ETV Bharat / state

उधम सिंह नगर में पुलिस महकमे में बंपर तबादले, इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर किए गए इधर से उधर

उधम सिंह नगर पुलिस विभाग में एक बार फिर से बड़ा फेरबदल, एसएसपी अजय गणपति ने किए कई निरीक्षकों और उपनिरीक्षकों के तबादले

Udham Singh Nagar Police Transfer
पुलिस की वर्दी (फाइल फोटो- Police Department)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 21, 2026 at 10:38 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रुद्रपुर: उधम सिंह नगर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय गणपति ने पुलिस विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है. उन्होंने कई निरीक्षकों और उपनिरीक्षकों के तबादले करते हुए उन्हें नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं. सभी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नई तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं.

उधम सिंह नगर जिले में एक बार फिर से पुलिस विभाग में ट्रांसफर किए गए हैं. जिसके तहत कई निरीक्षकों और उपनिरीक्षकों को नई तैनाती दी गई है. इस प्रशासनिक बदलाव को जिले की कानून व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

तबादला आदेश के मुताबिक, निरीक्षक मोहन चंद्र पांडे को प्रभारी निरीक्षक कोतवाली ट्रांजिट कैंप के पद से हटाकर पुलिस कार्यालय में तैनात किया गया है. वहीं, निरीक्षक धर्मवीर सोलंकी को थाना किलाखेड़ा से प्रभारी निरीक्षक कोतवाली ट्रांजिट कैंप की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

Udham Singh Nagar Police Transfer
तबादला आदेश (फोटो सोर्स- Police Department)

उपनिरीक्षक मनोज बिष्ट को सुल्तानपुर पट्टी चौकी से हटाकर थाना किलाखेड़ा भेजा गया है. उपनिरीक्षक भूपेंद्र प्रताप सिंह, जो पुलिस लाइन रुद्रपुर में तैनात थे, उन्हें प्रभारी चौकी सुल्तानपुर पट्टी बनाया गया है.

इसी कड़ी में उपनिरीक्षक राजेंद्र प्रसाद को कोतवाली सितारगंज से प्रभारी चौकी सूनालाल की जिम्मेदारी दी गई है. उपनिरीक्षक फूल राम पांडे को बाजपुर जसभर चौकी से हटाकर कोतवाली जसपुर भेजा गया है. साथ ही उन्हें अतिरिक्त रूप से चौकी बाजार जसपुर का प्रभार भी सौंपा गया है.

वहीं, उपनिरीक्षक मनोज जलाल को कोतवाली ट्रांजिट कैंप से प्रभारी चौकी बेरिया दौलत नियुक्त किया गया है. उपनिरीक्षक जावेद मलिक को जसपुर कोतवाली से सितारगंज कोतवाली भेजा गया है. जबकि, उपनिरीक्षक हरेंद्र कुमार को कोतवाली कुंडा से आईटीआई कोतवाली में तैनाती दी गई है.

उधम सिंह नगर एसएसपी अजय गणपति ने आदेश में सभी संबंधित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नई नियुक्ति स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए हैं. पुलिस विभाग में हुए इस फेरबदल के बाद जिले में पुलिसिंग और कानून व्यवस्था को और ज्यादा मजबूत किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है.

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

INSPECTOR TRANSFER US NAGAR
UTTARAKHAND POLICE TRANSFER
उधम सिंह नगर पुलिसकर्मी ट्रांसफर
उधम सिंह नगर में इंस्पेक्टर तबादले
UDHAM SINGH NAGAR POLICE TRANSFER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.