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हसमुन तारा ने पर्स बनाकर बदली तकदीर, 8000 से शुरू किया व्यवसाय.. हर महीने 2 लाख की आय

शिवहर: बिहार के शिवहर से हिम्मत, हुनर और हौसले की शानदार कहानी आई है. यहा के कुशहर गांव स्थित मौलागंज की रहने वाली हसमुन तारा की कहानी संघर्ष, साहस और आत्मनिर्भरता की एक प्रेरणादायक मिसाल बन चुकी है. कभी आर्थिक तंगी से जूझने वाली हसमुन आज पर्स (बटुआ) बनाने के व्यवसाय से हर महीने लाखों रुपये की आमदनी कर रही हैं. इसके साथ वे न सिर्फ अपने परिवार बल्कि कई अन्य लोगों के जीवन में भी रोशनी ला रही हैं.

कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा था परिवार: एक समय था जब हसमुन का परिवार बेहद कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा था. आठ सदस्यीय परिवार जिसमें पति मो. जफिर आलम, तीन बेटे और तीन बेटियों की जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी. घर की आय बेहद सीमित थी. कभी मजदूरी, कभी खेती और घरेलू कामों से मुश्किल से 3 से 5 हजार रुपये महीना जुट पाता था. इतनी कम आमदनी में बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्च और अन्य जरूरतें पूरी करना किसी चुनौती से कम नहीं था. कई बार हालात ऐसे बनते थे कि परिवार को कर्ज तक लेना पड़ता था.

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हिम्मते मर्दा, मददे खुदा: लेकिन वो कहते हैं ना हिम्मते मर्दा, मददे खुदा..बस उसी का अनुसरण करते हुए हसमुन ने हार नहीं मानी. करीब 10 साल पहले उन्होंने पर्स बनाने का छोटा सा काम शुरू किया. शुरुआत महज 8 हजार रुपये से हुई थी. इसके बाद वर्ष 2019 में वे जीविका समूह से जुड़ीं, जहां से उन्हें बचत और छोटे लोन की सुविधा मिली. इसी सहारे उन्होंने अपने छोटे व्यवसाय को धीरे-धीरे आगे बढ़ाया.