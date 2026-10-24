बनारस की गलियों से उड़कर सात समंदर पार पहुंचेंगे गुलाबी मीनाकारी वाले 'फाइटर जेट', कैलिफोर्निया-ऑस्ट्रेलिया में डिमांड
वैश्विक बाजार में चमकी बनारस की गुलाबी मीनाकारी, पढ़िए श्वेता मिश्रा के संपादन में संवाददाता प्रतिमा तिवारी की रिपोर्ट
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 24, 2026 at 2:53 PM IST
वाराणसी: एक तरफ जहां भारतीय वायुसेना के शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर काशी की गलियों में हुनरबाज अपने हुनर से देश प्रेम और सेना के प्रति सम्मान की भावना को नई पहचान दे रहे हैं. छोटे-छोटे फाइटर प्लेन के मॉडल पर सुंदर कलाकारी, चित्रकारी कर उन्हें ऐसा स्वरूप दिया जा रहा कि अब ये विदेशों में घरों की साज-सज्जा के लिए उड़ान भर रहे हैं.
पीएम और सीएम को भेंट करना चाहते प्लेन: वाराणसी में आयोजित ‘विंग्स ओवर गंगा’ एयर शो से प्रेरित होकर नेशनल पुरस्कार प्राप्त गुलाबी मीनाकारी के शिल्पकार कुंज बिहारी सिंह ने पहली बार फाइटर जेट की कलाकृति तैयार की है. उनकी गुलाबी मीनाकारी की बारीक कारीगरी से सजी ये कलाकृति काशी की पारंपरिक कला और आधुनिक भारत की सैन्य शक्ति के संगम को दर्शाती है. वो इस कलाकृति को पीएम मोदी और सीएम योगी को भेंट करना चाहते हैं.
1 माह की मेहनत से तैयार हुआ फाइटर प्लेन का मॉडल: कुंज बिहारी सिंह बताते हैं कि एक महीने पहले एयर शो की जानकारी मिलने के बाद ही उन्होंने गुलाबी मीनाकारी से लड़ाकू विमान बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी. इस कलाकृति को तैयार करने में करीब 1 माह का समय लगा. इसमें 400 ग्राम चांदी का इस्तेमाल किया गया है. उनका कहना है, गुलाबी मीनाकारी में हमेशा कुछ नया करने की कोशिश रहती है. इस बार भारतीय वायुसेना के प्रदर्शन ने उन्हें ऐसी कलाकृति तैयार करने की प्रेरणा दी, जो देश की सैन्य शक्ति के साथ काशी की पारंपरिक कला को भी प्रदर्शित करे.
देश-विदेश से मिले करीब 100 पीस के ऑर्डर: शिल्पकार कुंज बिहारी सिंह के मुताबिक, फाइटर प्लेन की तस्वीर कुछ ग्राहकों को भेजने के बाद उन्हें करीब 100 पीस के ऑर्डर मिले हैं. इनमें कैलिफोर्निया और ऑस्ट्रेलिया से भी डिमांड है. इन डिमांड में राफेल, सुखोई, चिनाक जैसे विमानों के मॉडल शामिल हैं. उन्होंने बताया कि उनकी इच्छा है कि जब पीएम मोदी आएं तो वो इसे उन्हें दे सकें.
इसके पहले उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्रह्मोस मिसाइल की अनुकृति भी गुलाबी मीनाकारी से तैयार की थी उनके अनुसार, इस कलाकृति को भी देश-विदेश में पसंद किया गया था. अब लड़ाकू विमान की नई कलाकृति के जरिए वह काशी की पारंपरिक कला को समकालीन विषयों से जोड़ रहे हैं. उनका प्रयास है कि गुलाबी मीनाकारी केवल सजावटी उत्पादों तक सीमित न रहे, बल्कि देश की उपलब्धियों, सैन्य पराक्रम और राष्ट्रीय गौरव को भी अपने भीतर समेटे.
गुलाबी मीनाकारी को वैश्विक पहचान: कुंज बिहारी सिंह ने बताया कि पीएम ने जीआई और मुख्यमंत्री ओडीओपी से इस कला का संरक्षण एवं प्रोत्साहन किया है. इसके लिए किए जा रहे प्रयासों से गुलाबी मीनाकारी को वैश्विक बाजार में नई पहचान मिली है. आर्थिक सहायता, निःशुल्क टूल किट, प्रशिक्षण और उत्पादों की बेहतर पैकिंग से जुड़े अवसरों ने इस पारंपरिक हस्तशिल्प को आगे बढ़ाने में मदद की है.
उन्होंने कहा कि सरकारी संरक्षण और प्रोत्साहन से इस कला के प्रति युवाओं की रुचि फिर बढ़ रही है. जो युवा पीढ़ी इस पारंपरिक कला से दूर हो रही थी, अब वह दोबारा इससे जुड़ने लगी है. इससे काशी की सदियों पुरानी शिल्प परंपरा को आगे बढ़ाने के साथ कारीगरों की आजीविका के नए अवसर भी पैदा हो रहे हैं.
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