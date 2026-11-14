मंडी में पल्लेदारी करने वाले पिता ने जमीन बेचकर बेटों को पढ़ाया, अब एक बनेगा डॉक्टर तो दूसरा इंजीनियर
बिहार के गयाजी के मजदूर पिता ने जमीन बेचकर बेटों को कोटा भेजा, अब सोनू डॉक्टर और मोनू इंजीनियर बनकर परिवार का नाम रोशन करेंगे.
Published : November 14, 2026 at 4:10 PM IST
कोटा: देश भर से मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी करने हजारों की संख्या में विद्यार्थी कोटा आते हैं. इन विद्यार्थियों में से हजारों का सिलेक्शन मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में होता है. इनमें कई ऐसे परिवारों के बच्चे भी होते हैं, जिनकी आर्थिक क्षमता काफी कम है, लेकिन कोटा के कोचिंग संस्थानों के संबल के जरिए ये बच्चे भी आगे बढ़ रहे हैं और डॉक्टर व इंजीनियर बन रहे हैं.
दोनों बेटों का हुआ चयन: ऐसा ही एक उदाहरण बिहार के गयाजी के दो भाइयों का सामने आया है. इनके पिता पल्लेदारी करते हैं, यानी मंडी में मजदूरी करते हैं. हालांकि मंडी में पूरे समय काम नहीं होता है. इसलिए शेष समय में वह मनरेगा की मजदूरी भी करते हैं. इन दोनों भाइयों में से एक का चयन अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल चिकित्सा विज्ञान संस्थान (AIIMS CAPFIMS) छतरपुर दिल्ली में हुआ है, जबकि दूसरे का चयन बीटेक के लिए बीआईटी (बिट्स) मेसरा में हुआ है. यह एक गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट है. पढ़ाई के दौरान कोटा के कोचिंग संस्थान ने उन्हें फीस में रियायत भी दी है.
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पहले अटेम्प्ट में ही कर लिया नीट यूजी क्रैक: सोनू राज ने बताया कि वह तीन भाई हैं. सबसे बड़े भाई मोनू राज हैं, जिनका इंजीनियरिंग में चयन हुआ है. एक छोटा भाई पवन राज अभी कक्षा सातवीं में पढता है. उन्होंने कहा कि वह 12वीं के साथ ही कोटा पढ़ने के लिए आ गए थे, जबकि उनके बड़े भाई मोनू राज 1 साल ड्रॉप पर रहे और उसके बाद इंजीनियरिंग एंट्रेंस करने के लिए भी कोटा आ गए थे. कोचिंग संस्थान ने उन्हें 60 फीसदी तक रियायत नीट की कोचिंग में दी है. उन्होंने पहले अटेम्प्ट में ही सफलता प्राप्त कर ली है. यह परीक्षा भी उन्होंने 12वीं के साथ ही दी थी, जबकि उनके दसवीं में 95 और 12वीं में 88 फीसदी अंक आए थे. हमारा यह सफर चुनौती भरा जरूर रहा है, लेकिन दोनों भाई सफलता प्राप्त करने के बाद छठ त्यौहार मनाने रहे हैं, अब सभी परिवार के लोग खुश हैं.
गयाजी निवासी मंडी के पल्लेदार मनोज कुमार व गृहिणी रेशमी देवी के बेटे सोनू राज ने नीट-2026 में 636 अंक प्राप्त कर परीक्षा क्रैक की है और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया है. दूसरे बेटे मोनू राज ने जेईई मेन में 93 पर्सेन्टाइल स्कोर कर झारखंड की राजधानी रांची स्थित गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट बीआईटी (बिट्स) मेसरा की केमिकल ब्रांच में एडमिशन लिया है. दोनों भाइयों ने दो साल कोटा में एक साथ रहकर निजी कोचिंग से तैयारी की. इस दौरान कई चुनौतियों का सामना भी मिलकर किया. सफलता के बाद परिवार का माहौल बदल गया है.
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पिता मनोज कुमार ने बताया कि पढ़ाई के दौरान मोनू को कई स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ा. नए वातावरण और मौसम के कारण उसे पहले टाइफाइड हुआ. इसके बाद पीलिया ने भी घेर लिया. कई बार उसकी हार्ट बीट असामान्य रूप से तेज हो जाती थी और लगभग तीन महीने तक उसे लगातार बुखार रहा, लेकिन मोनू ने हार नहीं मानी. उसने रेगुलर क्लास अटेंड की और अपनी तैयारी जारी रखी. मोनू के 10वीं कक्षा में 96 प्रतिशत व 12वीं कक्षा में 84.5 प्रतिशत अंक आए हैं.
जमीन बेचकर चुकाई फीस: पिता मनोज कुमार का कहना है कि वे गयाजी की अनाज मंडी में पल्लेदारी के साथ कमीशन पर अनाज बिकवाने का काम करते हैं. मंडी में काम कम होने पर मनरेगा में भी काम करते हैं. उन्होंने कहा कि हमारी मेहनत और त्याग का अच्छा फल मिला है. कोटा कोचिंग ने हमारे सपने को सच साबित किया है. जब मोनू ने कोटा जाकर पढ़ाई करने की इच्छा जताई, तो सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि पैसों की व्यवस्था कैसे होगी. हमारे पास दो जमीनें थीं, जिन पर खाने लायक अन्न पैदा हो पाता था और कुछ फसल बेच देते थे. उसी के पैसों से जैसे-तैसे घर चल पाता था. बेटे के सपनों को साकार करने के लिए पिता मनोज कुमार ने अपनी दो जमीनों में से एक जमीन बेच दी और उसे कोटा भेजा.
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सोनू राज ने कहा कि हमने मेहनत की और माता-पिता का सपना सच करने के लिए दिन-रात जुटे रहे. दोनों भाइयों की सफलता पर बहुत खुशी है. माता-पिता ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, अब हमारी बारी है कि हम परिवार और समाज के लिए कुछ करें. कोटा में पढ़ाई का अच्छा माहौल है, जिसका हमारी सफलता में बड़ा योगदान है. निजी कोचिंग संस्थान के संस्थापक निदेशक डॉ. नवीन माहेश्वरी का कहना है कि आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों की लगातार मदद की जाती है. कोटा आकर ये बच्चे जब अपनी मंजिल प्राप्त करते हैं, तो ये सामाजिक बदलाव का उदाहरण बनते हैं.
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