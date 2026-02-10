ETV Bharat / state

अमेठी में रिश्वत मामले में दरोगा गिरफ्तार, चाय दुकानदार की मदद से ले रहा था 15 हजार रुपये, दोनों पर FIR

अमेठी : एंटी करप्शन ब्यूरो अयोध्या की टीम ने मंगलवार को रिश्वत के मामले में दरोगा और चाय वाले को गिरफ्तार किया है. टीम ने इन्हौंना थाने में तैनात उपनिरीक्षक राजेश पाल और चाय दुकानदार लवदीप के खिलाफ जामो थाने में मुकदमा दर्ज कराया है. पुलिस ने बताया कि 15 हजार रुपये रिश्वत के आरोप में दरोगा सहित एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है. बुधवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा.

एंटी करप्शन ब्यूरो अयोध्या की टीम ने मंगलवार दोपहर थाने के पास घेराबंदी की. थाने के बगल में लवदीप साहू की चाय की दुकान पर दरोगा को रुपये लेने के लिए बुलाया गया. आरोप है कि दरोगा ने सीधे पैसे न लेकर चालाकी दिखाते हुए 15 हजार रुपये दुकान संचालक लवदीप साहू को दिलवाए. जैसे ही रुपये दिए गए टीम ने मौके पर ही दरोगा और चाय दुकानदार दोनों को गिरफ्तार कर लिया.

दुकान पर भीड़ लगने पर आनन फानन टीम ने दोनों आरोपियों को वाहन में बैठाकर जामों थाने पहुंची. जहां बंद कमरे में घंटों पूछताछ की गई. एंटी करप्शन टीम के दरोगा की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है.