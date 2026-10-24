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बनारस की गलियों से उड़कर सात समंदर पार पहुंचेंगे गुलाबी मीनाकारी वाले 'फाइटर जेट', कैलिफोर्निया-ऑस्ट्रेलिया में डिमांड

वाराणसी में चांदी से बने फाइटर प्लेन,1 महीने में हुआ तैयार. ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी: एक तरफ जहां भारतीय वायुसेना के शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर काशी की गलियों में हुनरबाज अपने हुनर से देश प्रेम और सेना के प्रति सम्मान की भावना को नई पहचान दे रहे हैं. छोटे-छोटे फाइटर प्लेन के मॉडल पर सुंदर कलाकारी, चित्रकारी कर उन्हें ऐसा स्वरूप दिया जा रहा कि अब ये विदेशों में घरों की साज-सज्जा के लिए उड़ान भर रहे हैं.

Video Credit; ETV Bharat (Video Credit; ETV Bharat) पीएम और सीएम को भेंट करना चाहते प्लेन: वाराणसी में आयोजित ‘विंग्स ओवर गंगा’ एयर शो से प्रेरित होकर नेशनल पुरस्कार प्राप्त गुलाबी मीनाकारी के शिल्पकार कुंज बिहारी सिंह ने पहली बार फाइटर जेट की कलाकृति तैयार की है. उनकी गुलाबी मीनाकारी की बारीक कारीगरी से सजी ये कलाकृति काशी की पारंपरिक कला और आधुनिक भारत की सैन्य शक्ति के संगम को दर्शाती है. वो इस कलाकृति को पीएम मोदी और सीएम योगी को भेंट करना चाहते हैं.

फाइटर प्लेन के बारे में. (Photo Credit; ETV Bharat) 1 माह की मेहनत से तैयार हुआ फाइटर प्लेन का मॉडल: कुंज बिहारी सिंह बताते हैं कि एक महीने पहले एयर शो की जानकारी मिलने के बाद ही उन्होंने गुलाबी मीनाकारी से लड़ाकू विमान बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी. इस कलाकृति को तैयार करने में करीब 1 माह का समय लगा. इसमें 400 ग्राम चांदी का इस्तेमाल किया गया है. उनका कहना है, गुलाबी मीनाकारी में हमेशा कुछ नया करने की कोशिश रहती है. इस बार भारतीय वायुसेना के प्रदर्शन ने उन्हें ऐसी कलाकृति तैयार करने की प्रेरणा दी, जो देश की सैन्य शक्ति के साथ काशी की पारंपरिक कला को भी प्रदर्शित करे. प्लेन बनाने की तैयारी (Photo Credit; ETV Bharat) देश-विदेश से मिले करीब 100 पीस के ऑर्डर: शिल्पकार कुंज बिहारी सिंह के मुताबिक, फाइटर प्लेन की तस्वीर कुछ ग्राहकों को भेजने के बाद उन्हें करीब 100 पीस के ऑर्डर मिले हैं. इनमें कैलिफोर्निया और ऑस्ट्रेलिया से भी डिमांड है. इन डिमांड में राफेल, सुखोई, चिनाक जैसे विमानों के मॉडल शामिल हैं. उन्होंने बताया कि उनकी इच्छा है कि जब पीएम मोदी आएं तो वो इसे उन्हें दे सकें. बारीकी से सजाते प्लेन (Photo Credit; ETV Bharat)