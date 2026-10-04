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सात जिलों की पुलिसिंग की आईजी द्वारा समीक्षा, नक्सल के साथ संगठित अपराध और साइबर क्राइम पर निगरानी की दी हिदायत

उत्तरी छोटानागपुर प्रक्षेत्र बोकारो के आईजी ने की समीक्षा बैठक (धनबाद) ( ETV Bharat )

धनबादः उत्तरी छोटानागपुर प्रक्षेत्र बोकारो के पुलिस महानिरीक्षक शैलेन्द्र कुमार सिन्हा ने शनिवार को धनबाद में प्रक्षेत्र के सात जिलों की पुलिसिंग की समीक्षा की.