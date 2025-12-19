दोनों पैरों से दिव्यांग, शारीरिक ऊंचाई कम लेकिन हौंसले बुलंद, 5KM ट्राइसाइकिल चलाकर छात्र पहुंच रहा स्कूल
दृढ़ संकल्प हो तो कोई भी बाधा रास्ता नहीं रोक सकती. दिव्यांगता भी तब कमजोर पड़ जाती है, जब पढ़ाई का जज़्बा मजबूत हो.
December 19, 2025
सूरजपुर: आपने कई ऐसे लोगों को देखा होगा जो शारीरिक रूप से सक्षम न होने के बावजूद अपनी मेहनत और लगन से सफलता की ऊंचाइयों को छूते हैं. ऐसे ही हौसलों को सम्मान देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकलांग शब्द की जगह उन्हें दिव्यांग शब्द दिया, ताकि उनका आत्मविश्वास और मजबूत हो सके. ऐसा ही एक छात्र है कोमल जो अपनी सफलता की कहानी बुनने में लगा है. देखिए ये रिपोर्ट-
5 किलोमीटर ट्राइसाइकिल से स्कूल आता है: दिव्यांग छात्र कोमल राजवाड़े सूरजपुर जिले के रुनियाडीह गांव में रहने वाला है. 16 साल का कोमल अभी 9वीं क्लास में है. वह रोजाना रोज़ाना करीब 5 किलोमीटर ट्राइसाइकिल चलाकर स्कूल पहुंचता है. उसके शिक्षक बताते हैं कि शुरू से ही उसमें पढ़ने की गहरी इच्छा रही है.
जन्म के 2 साल बाद ही दिव्यांग होने की पता चला: कोमल राजवाड़े के माता-पिता को उसके जन्म के दो साल बाद ही जानकारी मिल गई थी कि उनका बेटा दोनों पैरों से दिव्यांग है. यह जानकारी मिलने के बाद उसके माता-पिता उसके भविष्य को लेकर चिंतित हो गए. कुछ डॉक्टर्स को भी दिखाया लेकिन इलाज नहीं हुआ.
बचपन से पढ़ाई का जुनून: जैसे-जैसे कोमल बड़ा हुआ, उसे दूसरे बच्चों को स्कूल जाते देखकर पढ़ने की इच्छा जगी. पढ़ाई के साथ उसने अपने सपनों को आकार देना शुरू किया और परिवार की मदद करने का संकल्प लिया. शुरुआत में उसके माता-पिता उसे कंधों पर बैठाकर स्कूल पहुंचाते थे. कई बार उसके दोस्त भी मदद करते थे.
दूसरे बच्चों को देखकर सोचा कि मैं भी पढ़ाई करूंगा और आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा. घर को भी संभाल पाऊंगा- कोमल, दिव्यांग छात्र
2 साल बाद ही पता चला तब कुछ डॉक्टर को दिखाए थे. कुछ हो नहीं पाया. फिर स्कूल जाने की जिद की तो उसे गोद में उठाकर पांचवीं तक ले गए- एनमतिरा राजवाड़े, कोमल की मां
मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल की मांग: प्राथमिक स्कूल के बाद कोमल को सहायता के रूप में ट्राइसाइकिल मिली, जिससे उसकी पढ़ाई को नई गति मिली. हालांकि कुछ लोग उसके लिए प्रशासन से मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल की मांग करते हैं जिससे उसे आने-जाने में आसानी हो और वह आगे की पढ़ाई भी कर सके.
शिक्षक भी करते हैं तारीफ: आज जहां सामान्य बच्चे खेलते-कूदते, हंसते-ठिठोलियां करते स्कूल जाते हैं, वहीं कोमल ट्राइसाइकिल चलाकर स्कूल पहुंचता है. उसके शिक्षक बताते हैं कि शुरू से ही उसमें पढ़ने की गहरी इच्छा रही है. पढ़ाई के साथ-साथ वह घर के कामों में भी माता-पिता का हाथ बंटाता है.
आज के समय में जब कई युवा गलत आदतों की ओर बढ़ रहे हैं, तब कोमल जैसे बच्चे समाज के लिए प्रेरणा हैं.- सीमांचल त्रिपाठी, शिक्षक
अब जरूरत है कि प्रशासन आगे आकर उसकी मदद करे और उसे मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल सहित अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराए, ताकि उसका सफर थोड़ा आसान हो सके.