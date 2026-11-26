दारोगा बिनु राम ठाकुर की फरियाद, नहीं सुने सीएम साहब तो पत्नी के साथ करुंगा आत्महत्या, भीख मांगने के अलावा नहीं बचा कोई विकल्प
दारोगा ने कहा कि सीएम ने हमारा आवेदन जरूर ले लिया लेकिन को ठोस आश्वासन नहीं मिला है. रितेश कुमार तंबोली की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 26, 2026 at 3:56 PM IST
रायपुर: मुख्यमंत्री जन दर्शन में आए सब इंस्पेक्टर बिनु राम ठाकुर ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा, ''अब जो स्थिति बनी है उसमें भीख मांगने की हालत बन गई है. परिवार की स्थिति बदतर हो गई है और हम दर-दर ठोकरें खाने को मजबूर हैं. मेरा इलाज नहीं हो पा रहा है और उसी के लिए मैं मुख्यमंत्री के पास यह कहने आया था कि इलाज के लिए मुझे पैसा दिया जाए.
सीएम जनदर्शन में दारोगा की गुहार
मुख्यमंत्री जनदर्शन में आए सब इंस्पेक्टर बिनु राम ठाकुर ने कहा, ''8 अप्रैल 2023 को बेमेतरा जिले में हुई हिंसा में तत्कालीन विधायक ईश्वर साहू के बेटे को बचाने में गंभीर चोटें आई थीं. जिसके कारण बाएं हिस्से के आधे शरीर ने ही काम करना बंद कर दिया. दुर्भाग्य की बात है कि इस घटना में विधायक के बेटे की जान नहीं बच पाई. लेकिन अपनी ड्यूटी को निभाते समय गंभीर रूप से मैं चोटिल हो गया. उसके बाद इलाज हुआ लेकिन बाएं हिस्से के शरीर ने काम करना बंद कर दिया.''
शरीर का एक हिस्सा नहीं करता काम
ईटीवी भारत से बात करते हुए उन्होंने कहा, मैंने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि मैं हैदराबाद में इलाज करना चाहता हूं, उसके लिए मुझे पैसा दिया जाए. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने कोई भरोसा नहीं दिया है. मुख्यमंत्री ने आवेदन जरूर ले लिया है और उन्होंने मेरी पूरी समस्या को सुना भी है. ईटीवी भारत से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री हमें सहायता नहीं देते हैं तो मैं और मेरी पत्नी आत्महत्या कर लेंगे. वहीं उनकी पत्नी ने कहा कि भीख मांगने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है. पुलिस के सभी बड़े पदाधिकारियों तक अपनी बात को हम लोग पहुंचा चुके हैं. डीजीपी से भी मुलाकात की है लेकिन किसी तरह की कोई सहायता नहीं मिली है.