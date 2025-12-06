ETV Bharat / state

यूपी पुलिस के इंस्पेक्टर ने सरकारी आवास में की खुदकुशी, मचा हड़कंप

जालौन: कुठौंद थाना प्रभारी अरुण कुमार राय ने शुक्रवार देर रात अपने सरकारी आवास में आत्महत्या कर ली. गोली की आवाज सुनकर पहुंचे साथी पुलिसकर्मी इंस्पेक्टर को अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. इंस्पेक्टर की मौत से थाने में हड़कंप मच गया. इंस्पेक्टर ने आत्महत्या क्यों की, इसकी जांच की जा रही है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है.

इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय (45) गोरखपुर के रहने वाले थे. 2023 में जालौन में तैनात थे. उनकी पहचान एक अनुशासित और शांत स्वभाव के अधिकारी के रूप में थी. उन्हें मीडिया सेल का प्रभार दिया गया था. इसके बाद वह कोंच कोतवाली और फिर उरई कोतवाली में लगभग एक वर्ष से अधिक समय तक सेवा देते रहे. 21 अगस्त 2024 को उनका ट्रांसफर कुठौंद थाने पर किया गया था. जहां पर वह प्रभारी निरीक्षक के रूप में तैनात थे.

पुलिस के अनुसार, शुक्रवार की रात लगभग 9:30 बजे थाना प्रभारी अरुण कुमार के कमरे से गोली चलने की आवाज आई. जब पुलिसकर्मियों ने कमरा खोला तो वह खून से लथपथ पड़े थे. तत्काल उन्हें अस्पताल भेजा गया. इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद थाना परिसर में देर रात तक अधिकारियों की आवाजाही बनी रही. दूसरी ओर उनके परिजनों को भी इसकी जानकारी दे दी गई है.