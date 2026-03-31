ETV Bharat / state

आगरा में दहेजलोभी दरोगा लाइन हाजिर, फ्लैट-फॉर्च्यूनर नहीं मिलने पर पत्नी को जहर देने का आरोप, FIR दर्ज

आगरा: ताजनगरी के न्यू आगरा थाना में तैनात दहेजलोभी दरोगा लोकेश भाटी पर पत्नी ने फ्लैट और फॉर्च्यूनर के लिए जहर देकर जान से मारने की कोशिश का आरोप लगाया है. महिला का आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है. महिला और उसके मायके वालों ने न्यू आगरा थाना पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं. न्यू आगरा थाना में पीड़िता के परिजन के तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है. आरोपी दरोगा इसी थाने में तैनात था. डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास से आरोपी दरोगा लोकेश भाटी को लाइन हाजिर कर दिया है.

वहीं आरोपी दरोगा लोकेश ने अपनी सफाई में कहा कि ड्यूटी से देरी से आने पर रविवार को पत्नी मीनाक्षी से मामूली कहासुनी हुई थी. इसके बाद पत्नी मीनाक्षी ने कोई पदार्थ खा लिया था. जिसकी जानकारी होने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया. दहेज उत्पीड़न और मारपीट करने के आरोप गलत हैं. न्यू आगरा थानाध्यक्ष योगेश नागर ने बताया कि पीड़िता मीनाक्षी का मेडिकल कराया गया तो चिकित्सक ने फूड पॉइजनिंग की रिपोर्ट दी है. पुलिस हर एंगल से मामले की जांच की जा रही है.



2021 में हुई थी शादी

दरअसल हरियाणा के फरीदाबाद जिले बल्लभगढ़ क्षेत्र के गांव चांदपुर में निवासी संजय भाटी ने अपनी बेटी मीनाक्षी की शादी 21 अप्रैल, 2021 को यूपी के बदायूं जिले में स्थित रामपुर निवासी लोकेश भाटी से की शादी की थी. दमाद लोकेश भाटी यूपी पुलिस में दरोगा है और हाल में आगरा पुलिस कमिश्नरेट के न्यू आगरा थाना में तैनात है. शादी के कुछ माह बाद से ही बेटी मीनाक्षी को अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर दमाद लोकेश भाटी और परिजन परेशान कर रहे थे. दामाद लोकेश भाटी से आगरा ले आया और लॉयर्स कालोनी में किराए के मकान में रह रहा था. दोनों का 6 माह का बच्चा भी है.



फॉर्च्यूनर और एक फ्लैट की डिमांड

साल 2021 में हरियाणा के फरीदाबाद के गांव चांदपुर में दरोगा लोकेश भाटी की शादी हुई थी. शादी के बाद दोनों पति-पत्नी आगरा के लॉयर्स कालोनी में किराए के मकान में रहने लगे. दोनों का 6 माह का बच्चा भी है. लोकेश से ससुर संजय भाटी ने आरोप लगाया कि शादी में एक करोड़ रुपये से अधिक का खर्चा किया था. दामाद लोकेश भाटी को दहेज में स्कार्पियो कार दी थी, लेकिन अब दामाद की डिमांड फॉर्च्यूनर और एक फ्लैट दिलाने की कर रहे थे.

यह भी पढ़ें : शामली: पूजा के नाम पर कारोबारी से ज्वेलरी की बड़ी ठगी, हरिद्वार और मथुरा के ठगों की तलाश जारी





