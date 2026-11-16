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नक्सलगढ़ से ऑफिसर्स विलेज: बिहार के इस गांव के सभी 250 घरों में सरकारी नौकरी

गया बहेरा चुआबार गांव की इंस्पायरिंग स्टोरी ( ETV Bharat )

गया: बिहार के गया जिला मुख्यालय से 75 किमी दूर स्थित इमामगंज प्रखंड का बहेरा चुआबार गांव आज सामाजिक और आर्थिक बदलाव की मिसाल बन चुका है. 20 साल पहले तक यह गांव गरीबी, संसाधनों की कमी और बदहाली के लिए जाना जाता था.

इस गांव में लगभग 250 घर हैं और आज यहां के हर घर में कम से कम एक व्यक्ति सरकारी नौकरी में जरूर है. पैदल चलने वालों के घरों में आज गाड़ियां हैं और पिछले 10 सालों में नौकरी की संख्या तेजी से बढ़ी है.