दो लाख की रिश्वत लेने वाले दरोगा को हाईकोर्ट से मिली जमानत, कोर्ट ने इन तर्कों पर दी मंजूरी

लखनऊ : भ्रष्टाचार के मामले में जेल में बंद पूर्व चौकी इंचार्ज धनंजय सिंह को लखनऊ हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. गैंगरेप के मुकदमे से नाम हटाने के नाम पर दो लाख की रिश्वत लेते पकड़े गए दरोगा को कोर्ट ने जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है. न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार की एकल पीठ ने मामले के तथ्यों और कानूनी दलीलों को सुनने के बाद यह आदेश जारी किया. बचाव पक्ष ने दलील दी कि रिश्वत की मांग का कोई ठोस साक्ष्य नहीं है और आरोपी को दरोगा पहले ही जेल भेज चुका था.

अधिवक्ता चंदन श्रीवास्तव ने दरोगा के बचाव में कई महत्वपूर्ण बिंदु रखे, जिन्हें कोर्ट ने संज्ञान में लिया. वकील ने तर्क दिया कि जिस आरोपी प्रतीक गुप्ता से नाम हटाने के लिए घूस लेने का आरोप है, दरोगा ने उसे पहले ही जेल भेज दिया था. जब आरोपी जेल जा चुका था और पीड़िता ने 164 के बयान में उसका नाम लिया था, तो दरोगा के पास नाम निकालने का कोई कानूनी विकल्प ही नहीं बचा था.

कथित रिश्वत की रकम दरोगा के शरीर या जेब से बरामद नहीं हुई थी, बल्कि चौकी में रखी एक फाइल से मिली थी. बचाव पक्ष का दावा है कि गिरफ्तारी के समय फिनॉल्फथेलिन पाउडर टेस्ट हाथ धुलाने वाली प्रक्रिया सही ढंग से नहीं की गई और साक्ष्यों की फर्द में तकनीकी खामियां थीं.