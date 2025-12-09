ETV Bharat / state

बहराइच में सड़क हादसे; वाहनों की टक्कर से दारोगा, गर्भवती समेत दो महिलाओं की मौत

बहराइचः प्रदेश में इस समय घने कोहरे के कारण लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं. इसी कड़ी में जिले में पिछले 24 घंटों में अलग-अलग सड़क हादसों में दारोगा समेत दो महिलाओं की मौत हो गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. जहां-जहां सड़क हादसे हुए हैं, वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे पुलिस खंगाल रही है.

जानकारी के मुताबिक, मोतीपुर थाने के जालिमनगर चौकी पर तैनात सेकंड चौकी इंचार्ज राहुल गुप्ता विवेचना के लिए अपनी मोटरसाइकिल से निकले हुए थे. इसी दौरान गूढ़ चौराहे के पास अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में ठोकर मार दी. टक्कर लगने के बाद इंस्पेक्टर बुरी तरह घायल हो गए. सहकर्मियों द्वारा इंस्पेक्टर को बहराइच मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया. हालत गंभीर देख डॉक्टर ने लखनऊ रेफर कर दिया था. लखनऊ में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. मौत की खबर सुनते ही परिजनों में कोहराम मच गया.

वहीं, दूसरी घटना दरगाह थाना क्षेत्र के रहवा विशुनपुर की है. कोहरे के चलते हाइड्रा व प्राइवेट बस में आमने-सामने भिड़ंत हो गई. हादसे में बस में सवार यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे में गंभीर रूप से घायल कोतवाली नगर इलाके के गुदड़ी मोहल्ले की रहने वाली नजमा पत्नी सलामत को मेडिकल कॉलेज बहराइच ले जाया जा रहा था. इसी दौरान रास्ते में ही नजमा की मौत हो गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. वहीं, अन्य घायलों का इलाज चल रहा है.