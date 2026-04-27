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पुलिस कप्तान के साथ देखी 'धुरंधर', कुछ दिनों बाद घूसखोरी में पकड़ा गया दरोगा, मई में है शादी

मेरठ: एंटी करप्शन टीम ने घूसखोरी के आरोप में जिस दरोगा छत्रपाल सिंह को गिरफ्तार किया था, वह बरेली के लाभेड़ा दुर्गाप्रसाद मीरगंज क्षेत्र का रहने वाला है. दारोगा की 20 फरवरी को सगाई हुई थी. 6 मई को बारात जानी थी, लेकिन अब पुलिस ने उसे जेल भेज दिया है.

दरोगा को शनिवार को ही हिरासत में ले लिया गया था. इस मामले में एसएसपी ने पल्लवपुरम थाना प्रभारी को भी लाइन हाजिर कर दिया है. वहीं एसएसपी अविनाश पांडे ने घूसखोर दरोगा की विभागीय जांच भी शुरू करा दी है. बता दें कि दरोगा छत्रपाल की फरवरी माह में सगाई तय हुई थी और 6 मई को उसकी शादी तय है. दरोगा का रिश्ता सरकार में एक मंत्री की भतीजी के साथ हुआ है. इसके बाद अब शादी की तैयारी में ही दोनों परिवार जुटे हुए थे. हालांकि, दरोगा की गिरफ्तारी के बाद तय तिथि पर शादी होना मुश्किल है. बता दें कि शादी के कार्ड भी छप चुके हैं.

पल्लवपुरम थाने में तैनात दरोगा छत्रपाल की शिकायत मेडिकल थाना क्षेत्र के कालियागढ़ी निवासी मनीष ने एंटी करप्शन टीम से बीते सप्ताह की थी. शिकायतकर्ता ने तब बताया था कि उसकी पत्नी सीमा ने उत्तराखंड के देहरादून के रहने वाले दाऊद और हरियाणा के साहिल के खिलाफ 2025 में एनडीपीएस की धाराओं में पल्लवपुरम थाने में शिकायत के बाद FIR दर्ज कराई थी. कोतवाल ने इस मामले की जांच मामले की जांच दरोगा छत्रपाल सिंह को दी थी. दरोगा काफी समय से मकान की कुर्की के नोटिस चस्पा करने के नाम पर उनसे 10 हजार रुपये मांग रहा था.

दरोगा ने शनिवार को रिश्वत के पैसे लेने के लिए मनीष को कॉल की थी और थाना परिसर में ही बने एक कमरे में बुलाया था. एंटी करप्शन की टीम ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया. इंस्पेक्टर योगेंद्र धामा की तहरीर के आधार पर आरोपी दारोगा को रंगे हाथों पैसे लेते हुए उसे पकड़ा गया. इस पूरे मामले में सीओ इरफान नासिर खान ने बताया कि न्यायालय में पेश करने के बाद उसे जेल भेज दिया गया.

एसपी अविनाश पांडे ने इस मामले में थाना प्रभारी महेश कुमार लाइन हाजिर करने की पुष्टि की है.