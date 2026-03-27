देहरादून में इंस्पेक्टर और दारोगाओं के बंपर तबादले, जानें थाना-चौकी में किस नए अफसर को मिली जिम्मेदारी
देहरादून एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल ने कमान संभालने के बाद निरीक्षकों और उप निरीक्षकों के ताबड़तोड़ तबादले किए गए हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : March 27, 2026 at 8:25 AM IST
देहरादून: एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल ने गुरुवार रात को दो इंस्पेक्टर और 11 सब इंस्पेक्टर का ट्रांसफर किया है. वहीं कोतवाली पटेल में प्रभारी चंद्रभान अधिकारी का हरिद्वार में ट्रांसफर होने के बाद अब कोतवाली पटेल की जिम्मेदारी इंस्पेक्टर विनोद गुसाई को दी गई है. साथ ही इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टरों को नवनियुक्ति स्थान पर जल्द कार्यभार लेने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं. पुलिस विभाग में हुए इन स्थानांतरण को कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने की दृष्टि से काफी अहम माना जा रहा है.
एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोबाल ने कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के लिए पुलिस महकमे ने निरीक्षकों और उपनिरीक्षकों के बड़े पैमाने पर ट्रांसफर किए हैं. एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल ने बताया है कि निरीक्षक और उप निरीक्षक का स्थानांतरण किया गया है. साथ ही संबंधित प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि निरीक्षक और उप निरीक्षक को तत्काल नवनियुक्ति स्थान के लिए रवाना करेंगे. एसएसपी ने सभी इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टरों को तत्काल नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण कर अनुपालन रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए गए हैं.
इन इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टरों को किया गया इधर-उधर
- निरीक्षक विनोद गुसाई को प्रभारी निरीक्षक विकास नगर से प्रभारी निरीक्षक कोतवाली पटेल नगर भेजा गया
- निरीक्षक राजीव रौथान को पुलिस लाइन से प्रभारी निरीक्षक विकास नगर भेजा गया
- उपनिरीक्षक नवीन डंगवाल को चौकी प्रभारी जौलीग्रांट से वरिष्ठ उप निरीक्षक रानी रानीपोखरी भेजा गया
- उपनिरीक्षक दुर्गेश कोठियाल को थाना विकास नगर से वरिष्ठ उपनिरीक्षक थाना बसंत विहार भेजा गया
- उपनिरीक्षक अजय भट्ट को वरिष्ठ उप निरीक्षक थाना वसंत विहार से थाना विकास नगर भेजा गया
- महिला उपनिरीक्षक शिल्पा सैनी को थाना डालनवाला से साइबर क्राईम सेल पुलिस कर ली भेजा गया
- उपनिरीक्षक जैनेंद्र राणा को थाना ऋषिकेश से चौकी प्रभारी बिधौली थाना प्रेम नगर भेजा गया
- उपनिरीक्षक प्रवीण सैनी को चौकी प्रभारी बिधौली थाना प्रेम नगर से थाना ऋषिकेश भेजा गया
- उपनिरीक्षक चिंतामणि मैथानी को एसओजी ग्रामीण से चौकी प्रभारी जॉली ग्रांट बनाया गया
- उपनिरीक्षक शिवदत्त जमलोकी को थाना पटेल नगर से थाना डोईवाला भेजा गया
- महिला उपनिरीक्षक मीनू यादव को थाना ऋषिकेश से थाना रायवाला भेजा गया
- उप निरीक्षक सूरज कंडारी को पुलिस लाइन से थाना चकराता भेजा गया
- अपर उप निरीक्षक बलवीर सिंह को पुलिस लाइन से थाना चकराता भेजा गया
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