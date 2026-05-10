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एक हाथ खोने के बाद भी नहीं हारी हिम्मत, जयपुर के दीपेंद्र ने एवरेस्ट बेस कैंप पर फहराया तिरंगा

जयपुर दीपेंद्र सिंह हाड़ा ने एवरेस्ट बेस कैंप ट्रेक को सफलतापूर्वक पूरा कर मिसाल पेश की है. पढ़ें जसवंत सिंह की खास रिपोर्ट..

​एडवेंचर और रोमांच का जुनून
​एडवेंचर और रोमांच का जुनून (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 10, 2026 at 1:23 PM IST

6 Min Read
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जयपुर : गुलाबी नगरी जयपुर के रहने वाले दीपेंद्र सिंह हाड़ा की कहानी आज हर उस व्यक्ति के लिए एक मिशाल है जो मुश्किलों के आगे घुटने टेक देता है. सात साल की मासूम उम्र में एक भयानक बिजली हादसे में अपना दायां हाथ खो देने के बाद, दीपेंद्र ने न केवल खुद को संभाला, बल्कि दुनिया के सबसे दुर्गम रास्तों में शुमार हिमालय की वादियों में स्थित एवरेस्ट बेस कैंप (EBC) पर तिरंगा फहराकर यह साबित कर दिया कि मजबूत इरादों के सामने पहाड़ भी बौने रह जाते हैं. दीपेंद्र ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में अपनी कहानी बयां की.

भारत का सबसे बड़ा समावेशी ट्रेक अभियान : दीपेंद्र ने बताया कि करीब 5,364 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचने वाला यह ट्रेक केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक दृढ़ता की भी कठिन परीक्षा माना जाता है. तेज बर्फीली हवाएं, ऑक्सीजन की कमी, कठिन रास्ते और लगातार बदलता मौसम हर कदम पर चुनौती पेश करते हैं, लेकिन उनकी टीम ने साबित कर दिया कि मजबूत इरादों के सामने कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती. यह केवल एक ट्रेक नहीं था, बल्कि समावेशिता और समान अवसर का एक बड़ा संदेश भी था. इस अभियान का आयोजन Tinkesh Ability Foundation द्वारा किया गया था. इसका उद्देश्य विभिन्न क्षमताओं वाले लोगों को एडवेंचर गतिविधियों में समान भागीदारी देना था.

दीपेंद्र सिंह हाड़ा से खास बातचीत (वीडियो ईटीवी भारत जयपुर)

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​एवरेस्ट बेस कैंप जहां हौसलों ने छुई ऊंचाइयां
​एवरेस्ट बेस कैंप जहां हौसलों ने छुई ऊंचाइयां (फोटो ईटीवी भारत gfx)

सात साल की उम्र में बदली जिंदगी : ​दीपेंद्र की जिंदगी का वह सबसे दर्दनाक मोड़ तब आया जब वह मात्र सात साल के थे. 14 दिसंबर 2008 को स्कूल की छुट्टी थी और वे अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे. खेलते-खेलते बच्चे पास के एक निर्माणाधीन मकान की छत पर पहुंच गए. किसी को भनक भी नहीं थी कि छत के पास से 33,000 वोल्ट की हाईटेंशन लाइन गुजर रही है. अचानक दीपेंद्र का दाहिना हाथ उस तार से छू गया और एक जोरदार धमाके के साथ वे झुलसकर गिर पड़े. ​तीन महीनों तक अस्पताल में मौत से जंग लड़ने के बाद डॉक्टरों को उनकी जान बचाने के लिए उनका दाहिना हाथ काटना पड़ा. एक बच्चे के लिए यह स्वीकार करना कि अब उसे पूरी जिंदगी एक हाथ के सहारे जीनी है. एक छोटे बच्चे के लिए यह हादसा जिंदगी तोड़ देने वाला था, लेकिन दीपेंद्र ने इस दर्द को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया.

एवरेस्ट बेस कैंप फतह कर रचा इतिहास
एवरेस्ट बेस कैंप फतह कर रचा इतिहास (फोटो ईटीवी भारत gfx)
साहसिक यात्रा
साहसिक यात्रा (फोटो ईटीवी भारत gfx)

​समाज के तानों से मिली ताकत : दीपेंद्र बताते हैं कि हादसे के बाद शुरुआती साल बेहद मुश्किल रहे. वे गुस्से में रहते, लोगों से बात नहीं करते और खुद में खोए रहते थे. सबसे बड़ी चुनौती थी खुद को स्वीकार करना. समाज की प्रतिक्रियाएं भी उन्हें अंदर तक चोट पहुंचाती थीं. लोग घूरते, अफसोस जताते और कई बार उन्हें परिवार पर बोझ तक मान लेते थे, लेकिन उन्होंने तय कर लिया कि वे अपनी पहचान खुद बनाएंगे. दीपेंद्र ने कहा कि मैंने ठान लिया था कि मैं अपने परिवार पर बोझ नहीं बनूंगा, बल्कि उनका गर्व बनकर दिखाऊंगा.

यात्रा में इन्होंने निभाया साथ
यात्रा में इन्होंने निभाया साथ (फोटो ईटीवी भारत gfx)

शिक्षा से बनाई नई पहचान : दीपेंद्र पढ़ाई में हमेशा अच्छे छात्र रहे. बचपन से ही उन्हें कंप्यूटर और तकनीक में रुचि थी. उन्होंने विज्ञान और गणित विषय चुने और अच्छे अंकों से 10वीं व 12वीं पास की. इसके बाद उन्होंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में दाखिला लिया. उनका कॉलेज घर से लगभग 7 किलोमीटर दूर था .खास बात यह थी कि वे रोजाना एक हाथ से साइकिल चलाकर कॉलेज जाते थे. यानी हर दिन लगभग 14 किलोमीटर का सफर तय करते थे. यह सफर केवल कॉलेज तक पहुंचने का नहीं था, बल्कि आत्मनिर्भर बनने और समाज को जवाब देने का भी था.

टीम के साथ दीपेंद्र सिंह हाड़ा
टीम के साथ दीपेंद्र सिंह हाड़ा (photo credit-Dipendra singh hada)

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हौसलों से जीती दीपेंद्र सिंह हाड़ा ने हिमालय की ऊंचाइयां
हौसलों से जीती दीपेंद्र सिंह हाड़ा ने हिमालय की ऊंचाइयां (photo credit-Dipendra singh hada)

एडवेंचर बना जिंदगी का हिस्सा : दीपेंद्र ने कभी अपनी सीमाओं को खुद पर हावी नहीं होने दिया. उन्होंने उन गतिविधियों में हिस्सा लिया, जिन्हें करने से कई सामान्य लोग भी डरते हैं. उन्होंने पैराग्लाइडिंग, पैरासेलिंग, साइक्लिंग, जेट स्की और बंजी स्विंग जैसी रोमांचक गतिविधियों में हिस्सा लिया. इतना ही नहीं, उन्होंने 228 मीटर ऊंचे बंजी स्विंग का अनुभव भी लिया. उनके लिए एडवेंचर केवल रोमांच नहीं, बल्कि खुद को चुनौती देने और अपनी क्षमताओं को परखने का माध्यम है. दीपेंद्र कहते हैं कि हमारे लिए जिंदगी का मतलब है हर दिन खुद को नई चुनौती देना. इस चुनौती में मैने सहज स्वीकार किया.

एवरेस्ट बेस कैंप ट्रेकर दीपेंद्र सिंह हाड़ा
एवरेस्ट बेस कैंप ट्रेकर दीपेंद्र सिंह हाड़ा (photo credit-Dipendra singh hada)

एवरेस्ट बेस कैंप, हर कदम पर चुनौती : एवरेस्ट बेस कैंप ट्रेक दुनिया के सबसे कठिन और प्रतिष्ठित ट्रैक्स में गिना जाता है. यह ट्रेक नेपाल के दुर्गम हिमालयी क्षेत्रों से होकर गुजरता है. दीपेंद्र और उनकी टीम को रोजाना 8 से 10 किलोमीटर तक कठिन चढ़ाई करनी पड़ती थी. जैसे-जैसे ऊंचाई बढ़ती, ऑक्सीजन का स्तर कम होता जाता था, तेज ठंड, बर्फीली हवाएं और बदलता मौसम हर दिन नई चुनौती लेकर आता था. दीपेन्द्र बताते हैं कि यह केवल शरीर की नहीं, मानसिक ताकत की भी परीक्षा थी. कई बार हालात बेहद कठिन हो जाते थे, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी. उन्होंने कहा कि किसी भी सपने को पूरा करने के लिए केवल शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत होना जरूरी है.

एडवेंचर बना दीपेंद्र के जिंदगी का हिस्सा
एडवेंचर बना दीपेंद्र के जिंदगी का हिस्सा (photo credit-Dipendra singh hada)

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दीपेंद्र ने एवरेस्ट बेस कैंप पर फहराया तिरंगा
दीपेंद्र ने एवरेस्ट बेस कैंप पर फहराया तिरंगा (photo credit-Dipendra singh hada)

सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी : दीपेन्द्र का मानना है कि दिव्यांगता किसी व्यक्ति की असली सीमा नहीं होती, असली सीमाएं समाज की सोच में होती हैं. किसी व्यक्ति की क्षमता को उसकी दिव्यांगता से नहीं आंका जा सकता. अगर समाज समावेशी वातावरण बनाए, तो हर व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता के साथ आगे बढ़ सकता है. उनके अनुसार, साहस, दृढ़ संकल्प और लगातार मेहनत इंसान को वहां तक पहुंचा सकते हैं, जहां तक वह खुद जाने का फैसला करता है.

दीपेन्द्र सिंह हाड़ा हजारों युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत
दीपेन्द्र सिंह हाड़ा हजारों युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत (photo credit-Dipendra singh hada)

युवाओं और समाज के लिए प्रेरणा : आज दीपेंद्र सिंह हाड़ा केवल एक ट्रेकर नहीं, बल्कि संघर्ष, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच की जीवंत मिसाल बन चुके हैं. उनकी कहानी बताती है कि जिंदगी में कठिनाइयां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हों, अगर इंसान हार मानने से इनकार कर दे तो कोई भी सपना अधूरा नहीं रहता. उन्होंने साबित कर दिया कि असली ताकत शरीर में नहीं, बल्कि इरादों में होती है और शायद यही उनकी सबसे बड़ी जीत है.

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