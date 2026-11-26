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दारोगा बिनु राम ठाकुर की फरियाद, नहीं सुने सीएम साहब तो पत्नी के साथ करुंगा आत्महत्या, भीख मांगने के अलावा नहीं बचा कोई विकल्प

दारोगा बिनु राम ठाकुर की फरियाद ( ETV Bharat )

रायपुर: मुख्यमंत्री जन दर्शन में आए सब इंस्पेक्टर बिनु राम ठाकुर ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा, ''अब जो स्थिति बनी है उसमें भीख मांगने की हालत बन गई है. परिवार की स्थिति बदतर हो गई है और हम दर-दर ठोकरें खाने को मजबूर हैं. मेरा इलाज नहीं हो पा रहा है और उसी के लिए मैं मुख्यमंत्री के पास यह कहने आया था कि इलाज के लिए मुझे पैसा दिया जाए.

सीएम जनदर्शन में दारोगा की गुहार मुख्यमंत्री जनदर्शन में आए सब इंस्पेक्टर बिनु राम ठाकुर ने कहा, ''8 अप्रैल 2023 को बेमेतरा जिले में हुई हिंसा में तत्कालीन विधायक ईश्वर साहू के बेटे को बचाने में गंभीर चोटें आई थीं. जिसके कारण बाएं हिस्से के आधे शरीर ने ही काम करना बंद कर दिया. दुर्भाग्य की बात है कि इस घटना में विधायक के बेटे की जान नहीं बच पाई. लेकिन अपनी ड्यूटी को निभाते समय गंभीर रूप से मैं चोटिल हो गया. उसके बाद इलाज हुआ लेकिन बाएं हिस्से के शरीर ने काम करना बंद कर दिया.''