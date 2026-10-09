आत्मनिर्भर बन रहे गरीब पलामू के अति गरीब परिवार! अब सिमडेगा में शुरू होगा आजीविका समावेशी योजना
पलामू की सफलता से प्रेरित होकर सिमडेगा में भी आजीविका समावेशी योजना शुरू होगी. नीरज कुमार की रिपोर्ट.
Published : October 9, 2026 at 6:05 PM IST
पलामू: झारखंड के पलामू जिले के अति गरीब परिवारों की सफलता की कहानी अब पूरे देश के लिए उदाहरण बन रही है. उसी तर्ज पर झारखंड के सिमडेगा में भी अति गरीब परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए योजना शुरू की जा रही है. पलामू के अनुभव को आधार बनाकर सिमडेगा के कुरडेगा में आजीविका समावेशी योजना लागू की जा रही है.
सिमडेगा की महिलाओं का पलामू दौरा, सफलता की कहानियां सुनीं
सिमडेगा की महिलाओं की एक टीम पलामू में कैम्प कर रही है. वे आत्मनिर्भर बने परिवारों से मिल रही हैं और उनकी सफलता की कहानियां सुन रही हैं. टीम ने नौडीहा बाजार और बिश्रामपुर इलाके का दौरा किया. वहां उन्होंने देखा कि छोटे-छोटे कारोबार और सही कदमों से कैसे परिवार आत्मनिर्भर बन सकते हैं.
क्या है आजीविका समावेशी योजना?
झारखंड के पलामू, पूर्वी सिंहभूम और गोड्डा में 2022 में उपज (अल्ट्रा पुअर ग्रेजुएशन अप्रोच) योजना शुरू की गई थी. पलामू में 1800 परिवार इस योजना के तहत आत्मनिर्भर बन गए. सफलता को देखते हुए बाद में आजीविका समावेशी योजना की शुरुआत हुई. पलामू में इस योजना के अंतर्गत छह प्रखंडों के 3800 परिवारों को जोड़ा गया.
पहली बार सिमडेगा में भी यह योजना लागू की जा रही है. इसी वजह से वहां की महिलाओं को विस्तार से जानकारी दी जा रही है. योजना के तहत बेहद गरीब परिवारों को झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के माध्यम से आर्थिक मदद दी जाती है. यह मदद पांच हजार से लेकर 25 हजार रुपये तक होती है. इन पैसों से परिवार बकरी पालन, सब्जी दुकान, सब्जी उत्पादन, ठेला जैसे छोटे कारोबार शुरू कर सकते हैं. इससे परिवार को महीने 10 से 15 हजार रुपये की आमदनी हो सकती है.
अधिकारियों ने बताई योजना की सफलता
शांति मार्डी, डीपीएम, जेएसएलपीएस, सिमडेगा ने बताया, “सिमडेगा के कुरडेग प्रखंड के अल्ट्रा पुअर परिवार के चेंज मेकर और अन्य सदस्य समावेशी योजना को देखने के लिए पलामू के नौडीहा बाजार इलाके में गए हैं. सिमडेगा की दीदी लोग यह सीखने गई हैं कि पलामू में किस तरह काम हुआ है. समावेशी योजना को सिमडेगा के कुरडेग में भी लागू किया गया है और एक हजार परिवारों का चयन किया गया है.”
अनिता केरकेट्टा, डीपीएम, जेएसएलपीएस, पलामू ने कहा, “आजीविका समावेशी योजना पहले उपज योजना के नाम से जानी जाती थी. उस दौरान पलामू के नौडीहा बाजार और बिश्रामपुर में इसे लागू किया गया था. इस योजना के तहत पलामू के 1100 अल्ट्रा पुअर परिवार आत्मनिर्भर बने हैं. तीन वर्षों के बाद योजना समाप्त हो गई, लेकिन केंद्र और राज्य स्तर से इसकी सराहना की गई. अब इसे आजीविका समावेशी योजना के रूप में शुरू किया गया है.”
पलामू में बदली जिंदगी, सिमडेगा की महिलाओं को मिल रही प्रेरणा
पलामू के नौडीहा बाजार और बिश्रामपुर इलाके में कई परिवार अब आत्मनिर्भर हो चुके हैं. कोई बकरी पालन कर रहा है, कोई सब्जी उत्पादन में लगा है, कुछ परिवार ठेला चला रहे हैं तो कुछ अन्य छोटे कारोबार से जुड़ गए हैं. सिमडेगा की महिलाएं इन परिवारों से मुलाकात कर रही हैं और उनसे बातचीत कर रही हैं.
टीम ने कोयल अप्रेजल पार्क भी देखा, जहां सिलाई का काम होता है और महिलाएं इससे जुड़ी हुई हैं. सिमडेगा की ईशा बेला बारला ने बताया कि पलामू में काफी कुछ देखने को मिला है, जो आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करेगा. पलामू की सफलता की कहानी वाकई अच्छी है. पलामू की यह मिसाल अब सिमडेगा में भी नई उम्मीद जगा रही है.
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