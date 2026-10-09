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आत्मनिर्भर बन रहे गरीब पलामू के अति गरीब परिवार! अब सिमडेगा में शुरू होगा आजीविका समावेशी योजना

सिमडेगा से आईं दीदियां ( ETV Bharat )

पलामू: झारखंड के पलामू जिले के अति गरीब परिवारों की सफलता की कहानी अब पूरे देश के लिए उदाहरण बन रही है. उसी तर्ज पर झारखंड के सिमडेगा में भी अति गरीब परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए योजना शुरू की जा रही है. पलामू के अनुभव को आधार बनाकर सिमडेगा के कुरडेगा में आजीविका समावेशी योजना लागू की जा रही है.

सिमडेगा की महिलाओं का पलामू दौरा, सफलता की कहानियां सुनीं