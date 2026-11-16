नक्सलगढ़ से ऑफिसर्स विलेज: बिहार के इस गांव के सभी 250 घरों में सरकारी नौकरी
Bahera Chuabar Village Inspiring Story: नक्सल प्रभावित रहे बहेरा चुआबार गांव के सभी 250 घरों में आज सरकारी नौकरी है. रिपोर्ट-सरताज अहमद
Published : November 16, 2026 at 5:55 PM IST
गया: बिहार के गया जिला मुख्यालय से 75 किमी दूर स्थित इमामगंज प्रखंड का बहेरा चुआबार गांव आज सामाजिक और आर्थिक बदलाव की मिसाल बन चुका है. 20 साल पहले तक यह गांव गरीबी, संसाधनों की कमी और बदहाली के लिए जाना जाता था.
इस गांव में लगभग 250 घर हैं और आज यहां के हर घर में कम से कम एक व्यक्ति सरकारी नौकरी में जरूर है. पैदल चलने वालों के घरों में आज गाड़ियां हैं और पिछले 10 सालों में नौकरी की संख्या तेजी से बढ़ी है.
जब नक्सलियों के खौफ में होती थी पढ़ाई
ग्रामीण बिंदेश्वरी यादव बताते हैं कि, इस गांव का इतिहास सदियों पुराना है, जहां अंग्रेजी शासन काल से लेकर अब तक की हर पीढ़ी को अलग-अलग चुनौतियों का सामना करना पड़ा है. अंग्रेजी शासन काल में देश की आजादी की लड़ाई लड़ने के आरोप में ग्रामीणों को अंग्रेजों की प्रताड़ना झेलनी पड़ी.
देश आजाद हुआ तो जमींदारों के अत्याचार के साथ सरकार की उदासीनता रही, लेकिन लोगों ने संघर्ष नहीं छोड़ा. जब कुछ स्थिति सुधरनी शुरू हुई तो 1980 के दशक में नक्सलवाद ने दस्तक दे दी, जिससे न सिर्फ गांव बल्कि पूरे क्षेत्र का विकास रुक गया. यह वह क्षेत्र था जो नक्सल प्रभावित था.
"दिन के उजाले में हमारे गांव में सैकड़ों नक्सली आकर धावा बोल देते थे. तब गांव में मुश्किल से 10-15 लोग ही नौकरी में थे. यह पूरा इलाका नक्सलवाद की जद में था और बच्चे क्या, उनके अभिभावक भी तेजी से पलायन कर रहे थे. नक्सली गांव के विद्यालय में आकर बैठ जाते थे, जिसकी वजह से पढ़ाई भी बाधित होती थी." - बिंदेश्वरी यादव, ग्रामीण
केवल प्राथमिक विद्यालय और नदी का संघर्ष
डॉ. अशोक कुमार बताते हैं कि, उस दौर में गांव में केवल प्राथमिक विद्यालय ही था और आगे की पढ़ाई के लिए लगभग सात से आठ किलोमीटर दूर रानीगंज जाना पड़ता था. गाड़ी की व्यवस्था नहीं थी, सड़क कच्ची थी और नदियों व नालों में पुल-पुलिया नहीं थे.
बरसात में कीचड़ तो गर्मी में तपती जमीन और रेत पर होकर चलना पड़ता था. यहां के छात्र स्कूल के बैग की जगह किताबों को रस्सी में बांधकर विद्यालय पहुंचते थे, जिसमें कुछ के हौसले पस्त हुए और कुछ ने पढ़ाई जारी रखी. कहते हैं कि, हम जब 8 किलोमीटर दूर रानीगंज पढ़ने जाते थे तो नदी पार करते हुए किताब-कॉपी पर पैर रखकर पार होते थे.
तपते बालू पर चलने की मजबूरी
तब हमारे पैरों में जूते-चप्पल नहीं थे और धूप में तपते बालू पर चलने की शक्ति खत्म हो जाती थी. इसलिए हम मजबूरी में किताबों को रखकर खड़े हो जाते थे. आज बदलाव की तस्वीर देख सकते हैं कि पैदल चलने वालों के घरों में गाड़ियां हैं.
महादेव महतो गांव के पहले सरकारी शिक्षक
डॉ. अशोक कहते हैं कि, इस गांव में सरकारी नौकरी की शुरुआत देश की आजादी से पहले साल 1920 में भिखारी महतो के पुत्र महादेव महतो के रूप में हो गई थी. वे इस गांव ही नहीं बल्कि क्षेत्र के कई गांवों के पहले शिक्षक थे. लेकिन आजादी की लड़ाई में इस क्षेत्र की भूमिका ने इसे अंग्रेजों की नजर में चढ़ा दिया, जिससे नौकरी और शिक्षा रुक गई.
"महादेव महतो हमारे दादाजी थे और वे गांव के पहले शिक्षक थे, लेकिन उनके बाद वर्षों तक कोई सरकारी नौकरी में नहीं गया. 1934 में पहली बार गांव में प्राथमिक विद्यालय की स्थापना हुई थी, लेकिन अंग्रेजी फोर्स के डर से अभिभावक बच्चों को स्कूल नहीं भेजते थे. आजादी के बाद संसाधनों की कमी के कारण 99 प्रतिशत बच्चे स्कूल से दूर रहे." -डॉ. अशोक कुमार, ग्रामीण
गांव के लोगों को जागरूक करना फायदेमंद
गांव के भूपेंद्र प्रसाद कहते हैं कि बहेरा चुआबार गांव के परिवर्तन की नींव वर्षों पहले पड़ी थी. उस दौर में ग्रामीण समाज में शिक्षक को विशेष महत्व नहीं दिया जाता था और अधिकांश परिवार बच्चों को खेती-बाड़ी में लगाना बेहतर समझते थे. ऐसे समय में गांव के समाजसेवी स्वर्गीय भेष नारायण दांगी और महादेव महतो ने शिक्षा को बदलाव का माध्यम बनाने का बीड़ा उठाया.
वे घर-घर जाकर अभिभावकों को समझाते थे कि गरीबी से बाहर निकलने का सबसे मजबूत रास्ता शिक्षा ही है. उस समय संघर्षों से जूझकर हमारे दादा वाली पीढ़ी ने कुछ हद तक सफलता प्राप्त की, लेकिन वह कुछ लोगों तक ही सीमित थी.
"स्वर्गीय महेश प्रसाद दांगी, स्वर्गीय बद्री नारायण, रामदास साहू, कृष्णकांत, जगदीश प्रसाद और नियमन प्रसाद जैसे लोगों ने शिक्षक बनकर नई पीढ़ी के लिए रास्ता तैयार किया. बुजुर्गों ने संघर्ष छोड़ दिया होता तो आज हमारा गांव इस मुकाम पर नहीं पहुंचता." -भुवनेश्वर प्रसाद, स्थानीय व्यक्ति
एक स्कूल ने बदली पूरे इलाके की तकदीर
गांव के संदीप कहते हैं कि 2005 के बाद बदलाव में तेजी आई, लेकिन 2000 के दशक तक नक्सलवाद चरम पर था और शाम होते ही लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे. उस समय बाहर से कोई ट्यूशन या कोचिंग पढ़ाने आने को तैयार नहीं होता था और न ही कोई शाम में पढ़ने दूर जाता था.
तब गांव के ही जो सरकारी सेवा में शिक्षक या अन्य व्यक्ति थे, वही दिन में बैठकर बच्चों की तैयारी कराया करते थे. इस तरह एक-दूसरे की मदद से और गांव में रहकर ही अधिकतर लोगों ने इंटर तक की पढ़ाई पूरी की.
एक समय ऐसा भी था जब पूरे गांव में मैट्रिक पास व्यक्ति को ढूंढना मुश्किल होता था, लेकिन आज लगभग हर घर में स्नातक या उससे अधिक पढ़े-लिखे युवा हैं. इसकी एक बड़ी वजह यह है कि गांव में वर्ष 2015 में प्लस टू उच्च विद्यालय की स्थापना हुई.
"इससे विद्यार्थियों को इंटरमीडिएट के लिए दूर नहीं जाना पड़ा. इसका सीधा लाभ छात्र-छात्राओं को मिला और आज युवा गांव में ही बैठकर यूपीएससी, बीपीएससी, रेलवे, बैंकिंग, नीट और इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं." -कैलाश, बुजुर्ग ग्रामीण
एक ही छत के नीचे 15 और 10 सरकारी बाबू
इस गांव की सफलता के आंकड़े चौंकाने वाले हैं, जहां एक ही परिवार में दर्जनों सरकारी बाबू हैं. गांव के ब्रह्मदेव महतो के परिवार में 15 व्यक्ति सरकारी सेवा में हैं, जिनमें अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक शामिल हैं.
इसी तरह भुवनेश्वर प्रसाद के घर में 10 व्यक्ति सरकारी नौकरी में हैं, जिनमें डॉक्टर और इंजीनियर भी शामिल हैं. गांव के प्रशांत कुमार गुप्ता बताते हैं कि गरीबी और संघर्षों से निकलकर इस गांव ने अपनी एक अलग पहचान स्थापित कर दी है.
प्रशांत कुमार गुप्ता बताते हैं कि, गांव के राजीव रंजन ने गरीबी से निकलकर इसी गांव से पढ़कर आईएएस बने और वर्तमान में वे हरियाणा में मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर कार्यरत हैं. राजेश रंजन अमेरिका में वैज्ञानिक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं.
विनोद कुमार को 'द बेस्ट सिटिजन ऑफ इंडिया' पुरस्कार
इसी गांव के विनोद कुमार अम्बष्ट रसायन शास्त्र के प्रसिद्ध लेखक हैं, जिन्हें साल 2010 में राष्ट्रपति के हाथों राजीव गांधी एक्सीलेंस अवार्ड और द बेस्ट सिटिजन ऑफ इंडिया जैसे सम्मान मिल चुके हैं. गांव के कुल 250 घरों में हर परिवार से कम से कम एक सदस्य सरकारी सेवा में कार्यरत है.
वर्तमान में यहां से 30 शिक्षक, 30 रेलवे अधिकारी और कर्मचारी, 20 इंजीनियर, 20 सैनिक, 7 डॉक्टर, 5 बैंक मैनेजर और 3 सचिवालय अधिकारी अपनी सेवाएं दे रहे हैं. इसके अलावा कई अन्य विभागों में भी दर्जनों लोग कार्यरत हैं. इस गांव के पुरुष और महिलाएं सेना, हेल्थ, शिक्षा, रेलवे, बैंकिंग, सचिवालय से लेकर बिहार पुलिस तक में देश की सेवा कर रहे हैं.
बेटियों ने भरी उड़ान
मालती देवी बताती हैं कि, इस बदलाव की सबसे खूबसूरत तस्वीर महिला सशक्तिकरण और सामाजिक समरसता के रूप में दिखती है. गांव की 250 सरकारी नौकरियों में लगभग 40 महिलाएं भी सरकारी सेवा में कार्यरत हैं. गांव में कई जातियों के लोग रहते हैं और 2000 के दशक में दांगी व अन्य समाज के कुछ घरों में ही नौकरी थी, लेकिन यादव समाज में एक भी नौकरी नहीं थी.
बिंदेश्वरी यादव खुद गरीबी के कारण अशिक्षित रह गए, लेकिन उन्होंने मजदूरी करके अपने भाई रोहित कुमार को खूब पढ़ाया, जो आज सीआरपीएफ में कमांडेंट हैं. गांव पहले खेती-किसानी और मजदूरी पर ही निर्भर था, लेकिन अब सरकारी नौकरी वाले गांव के रूप में जाना जाता है.
"गरीबी और विद्यालय की दूरी के कारण मैं 8वीं कक्षा तक ही पढ़ सकी, जिसका आज भी मलाल है. लेकिन मुझे खुशी है कि मेरी बेटी के साथ मेरे भाइयों की बच्चियां सरकारी नौकरी में हैं और मेरी भतीजी बिहार पुलिस में है. हमारे समय में मध्य विद्यालय था जो अब प्लस टू हाई स्कूल हो चुका है, जिससे बच्चियां यहीं इंटर तक पढ़ाई कर रही हैं." -मालती देवी, ग्रामीण महिला
कलम की ताकत से देश के लिए बना मॉडल
बहेरा चुआबार गांव की यह विकास यात्रा यहीं रुकने वाली नहीं है, बल्कि नई पीढ़ी इसे और आगे ले जाने को तैयार है. गांव में लगभग 15 युवक ऐसे हैं, जिन्होंने बीपीएससी और अन्य विभागों की प्रारंभिक परीक्षाओं को पास कर लिया है और आगे की तैयारी में जुटे हैं.
इन युवाओं को पूरा विश्वास है कि वे जल्द ही सरकारी सेवा में चयनित होकर गांव का नाम रोशन करेंगे. यह गांव आज पूरे देश के उन सभी पिछड़े और नक्सल प्रभावित रहे इलाकों के लिए एक जीवंत मॉडल है कि बंदूक और गरीबी को केवल कलम की ताकत से ही हराया जा सकता है.
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