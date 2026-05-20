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बच्चों के भविष्य के लिए बुजुर्ग ने दान की जमीन, अब बनेगी आंगनबाड़ी, कोरिया जिले की कलेक्टर मिलने गांव पहुंची

बच्चों के भविष्य के लिए बुजुर्ग ने दान की जमीन, अब बनेगी आंगनबाड़ी ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

उनके इस फैसले ने न केवल गांव बल्कि पूरे जिले में एक सकारात्मक संदेश दिया है कि समाज सेवा केवल आर्थिक संपन्नता से नहीं, बल्कि संवेदनशील सोच और बड़े दिल से भी होती है. इस प्रेरणादायी पहल की जानकारी मिलते ही जिले की नवपदस्थ कलेक्टर रोक्तिमा यादव स्वयं उनसे मिलने उनके घर पहुंचीं. उन्होंने मोहम्मद शफीक खान के इस परोपकारी निर्णय की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे कार्य समाज को नई दिशा देते हैं और लोगों के भीतर सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को मजबूत करते हैं.

समाज सेवा केवल आर्थिक संपन्नता से नहीं, बल्कि संवेदनशील सोच से होती है (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कोरिया: बदलते दौर में जहां जमीन के छोटे-से टुकड़े को लेकर भी रिश्तों में दरारें पड़ जाती हैं, वहीं कोरिया जिले में 73 साल के बुजुर्ग मोहम्मद शफीक ने अपनी जमीन आंगनबाड़ी के लिए दान कर दी. ग्राम करहियाखांड निवासी मोहम्मद शफीक खान ने सामाजिक संवेदनशीलता और बच्चों के उज्ज्वल भविष्य को सर्वोपरि रखा और 5 डिसमिल जमीन दान कर समाज के सामने मिसाल पेश की.

आसपास खेलते बच्चों को देख लिया जमीन दान करने का फैसला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

SECL के रिटायर कर्मचारी हैं

मोहम्मद शफीक खान सेवानिवृत्त एसईसीएल कर्मी हैं. उन्होंने बताया कि मोहल्ले में आंगनबाड़ी केंद्र के लिए उपयुक्त शासकीय भूमि उपलब्ध नहीं थी. जब उन्हें इस समस्या की जानकारी मिली तो उन्होंने बिना किसी स्वार्थ के अपनी निजी जमीन दान करने का निर्णय लिया.

73 साल के बुजुर्ग मोहम्मद शफीक ने अपनी जमीन आंगनबाड़ी के लिए दान कर दी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

भावुक क्षण, कहा-आसपास खेलते बच्चों को देख लिया फैसला

उन्होंने भावुक होकर कहा कि आसपास खेलते छोटे-छोटे बच्चों को देखकर हमेशा यह महसूस होता था कि यदि बच्चों को बचपन से ही शिक्षा, संस्कार और सुरक्षित वातावरण मिले, तो उनका भविष्य बेहतर बन सकता है. इसी सोच ने उन्हें अपनी जमीन समाजहित में देने के लिए प्रेरित किया. कलेक्टर से मुलाकात के दौरान उनकी चार नन्हीं पोतियां भी मौजूद थीं. कलेक्टर रोक्तिमा यादव ने बच्चों से बातचीत की. जब बच्चों ने अपनी मासूम आवाज में “मछली जल की रानी है...” कविता सुनाई, तो वहां मौजूद हर व्यक्ति भावुक हो उठा. पूरा माहौल अपनत्व, स्नेह और भावनाओं से भर गया.

समाज में वही लोग वास्तविक प्रेरणा बनते हैं, जो अपने व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठकर आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचते हैं. मोहम्मद शफीक खान का यह त्याग और समर्पण आने वाले समय में लोगों को समाजहित में आगे आने की प्रेरणा देगा.- रोक्तिमा यादव, कलेक्टर

कलेक्टर ने PM आवास का भी लिया जायजा

दूसरी तस्वीर उस समय देखने को मिली, जब जिले की कलेक्टर रोक्तिमा यादव बैकुंठपुर जनपद पंचायत के ग्राम बरदिया पहुंचीं और प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के हितग्राहियों से मुलाकात कर निर्माणाधीन आवासों का निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान उन्होंने हितग्राही लक्ष्मी देवांगन और यशोदा देवांगन के निर्माणाधीन घरों को देखा और कहा कि अब यह पक्की छत उनके जीवन में सुरक्षा, सम्मान और सुकून की नई छांव लेकर आएगी.

कलेक्टर ने PM आवास का लिया जायजा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कठिन परिस्थिति में रहती हैं दोनों बहन

कलेक्टर ने दोनों हितग्राहियों से बातचीत करते हुए आवास निर्माण की प्रगति, प्राप्त किस्तों और आजीविका के संबंध में जानकारी ली. बातचीत के दौरान लक्ष्मी ने बताया कि वे आंगनबाड़ी सहायिका हैं और उनके और उनकी बहन यशोदा देवांगन के पति का निधन हो चुका है. जीवन की कठिन परिस्थितियों के बावजूद दोनों बहनें एक-दूसरे का सहारा बनकर अब अपने सपनों का घर तैयार कर रही हैं.

दोनों बहनों ने भावुक होकर कहा कि उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उन्हें पक्के घर में रहने का अवसर मिलेगा. प्रधानमंत्री आवास योजना ने उनके जीवन में नई उम्मीद और आत्मविश्वास पैदा किया है.

बारिश से पहले निर्माण की सलाह

मौके पर उपस्थित जिला पंचायत सीईओ डॉ आशुतोष चतुर्वेदी ने हितग्राहियों को मई माह के अंतिम सप्ताह तक स्लैब कार्य पूर्ण करने की सलाह दी, ताकि बारिश के दौरान किसी प्रकार की परेशानी न हो. गांव में कलेक्टर की मुलाकात और हितग्राहियों संवाद ही अधिकारियों और लोगों के बीच की दूरी को कम करती है.