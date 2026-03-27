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देहरादून में इंस्पेक्टर और दारोगाओं के बंपर तबादले, जानें थाना-चौकी में किस नए अफसर को मिली जिम्मेदारी

देहरादून: एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल ने गुरुवार रात को दो इंस्पेक्टर और 11 सब इंस्पेक्टर का ट्रांसफर किया है. वहीं कोतवाली पटेल में प्रभारी चंद्रभान अधिकारी का हरिद्वार में ट्रांसफर होने के बाद अब कोतवाली पटेल की जिम्मेदारी इंस्पेक्टर विनोद गुसाई को दी गई है. साथ ही इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टरों को नवनियुक्ति स्थान पर जल्द कार्यभार लेने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं. पुलिस विभाग में हुए इन स्थानांतरण को कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने की दृष्टि से काफी अहम माना जा रहा है.

एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोबाल ने कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के लिए पुलिस महकमे ने निरीक्षकों और उपनिरीक्षकों के बड़े पैमाने पर ट्रांसफर किए हैं. एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल ने बताया है कि निरीक्षक और उप निरीक्षक का स्थानांतरण किया गया है. साथ ही संबंधित प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि निरीक्षक और उप निरीक्षक को तत्काल नवनियुक्ति स्थान के लिए रवाना करेंगे. एसएसपी ने सभी इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टरों को तत्काल नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण कर अनुपालन रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए गए हैं.