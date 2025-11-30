ETV Bharat / state

गाजियाबाद में टैंकर की चपेट में आकर दरोगा के बेटे की मौत, परिजनों ने लगाया ये आरोप

नई दिल्ली/गाजियाबाद: कविनगर थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर इलाके में रविवार दोपहर एक दर्दनाक हादसा सामने आया. यहां प्रदूषण नियंत्रण को लेकर गाजियाबाद नगर निगम के छिड़काव करने वाले टैंकर की चपेट में आने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई. घटना के तुरंत बाद आरोपी ड्राइवर मौके से फरार हो गया. मृतक की पहचान शिवम चौधरी के रूप में हुई है जो कविनगर नगर थाना क्षेत्र के राजपुर गांव का निवासी है.

मिली जानकारी के मुताबिक, मृतक के पिता कृष्णपाल सिंह यूपी पुलिस में दरोगा हैं. फिलहाल और बुलंदशहर में तैनात हैं. हाल ही में कृष्णपाल सिंह का कॉन्स्टेबल से दरोगा के पद पर प्रमोशन हुआ था. मृतक कृष्ण पाल सिंह का इकलौता बेटा था. फिलहाल परिवार में मातम पसरा हुआ है. शिवम की मौत की खबर सुनकर परिवार में कोहराम मच गया. उसके पिता कृष्ण पाल सिंह की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया.