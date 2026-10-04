सात जिलों की पुलिसिंग की आईजी द्वारा समीक्षा, नक्सल के साथ संगठित अपराध और साइबर क्राइम पर निगरानी की दी हिदायत
धनबाद में उत्तरी छोटानागपुर प्रक्षेत्र बोकारो के पुलिस महानिरीक्षक ने समीक्षा बैठक की. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.
Published : October 4, 2026 at 1:56 AM IST
धनबादः उत्तरी छोटानागपुर प्रक्षेत्र बोकारो के पुलिस महानिरीक्षक शैलेन्द्र कुमार सिन्हा ने शनिवार को धनबाद में प्रक्षेत्र के सात जिलों की पुलिसिंग की समीक्षा की.
जिला समाहरणालय स्थित जिला पुलिस मुख्यालय में हुई उच्चस्तरीय बैठक में अपराध नियंत्रण, नक्सल गतिविधियों, संगठित अपराध और साइबर क्राइम से लेकर लंबित कांडों के निष्पादन तक की स्थिति पर चर्चा हुई. आगामी दुर्गापूजा को देखते हुए सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर भी पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए.
इस बैठक में पुलिस महानिरीक्षक ने सातों जिलों में अपराध की मौजूदा स्थिति और पुलिस की ओर से की जा रही कार्रवाई की जानकारी ली. अधिकारियों को अपराधियों पर लगातार नजर रखने और गंभीर मामलों में प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया.
समीक्षा बैठक में हजारीबाग डीआईजी अंजनी कुमार झा, धनबाद एसएसपी प्रभात कुमार, रामगढ़ एसपी मुकेश कुमार लुनायत, बोकारो एसपी नाथू सिंह मीणा, कोडरमा एसपी कुमार शिवाशीष, गिरिडीह एसपी डॉ. विमल कुमार और चतरा एसपी अनिमेष नथानी समेत कई पुलिस अधिकारी मौजूद रहे. धनबाद सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव, ग्रामीण एसपी एस. मोहम्मद याकूब, प्रशिक्षु आईपीएस अंकित सिन्हा और हजारीबाग बड़कागांव एसडीपीओ अमित आनंद भी बैठक में शामिल हुए.
नक्सल और संगठित अपराध पर निगरानी
समीक्षा के दौरान नक्सल गतिविधियों की स्थिति, संगठित आपराधिक गिरोहों की सक्रियता और अपराधियों की निगरानी से जुड़ी जानकारी ली गई. आईजी ने सक्रिय और फरार अपराधियों के खिलाफ अभियान तेज करने का निर्देश दिया. साथ ही जिलों में चल रहे अपराध निरोधक अभियानों की नियमित समीक्षा करने को कहा गया.
लंबित कांडों के निपटारे पर जोर
बैठक में लंबित कांडों के निष्पादन को लेकर भी विस्तार से समीक्षा हुई. साइबर अपराध, एससी-एसटी एक्ट, पॉक्सो, महिला अपराध और एनडीपीएस एक्ट से जुड़े मामलों की प्रगति की जानकारी ली गई. आईजी ने अनुसंधान में तेजी लाने और मामलों का समयबद्ध तरीके से निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. गंभीर मामलों में आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ अनुसंधान की गुणवत्ता और कानूनी कार्रवाई पर विशेष ध्यान देने को कहा गया. पुलिस अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि ऐसे मामलों में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए.
फरार अपराधियों पर कार्रवाई
आईजी ने सभी पुलिस कप्तानों को थाना स्तर पर लंबित मामलों की नियमित समीक्षा करने और थानों का लगातार निरीक्षण करने की हिदायत दी. फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए प्रभावी अभियान चलाने के साथ लंबित कुर्की वारंटों का भी जल्द से जल्द निष्पादन करने को कहा गया.
दुर्गा पूजा की सुरक्षा व्यवस्था
आगामी दुर्गा पूजा को देखते हुए सातों जिलों की सुरक्षा तैयारियों की भी समीक्षा की गई. पूजा पंडालों और संवेदनशील इलाकों में पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती, भीड़ नियंत्रण और यातायात व्यवस्था को लेकर जरूरी तैयारी पहले से पूरी करने का निर्देश दिया गया.
आईजी ने कहा कि त्योहार के दौरान श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए. पुलिस की मौजूदगी और निगरानी इस तरह प्रभावी रखी जाए कि दुर्गापूजा शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हो सके.
पेंशन और अनुकंपा मामलों की समीक्षा
बैठक में पुलिसकर्मियों से जुड़े प्रशासनिक मामलों की भी समीक्षा हुई. सेवानिवृत्त पदाधिकारियों और जवानों के पेंशन प्रकरण, अनुकंपा नियुक्ति के मामले और विभागीय कार्रवाई से जुड़े लंबित मामलों की स्थिति जानी गई. आईजी ने संबंधित अधिकारियों को इन मामलों का भी प्राथमिकता के आधार पर त्वरित निष्पादन करने का निर्देश दिया.
समीक्षा बैठक के अंत में पुलिस महानिरीक्षक ने प्रक्षेत्र में अपराध नियंत्रण और विधि-व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ पुलिसिंग को और प्रभावी बनाने का निर्देश दिया. साथ ही अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई और जनता की सुरक्षा को प्राथमिकता देने पर जोर दिया.
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