पुलिस विभाग में बंपर तबादले, इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर को किया गया इधर-उधर, यहां देखें पूरी लिस्ट

एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोबाल ( Photo-ETV Bharat )