुका है. यहां रोज कई बटुक उनसे संस्कृत की शिक्षा लेने आते हैं. इसके अलावा वह शाम को रोज दो घंटे की ऑनलाइन क्लास से विदेशी शिष्यों को संस्कृत सिखाते हैं. क्लास के दौरान वह विदेशी छात्रों को संस्कृत सिखाते हैं. इसके अलावा वह वेदों और उपनिषदों को पढ़ना बताते हैं. उनकी क्लास में रोज बड़ी संख्या में शिष्य जुड़ते हैं.

पुराणों-शास्त्रों में वर्णित कुछ खास गुरुदक्षिणाएं. (Etv Bharat)



अब तक 5000 शिष्य बना चुके हैं: डॉ. सरोज अब तक करीब 5000 शिष्य बना चुके है. इनमें बड़ी संख्या विदेशियों की है. खासकर अमेरिका और ब्राजील समेत कई देशों में उनके शिष्य अब धारप्रवाह संस्कृत बोलते हैं. कई शिष्य तो अब आम जीवन में संस्कृत भाषा की ही इस्तेमाल कर रहे हैं. संस्कृत को बढ़ाने का उनका प्रयास अब रंग ला रहा है.

काशी के 5 बड़े गुरुजन. (Etv Bharat)



संस्कृत के दीवाने हैं विदेशी: वह बताते हैं कि सबसे पहले उन्होंने अपने शिष्य आचार्य विश्वनाथ को संस्कृत बोलना सिखाया था. इसके बाद आचार्य विश्वनाथ ने अपने छात्रों को संस्कृत सिखाने की इच्छा जाहिर की और डॉक्टर सरोज उनके छात्रों को भी संस्कृत सिखाने लगे. उन्होंने बताया कि वह ऑनलाइन छात्रों से जुड़ते हैं और हर दिन उन्हें सनातनी परंपरा के साथ संस्कृत भाषा बोलना सिखाते हैं. यहीं नहीं संस्कृत में संभाषण भी करवाते हैं. वह अपने छात्रों से संस्कृत में ही बातचीत करते हैं.

काशी के 5 नामी शिष्य जो दुनिया में चमके. (etv bharat gfx)



कई छात्र देने लगे प्रवचन: डॉ. सरोज बताते हैं कि उनके यहां कई ऐसे छात्र हैं जो संस्कृत पढ़कर संस्कृत में प्रवचन करने लगे हैं. धोती, कुर्ता, भस्म, तिलक चंदन लगाकर काशी के बटुकों की तरह वह संस्कृत बोलना सीख रहे हैं. उन्होंने बताया कि सभी छात्रों का नाम भी हिंदू संस्कृति के नाम पर रखा गया है. उनके कुछ पुर्तगाली छात्र भी हैं जो संस्कृत सीखते हैं. उन्होंने बताया कि पुर्तगाली भाषा और संस्कृत में कई शब्द मिलते जुलते हैं. ऐसे में उन्हें छात्रों को पढ़ने में ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता.

काशी के गुरु शिष्य परंपरा वाले संस्थान. (Etv Bharat)



संस्कृत सिखाने के बाद मांगते ये गुरुदक्षिणा: उन्होंने बताया कि पहले वह अपने शिष्य को संस्कृत लिखने से लेकर पढ़ने और बोलने में पारंगत करते हैं. इसके बाद जब उनका शिष्य संस्कृत में पूरी तरह से निपुण हो जाता है तो वह अपने शिष्य से गुरुदक्षिणा मांगते हैं. शिष्य से वह धन या फिर किसी तरह का उपहार आदि नहीं लेते हैं. वह अपने शिष्य से सिर्फ एक वचन लेते हैं. वह शिष्य से कहते हैं कि संस्कृत भाषा सीखकर घर पर बैठे नहीं बल्कि आगे के 100 लोगों को यह भाषा सिखाएं ताकि इस भाषा का प्रसार हो सके. वह बस इसे ही अपनी गुरुदक्षिणा कहते हैं. उनके शिष्य भी अपने गुरु से इस वचन को जल्द से जल्द पूरा करने का वादा करते हैं.





कई शिष्य गुरुदक्षिणा चुकाने में जुटे: उन्होंने बताया कि उनके कई शिष्य संस्कृत के प्रचार में जुट गए हैं. उनके कई शिष्यों ने भी अपने शिष्य बनाए हैं. जैसे वह अपने शिष्यों को संस्कृत सिखाते हैं ठीक उसी तरह शिष्य भी अपने शिष्य को संस्कृत सिखाते हैं. उन्होंने बताया कि अभी उनके 12 विदेशी शिष्य गुरुदक्षिणा के लिए बेहतरीन काम कर रहे हैं. उन्होंने अपने कई शिष्यों को संस्कृत सिखाई है.





परिवार का पालन-पोषण कैसे होता: जब वह गुरुदक्षिणा में शिष्यों से सिर्फ वचन लेते हैं तो फिर सवाल उठता है कि वह आखिर परिवार का पालन पोषण कैसे करते हैं? इस पर उन्होंने बताया कि वह बेसिक शिक्षा परिषद के अध्यापक हैं. सरकारी नौकरी से मिलनी वाली तनख्वाह से परिवार का भरण पोषण आराम से हो जाता है. वह रोज सुबह 9:00 से 3:00 बजे तक विद्यालय में अध्यापन का कार्य करते हैं. इसके बाद वह अपने संस्कृत विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं. जिस भाषा ने उन्हें योग्य बनाया उस भाषा को वह विश्व के कोने कोने तक पहुंचाना चाहते हैं.





गुरु के वचन का पालन कर रहे: डॉ. सरोज बताते हैं कि उनकी शुरुआती शिक्षा वाराणसी के गोदौलिया पर स्थित सार्वभौमिक संस्कृत प्रचार संस्थान में हुई थी. इस विद्यालय़ के संस्थापक पंडित वासुदेव द्विवेदी शास्त्री थे. वह संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे. जब उन्होंने संस्कृत कि शिक्षा पूर्ण की तो उनके गुरु ने उन्हें बुलाया और गुरुदक्षिणा में सिर्फ एक वादा लिया. वह वादा था कि आजीवन संस्कृत के प्रचार और प्रसार में लगे रहोगे. उनका कहना है कि मैं भी उसी गुरुदक्षिणा को आज भी चुका रहा हूं. संस्कृत शिक्षण उसी गुरुदक्षिणा का परिणाम है. उन्होंने बताया कि उनके दूसरे आदर्श संस्कृत भारती के संस्थापक पंडित चामू कृष्ण शास्त्री हैं. वह भी इसी तरह ही संस्कृत का प्रचार प्रसार कर रहे हैं. उनको देखकर उन्होंने विदेशी छात्रों को संस्कृत सिखानी शुरू की थी. वह आज भी रोज शाम चार बजे के बाद ऑनलाइन अपने विदेशी छात्रों को संस्कृत सिखाने में जुट जाते हैं. उनके शिष्य ब्राजील, अमेरिका समेत कई देशों में हैं.





