यूपी पुलिस के इंस्पेक्टर ने सरकारी आवास में की खुदकुशी, मचा हड़कंप

आत्मघाती कदम उठाने के पीछे की वजह पता कर रही पुलिस, जालौन के कुठौंद थाने में प्रभारी निरीक्षक थे अरुण कुमार.

इंस्पेक्टर ने की आत्महत्या
इंस्पेक्टर ने की आत्महत्या (Photo Credit; Jalaun Police)
Published : December 6, 2025 at 7:22 AM IST

Updated : December 6, 2025 at 8:49 AM IST

जालौन: कुठौंद थाना प्रभारी अरुण कुमार राय ने शुक्रवार देर रात अपने सरकारी आवास में आत्महत्या कर ली. गोली की आवाज सुनकर पहुंचे साथी पुलिसकर्मी इंस्पेक्टर को अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. इंस्पेक्टर की मौत से थाने में हड़कंप मच गया. इंस्पेक्टर ने आत्महत्या क्यों की, इसकी जांच की जा रही है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है.

इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय (45) गोरखपुर के रहने वाले थे. 2023 में जालौन में तैनात थे. उनकी पहचान एक अनुशासित और शांत स्वभाव के अधिकारी के रूप में थी. उन्हें मीडिया सेल का प्रभार दिया गया था. इसके बाद वह कोंच कोतवाली और फिर उरई कोतवाली में लगभग एक वर्ष से अधिक समय तक सेवा देते रहे. 21 अगस्त 2024 को उनका ट्रांसफर कुठौंद थाने पर किया गया था. जहां पर वह प्रभारी निरीक्षक के रूप में तैनात थे.

पुलिस के अनुसार, शुक्रवार की रात लगभग 9:30 बजे थाना प्रभारी अरुण कुमार के कमरे से गोली चलने की आवाज आई. जब पुलिसकर्मियों ने कमरा खोला तो वह खून से लथपथ पड़े थे. तत्काल उन्हें अस्पताल भेजा गया. इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद थाना परिसर में देर रात तक अधिकारियों की आवाजाही बनी रही. दूसरी ओर उनके परिजनों को भी इसकी जानकारी दे दी गई है.

एसपी डॉ. दुर्गेश कुमार ने बताया कि इंस्पेक्टर की आत्महत्या के पीछे क्या वजह है, इसकी जांच की जा रही है. जांच पूरी होने के बाद ही सटीक कारण सामने आएगा. शव को पोस्टमार्टम भेज आगे की कार्रवाई की जा रही है.

