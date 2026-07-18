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नारायणपुर रक्षित केंद्र में तैनात निरीक्षक गिरफ्तार, इंश्योरेंस क्लेम का लाभ दिलाने के नाम पर कथित रुप से कमीशन मांगने का आरोप

पुलिस ने निरीक्षक सुरेश चंद यादव को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है.

INSPECTOR ARRESTED
रक्षित केंद्र में तैनात निरीक्षक गिरफ्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 18, 2026 at 8:46 PM IST

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नारायणपुर: पुलिस सैलरी पैकेज के तहत मिलने वाले इंश्योरेंस क्लेम का लाभ दिलाने के नाम पर कथित रूप से कमीशन मांगने की शिकायत मिली. शिकायत के आधार पर नारायणपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रक्षित केंद्र में पदस्थ निरीक्षक सुरेश चंद यादव और 1 अधिवक्ता को मामले में आरोपी बनाया है. वहीं पुलिस ने निरीक्षक सुरेश चंद यादव को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है.

नारायणपुर रक्षित केंद्र में तैनात निरीक्षक गिरफ्तार

मामले में शामिल दूसरे आरोपी की भूमिका को लेकर पुलिस की जांच जारी है. जानकारी के अनुसार, नारायणपुर कोतवाली थाना क्षेत्र में एक प्रार्थी द्वारा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी. शिकायत में आरोप लगाया गया कि पुलिस सैलरी पैकेज के अंतर्गत मिलने वाले इंश्योरेंस कवर का लाभ दिलाने और इंश्योरेंस क्लेम की प्रक्रिया में मदद करने के नाम पर कमीशन की मांग की गई.

रक्षित केंद्र में तैनात निरीक्षक गिरफ्तार (ETV Bharat)

नारायणपुर में पुलिस सैलरी पैकेज इंश्योरेंस क्लेम दिलाने के नाम पर कथित कमीशन मांगने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रक्षित केंद्र में पदस्थ निरीक्षक सुरेश चंद यादव को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है. जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी: संदीप पटेल, पुलिस अधीक्षक नारायणपुर

इंश्योरेंस क्लेम की राशि से जुड़ा मामला

प्रार्थी के अनुसार, ''इंश्योरेंस क्लेम का लाभ दिलाने के लिए कथित तौर पर दो लोगों द्वारा कमीशन की मांग की गई थी. शिकायत में यह भी कहा गया कि पुलिस सैलरी पैकेज के तहत मिलने वाले बीमा लाभ के लिए इस प्रकार कमीशन लेना नियमों के विपरीत है.'' शिकायत मिलने के बाद नारायणपुर कोतवाली पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की. प्रारंभिक जांच के आधार पर रक्षित केंद्र नारायणपुर में पदस्थ निरीक्षक सुरेश चंद यादव और उनके एक साथी को आरोपी बनाया गया.


निरीक्षक गिरफ्तार, न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा

पुलिस ने कार्रवाई करते हुए निरीक्षक सुरेश चंद यादव को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से न्यायालय ने उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया. नारायणपुर पुलिस अधीक्षक संदीप पटेल ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि कोतवाली थाने में शिकायत के आधार पर प्रकरण दर्ज किया गया है। मामले में निरीक्षक सुरेश चंद यादव और एक अधिवक्ता को आरोपी बनाया गया है. निरीक्षक को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है. पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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