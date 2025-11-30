ETV Bharat / state

गाजियाबाद में टैंकर की चपेट में आकर दरोगा के बेटे की मौत, परिजनों ने लगाया ये आरोप

मृतक की पहचान शिवम चौधरी के रूप में हुई है. इस खबर से उसके पिता की तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया.

टैंकर की चपेट में आकर व्यक्ति की मौत
टैंकर की चपेट में आकर व्यक्ति की मौत
ETV Bharat Delhi Team

November 30, 2025

November 30, 2025

नई दिल्ली/गाजियाबाद: कविनगर थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर इलाके में रविवार दोपहर एक दर्दनाक हादसा सामने आया. यहां प्रदूषण नियंत्रण को लेकर गाजियाबाद नगर निगम के छिड़काव करने वाले टैंकर की चपेट में आने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई. घटना के तुरंत बाद आरोपी ड्राइवर मौके से फरार हो गया. मृतक की पहचान शिवम चौधरी के रूप में हुई है जो कविनगर नगर थाना क्षेत्र के राजपुर गांव का निवासी है.

मिली जानकारी के मुताबिक, मृतक के पिता कृष्णपाल सिंह यूपी पुलिस में दरोगा हैं. फिलहाल और बुलंदशहर में तैनात हैं. हाल ही में कृष्णपाल सिंह का कॉन्स्टेबल से दरोगा के पद पर प्रमोशन हुआ था. मृतक कृष्ण पाल सिंह का इकलौता बेटा था. फिलहाल परिवार में मातम पसरा हुआ है. शिवम की मौत की खबर सुनकर परिवार में कोहराम मच गया. उसके पिता कृष्ण पाल सिंह की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया.

सूर्यबली मौर्य, ACP कविनगर (ETV Bharat)

2023 में शिवम का विवाह हुआ था. रविवार दोपहर शुभम अपनी बाइक से किसी रिश्तेदार के घर जा रहा था. इस दौरान शिवम नगर निगम के टैंकर की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. परिजनों ने घटना को हादसा नहीं बल्कि हत्या बताया है. आरोपी और मृतक के परिवार के बीच पुरानी रंजिश की बात भी बताई जा रही है. हालांकि, पुलिस का कहना है की जांच के बाद ही मामला स्पष्ट हो पाएगा.

30 नवंबर को दोपहर 1:45 पर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि थाना कविनगर क्षेत्र के चौकी शास्त्री नगर इलाके में डायमंड फ्लाईओवर के पास नगर निगम की पानी छिड़काव करने वाले टैंकर की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है. नगर निगम के संविदा कर्मचारी मनजीत पुत्र मेहर सिंह द्वारा वाहन संचालित किया जा रहा था. सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची. संविदा कर्मचारी मनजीत लोनी थाना क्षेत्र के सिरोरा गांव का रहने वाला है. मृतक का नाम शिवम चौधरी (पुत्र कृष्णपाल) है, जोकि गाजियाबाद के ग्राम राजापुर के निवासी हैं. पुलिस की तरफ से पंचायत नामा की कार्रवाई पूरी कर ली गई है. परिजनों से तहरीर प्राप्त कर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है. -सूर्यबली मौर्य, ACP कविनगर

November 30, 2025

संपादक की पसंद

