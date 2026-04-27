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पुलिस कप्तान के साथ देखी 'धुरंधर', कुछ दिनों बाद घूसखोरी में पकड़ा गया दरोगा, मई में है शादी

बीते शनिवार को 10 हजार रुपये की घूस लेते एंटी करप्शन टीम ने पकड़ा था

घूस लेने के आरोप में गिरफ्तार दरोगा.
घूस लेने के आरोप में गिरफ्तार दरोगा. (Photo Credit; Meerut Police)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 27, 2026 at 1:40 PM IST

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मेरठ: एंटी करप्शन टीम ने घूसखोरी के आरोप में जिस दरोगा छत्रपाल सिंह को गिरफ्तार किया था, वह बरेली के लाभेड़ा दुर्गाप्रसाद मीरगंज क्षेत्र का रहने वाला है. दारोगा की 20 फरवरी को सगाई हुई थी. 6 मई को बारात जानी थी, लेकिन अब पुलिस ने उसे जेल भेज दिया है.

दरोगा को शनिवार को ही हिरासत में ले लिया गया था. इस मामले में एसएसपी ने पल्लवपुरम थाना प्रभारी को भी लाइन हाजिर कर दिया है. वहीं एसएसपी अविनाश पांडे ने घूसखोर दरोगा की विभागीय जांच भी शुरू करा दी है. बता दें कि दरोगा छत्रपाल की फरवरी माह में सगाई तय हुई थी और 6 मई को उसकी शादी तय है. दरोगा का रिश्ता सरकार में एक मंत्री की भतीजी के साथ हुआ है. इसके बाद अब शादी की तैयारी में ही दोनों परिवार जुटे हुए थे. हालांकि, दरोगा की गिरफ्तारी के बाद तय तिथि पर शादी होना मुश्किल है. बता दें कि शादी के कार्ड भी छप चुके हैं.

पल्लवपुरम थाने में तैनात दरोगा छत्रपाल की शिकायत मेडिकल थाना क्षेत्र के कालियागढ़ी निवासी मनीष ने एंटी करप्शन टीम से बीते सप्ताह की थी. शिकायतकर्ता ने तब बताया था कि उसकी पत्नी सीमा ने उत्तराखंड के देहरादून के रहने वाले दाऊद और हरियाणा के साहिल के खिलाफ 2025 में एनडीपीएस की धाराओं में पल्लवपुरम थाने में शिकायत के बाद FIR दर्ज कराई थी. कोतवाल ने इस मामले की जांच मामले की जांच दरोगा छत्रपाल सिंह को दी थी. दरोगा काफी समय से मकान की कुर्की के नोटिस चस्पा करने के नाम पर उनसे 10 हजार रुपये मांग रहा था.

दरोगा ने शनिवार को रिश्वत के पैसे लेने के लिए मनीष को कॉल की थी और थाना परिसर में ही बने एक कमरे में बुलाया था. एंटी करप्शन की टीम ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया. इंस्पेक्टर योगेंद्र धामा की तहरीर के आधार पर आरोपी दारोगा को रंगे हाथों पैसे लेते हुए उसे पकड़ा गया. इस पूरे मामले में सीओ इरफान नासिर खान ने बताया कि न्यायालय में पेश करने के बाद उसे जेल भेज दिया गया.
एसपी अविनाश पांडे ने इस मामले में थाना प्रभारी महेश कुमार लाइन हाजिर करने की पुष्टि की है.

बता दें कि कुछ दिन पहले ही मेरठ के पुलिस कप्तान अविनाश पांडेय पुलिस कर्मियों के साथ धुरंधर मूवी देखने पहुंचे थे. दरोगा छत्रपाल ने भी धुरंधर मूवी देखी थी, लेकिन दरोगा उसके बावजूद कर्तव्य निष्ठा के पाठ को भूलकर घूसखोरी की दलदल में ऐसा फंसा कि उसे जेल जाना पड़ गया. वहीं, दूसरी तरफ तय डेट पर उसकी शादी होगी कि नहीं इसको लेकर भी संशय है. जिस परिवार की बेटी से शादी हो रही थी, उनके बड़े भाई प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हैं.

जिस मामले में दरोगा दम्पत्ति पर अवैध वसूली के लिए दवाब बना रहा था, उस मामले की विवेचना को चलते हुए 150 से ज्यादा दिन हो चुके हैं, जबकि इस पूरे मामले में विवेचना पूरी करने के लिए 60 दिन की समय सीमा निर्धारित थी. दरोगा छत्रपाल पर वादी मनीष ने आरोप लगाया है कि उसे और उसकी पत्नी पर गांजा तस्करी का आरोप दरोगा लगा रहा था, जबकि उनके घर में जो दो युवक किराए पर रहते थे, उन्हें पुलिस ने पकड़ा था. मनीष के मुताबिक दरोगा व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से बार-बार पैसे की मांग कर रहा था और मनीष भी तंग आकर उसकी व्हाट्सएप कॉल को रिकॉर्ड कर रहा था.

यह भी पढ़ें: मेरठ में थाने के अंदर 10 हजार की रिश्वत लेते दरोगा गिरफ्तार, केस रफा-दफा करने के लिए मांगे थे रुपये

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