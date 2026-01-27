ETV Bharat / state

दो लाख की रिश्वत लेने वाले दरोगा को हाईकोर्ट से मिली जमानत, कोर्ट ने इन तर्कों पर दी मंजूरी

न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार की एकल पीठ ने मामले के तथ्यों और कानूनी दलीलों को सुनने के बाद यह आदेश जारी किया.

दरोगा को मिली जमानत.
दरोगा को मिली जमानत. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 27, 2026 at 9:38 PM IST

लखनऊ : भ्रष्टाचार के मामले में जेल में बंद पूर्व चौकी इंचार्ज धनंजय सिंह को लखनऊ हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. गैंगरेप के मुकदमे से नाम हटाने के नाम पर दो लाख की रिश्वत लेते पकड़े गए दरोगा को कोर्ट ने जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है. न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार की एकल पीठ ने मामले के तथ्यों और कानूनी दलीलों को सुनने के बाद यह आदेश जारी किया. बचाव पक्ष ने दलील दी कि रिश्वत की मांग का कोई ठोस साक्ष्य नहीं है और आरोपी को दरोगा पहले ही जेल भेज चुका था.

अधिवक्ता चंदन श्रीवास्तव ने दरोगा के बचाव में कई महत्वपूर्ण बिंदु रखे, जिन्हें कोर्ट ने संज्ञान में लिया. वकील ने तर्क दिया कि जिस आरोपी प्रतीक गुप्ता से नाम हटाने के लिए घूस लेने का आरोप है, दरोगा ने उसे पहले ही जेल भेज दिया था. जब आरोपी जेल जा चुका था और पीड़िता ने 164 के बयान में उसका नाम लिया था, तो दरोगा के पास नाम निकालने का कोई कानूनी विकल्प ही नहीं बचा था.

कथित रिश्वत की रकम दरोगा के शरीर या जेब से बरामद नहीं हुई थी, बल्कि चौकी में रखी एक फाइल से मिली थी. बचाव पक्ष का दावा है कि गिरफ्तारी के समय फिनॉल्फथेलिन पाउडर टेस्ट हाथ धुलाने वाली प्रक्रिया सही ढंग से नहीं की गई और साक्ष्यों की फर्द में तकनीकी खामियां थीं.

​29 अक्टूबर 2025 को एंटी करप्शन ब्यूरो की 18 सदस्यीय टीम ने दरोगा धनंजय सिंह को गिरफ्तार किया था. कोचिंग संचालक प्रतीक गुप्ता ने शिकायत की थी कि एक महिला कर्मचारी द्वारा दर्ज कराए गए गैंगरेप केस से नाम निकालने के बदले दरोगा दो लाख मांग रहे हैं. टीम ने प्रतीक की शर्ट में हिडन कैमरा लगाकर पूरा ऑपरेशन रिकॉर्ड किया था.

​राज्य सरकार ने दरोगा की जमानत का कड़ा विरोध किया, लेकिन न्यायालय ने पाया कि ​मामले में आरोप पत्र दाखिल हो चुका है. ​आरोपी पहले से जेल में है और मुकदमे के ट्रायल में समय लग सकता है. ​साक्ष्यों की बरामदगी और प्रक्रिया पर कानूनी सवाल उठाए गए हैं. ​इन आधारों पर कोर्ट ने धनंजय सिंह को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया.

