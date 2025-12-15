ETV Bharat / state

अमरोहा में दरोगा चला रहा था वसूली गैंग, फर्जी रेप केस में फंसाने की देता था धमकी, महिला समेत चार गिरफ्तार

दरोगा खाकी आड़ में वसूली गैंग चला रहा था. दरोगा और उसका एक साथी फरार है. पुलिस तलाश में दबिश दे रही है.

महिला समेत चार को पुलिस ने गिरफ्तार किया.
महिला समेत चार को पुलिस ने गिरफ्तार किया. (Video Credit; ETV Bharat)
ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 15, 2025 at 6:37 PM IST

अमरोहा : पुलिस ने झूठे रेप केस में फंसाने और जबरन वसूली करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है. मामले में एक महिला समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि हापुड़ में तैनात एक दरोगा और एक अन्य आरोपी फरार है. आरोपियों ने पीड़ित को झूठे रेप केस में फंसाने की धमकी देकर एक लाख 25 हजार रुपये की उगाही की थी. शिकायत पर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच शुरू की और चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

एसपी अमित कुमार आनंद ने बताया, गिरोह का मास्टरमाइंड दरोगा नितिन कुमार है, जो वर्तमान में हापुड़ जिले के थाना सिंभावली में तैनात बताया जा रहा है. दरोगा के साथ दो हिस्ट्रीशीटर खालिद और दीपक, एक पीआरडी जवान लाखन, नवीन वर्मा और एक महिला सहित कुल छह लोग इस गिरोह में शामिल थे.

पीड़ित युवक नईम ने पुलिस को दी शिकायत में बताया, आरोपियों ने जबरन बंधक बनाकर बलात्कार के झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी और उससे सवा लाख रुपये की वसूली की गई. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और पीड़ित द्वारा बताए गए इलाकों के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली.

जांच में कुछ लोग पुलिस वर्दी में नजर आए, जिनमें एक दरोगा भी शामिल था. इसके बाद पुलिस ने आरोपी खालिद के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) निकलवाई, जिससे साफ हुआ कि संपर्क सिंभावली थाने में तैनात दरोगा और सिपाहियों से था. इसी आधार पर पुलिस को पूरे वसूली गैंग का सुराग मिला. मुख्य सरगना दरोगा नितिन कुमार और उसका साथी नवीन वर्मा फिलहाल फरार हैं. उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं.

