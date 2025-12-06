रामनगर कोतवाली में ट्रांसफर ड्रामा, दो माह में ही लौटाए गए कोतवाल, पोस्टिंग को लेकर हमेशा रहती है जोर-आजमाइश
रामनगर कोतवाली में पोस्टिंग को लेकर हमेशा से ही प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर जोर-आजमाइश होती रही है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : December 6, 2025 at 10:11 AM IST
रामनगर: उत्तराखंड के नैनीताल जिले स्थित रामनगर कोतवाली एक बार फिर सुर्खियों में है. वजह है कोतवाली प्रभारी निरीक्षक सुशील कुमार का अचानक ट्रांसफर और फिर उसी ट्रांसफर का रद्द हो जाना. महज दो माह से भी कम समय में हुए इस घटनाक्रम ने पुलिस महकमे से लेकर आम जनता तक के बीच चर्चाओं को तेज कर दिया है.
दरअसल, 11 अक्टूबर को बनभूलपुरा से स्थानांतरित होकर सुशील कुमार ने रामनगर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक के रूप में कार्यभार संभाला था, इससे पहले 23 सितंबर को तत्कालीन कोतवाल अरुण सैनी का तबादला कालाढूंगी कर दिया गया था, जिसके बाद लगभग दस दिनों तक यह पद खाली रहा. सुशील कुमार की तैनाती के बाद बड़े स्तर पर प्रशासनिक गतिविधियां शुरू हुईं.
गौर हो कि इन दिनों रामनगर कोतवाली में कोतवाल का ट्रांसफर सुर्खियों में बना हुआ है.कोतवाली प्रभारी निरीक्षक सुशील कुमार का अचानक ट्रांसफर और फिर उसी ट्रांसफर का रद्द हो जाना चर्चाओं में बना हुआ है. बुधवार रात अचानक उनका ट्रांसफर वापस बनभूलपुरा कर दिया गया. गुरुवार को उन्होंने कोतवाली स्थित सरकारी आवास से सामान समेटना भी शुरू कर दिया था. इसी बीच नए कोतवाल के रूप में दिनेश फर्त्याल के स्वागत की तैयारियां भी सोशल मीडिया पर शुरू हो गई थी.
लेकिन शुक्रवार सुबह अचानक पूरा घटनाक्रम पलट गया. सुशील कुमार का ट्रांसफर रोक दिया गया. इस फैसले की पुष्टि स्वयं प्रभारी निरीक्षक सुशील कुमार ने की. सुशील कुमार ने बताया कि पूछड़ी क्षेत्र में प्रस्तावित अतिक्रमण ध्वस्तीकरण की बड़ी कार्रवाई के चलते फिलहाल उनका ट्रांसफर स्थगित किया गया है. गौरतलब है कि रामनगर कोतवाली को उत्तराखंड के सबसे संवेदनशील और प्रभावशाली थानों में गिना जाता है.
यहां पोस्टिंग को लेकर हमेशा से ही प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर जोर-आजमाइश होती रही है. इससे पहले कोतवाल कैलाश पंवार के कार्यकाल में चौकियों पर सिपाहियों की तैनाती के लिए लॉटरी सिस्टम तक अपनाना पड़ा था. वहीं अरुण सैनी तीन साल नौ माह तक इस थाने में सबसे लंबे समय तक तैनात रहने वाले प्रभारी निरीक्षक रहे. इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर रामनगर कोतवाली की संवेदनशीलता, प्रभाव और पोस्टिंग को लेकर होने वाली खींचतान को उजागर कर दिया है.
पढ़ें: