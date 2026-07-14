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हारमनी ऑफ द पाइन्स ऑर्केस्ट्रा के प्रभारी इंस्पेक्टर विजय कुमार सस्पेंड, जानें क्यों हुई कार्रवाई?

जांच निष्पक्ष रहे और गवाह प्रभावित न हों, इसे देखते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है.

Inspector Vijay Kumar in-charge of Harmony of the Pines Orchestra
हारमनी ऑफ द पाइन्स' ऑर्केस्ट्रा के प्रभारी इंस्पेक्टर विजय कुमार सस्पेंड (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 14, 2026 at 8:57 AM IST

4 Min Read
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शिमला: हिमाचल पुलिस की सकारात्मक पहचान बनाने वाले 'हारमनी ऑफ द पाइन्स' ऑर्केस्ट्रा के प्रभारी इंस्पेक्टर विजय कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है. पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर उनके खिलाफ नियमित विभागीय जांच के आदेश जारी किए गए हैं. जांच पुलिस लाइन भराड़ी के डीएसपी कमल किशोर को सौंपी गई है, जिन्हें तीन महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी. सोशल मीडिया से कथित कमाई के मामले में ये कार्रवाई की गई है.

इंस्पेक्टर विजय कुमार सस्पेंड

हालांकि, असली कारण क्या रहे हैं, इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है. विभागीय आदेश के अनुसार, पुलिस महानिदेशक कार्यालय के संदर्भ पर इंस्पेक्टर विजय कुमार को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था. नोटिस में उनसे पूछा गया था कि निजी म्यूजिक एल्बम के निर्माण, प्रकाशन और प्रचार-प्रसार के लिए उन्होंने सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति ली थी या नहीं. साथ ही यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हुई आय का पूरा ब्यौरा देने और यह स्पष्ट करने को कहा गया था कि किस नियम, कानूनी प्रावधान या विभागीय निर्देश के तहत उन्हें ऐसी निजी व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति थी.

हारमनी ऑफ द पाइन्स ऑर्केस्ट्रा के प्रभारी विजय कुमार

भूपेंद्र नेगी कमांडेंट आईआरबी फर्स्ट बटालियन जुन्गा ने बताया कि इंस्पेक्टर विजय कुमार को सोशल मीडिया से कमाई के मामले में कार्रवाई करते हुए उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि, इस मामले में इंस्पेक्टर विजय कुमार ने 3 जुलाई 2026 को अपना जवाब प्रस्तुत किया था, जिसे विभाग ने उसे असंतोषजनक माना. आदेश में कहा गया है कि जवाब में न तो सक्षम प्राधिकारी से अनुमति संबंधी कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया गया और न ही सोशल मीडिया एवं निजी संगीत गतिविधियों से हुई आय का पूरा खुलासा किया गया. विभाग के अनुसार, संबंधित गतिविधियों की अनुमति देने वाले किसी वैधानिक या विभागीय प्रावधान का भी उल्लेख नहीं किया गया.

वहीं, विभागीय आदेश में कहा गया है कि पुलिस कार्यालय ने प्रथम दृष्टया पाया कि इंस्पेक्टर विजय कुमार का आचरण पंजाब पुलिस नियमावली के नियम 14.33 और हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 86 और 87 के विपरीत प्रतीत होता है. इसे गंभीर मिसकंडक्ट और अनुशासनहीनता मानते हुए नियमित विभागीय जांच शुरू करने का निर्णय लिया गया. जांच निष्पक्ष रहे और गवाह प्रभावित न हों, इसे देखते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय प्रथम एचपीएपी बटालियन जुन्गा रहेगा और उन्हें नियमानुसार निर्वाह भत्ता (Subsistence Allowance) मिलेगा.

क्या है निर्वाह भत्ता?

दरअसल, निर्वाह भत्ता (Subsistence Allowance) वैसी वित्तीय सहायता है, जिसे किसी कर्मचारी को उसके खिलाफ अनुशासनात्मक जांच या मिसकंडक्ट/कदाचार के आरोप लंबित रहने के दौरान सस्पेंड किए जाने पर प्रदान की जाती है.

अब तक इन पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई

हाल-फिलहाल कई पुलिस अधिकारियों को अलग-अलग मामलों में निलंबित या स्थानांतरित किया गया. जिनमें तत्कालीन न्यू शिमला थाना प्रभारी उपनिरीक्षक कल्याण, निरीक्षक विरोचन नेगी, निरीक्षक विवेक, उपनिरीक्षक राकेश और अन्य अधिकारी शामिल हैं. हालांकि, अब सवाल उठ रहे हैं कि बड़े अधिकारियों पर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है. जबकि, छोटे रैंक के अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जा रहा है. इससे पुलिस महकमे में फिर से नई बहस छिड़ गई है.

साल 1996 में हिमाचल में पुलिस के जवानों की ड्यूटी के तनाव को कम करने के इस बैंड को बनाया गया. शुरुआत में टीम में सिर्फ 6 सदस्य थे. अब यह संख्या बढ़कर 17 हो गई है. वर्तमान समय में सब इंस्पेक्टर विजय कुमार, एएसआई ठाकुर दास, हेड कांस्टेबल नरेश, राजेश कुमार, कांस्टेबल कार्तिक शर्मा, मंजीत सिंह, मनमोहन शर्मा, हितेश भारद्वाज, आशीष कुमार, दलीप शर्मा, कमल थापा, प्रशांत घोष और कशिश शांडिल, कांस्टेबल कृतिका तंवर और दीपिका मुस्कान पुलिस बैंड टीम का हिस्सा हैं. इस बैंड ने कनाडा, सिंगापुर, अमेरिका, दुबई समेत कई देशों में अपनी प्रस्तुति दी है. सबसे बड़ी पहचान इसे कलर्स टीवी के रियलिटी शो "हुनरबाज, देश की शान" से मिली थी.

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