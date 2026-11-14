ETV Bharat / state

मंडी में पल्लेदारी करने वाले पिता ने जमीन बेचकर बेटों को पढ़ाया, अब एक बनेगा डॉक्टर तो दूसरा इंजीनियर

पिता ने जमीन बेचकर बेटों को कोटा पढ़ने भेजा ( ETV Bharat GFX )

कोटा: देश भर से मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी करने हजारों की संख्या में विद्यार्थी कोटा आते हैं. इन विद्यार्थियों में से हजारों का सिलेक्शन मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में होता है. इनमें कई ऐसे परिवारों के बच्चे भी होते हैं, जिनकी आर्थिक क्षमता काफी कम है, लेकिन कोटा के कोचिंग संस्थानों के संबल के जरिए ये बच्चे भी आगे बढ़ रहे हैं और डॉक्टर व इंजीनियर बन रहे हैं.