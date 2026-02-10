अमेठी में रिश्वत मामले में दरोगा गिरफ्तार, चाय दुकानदार की मदद से ले रहा था 15 हजार रुपये, दोनों पर FIR
दरोगा ने सीधे पैसे न लेकर दुकान संचालक को दिलवाए. तभी टीम ने रंगे हाथ पकड़ लिया और थाने ले आई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 10, 2026 at 10:55 PM IST
अमेठी : एंटी करप्शन ब्यूरो अयोध्या की टीम ने मंगलवार को रिश्वत के मामले में दरोगा और चाय वाले को गिरफ्तार किया है. टीम ने इन्हौंना थाने में तैनात उपनिरीक्षक राजेश पाल और चाय दुकानदार लवदीप के खिलाफ जामो थाने में मुकदमा दर्ज कराया है. पुलिस ने बताया कि 15 हजार रुपये रिश्वत के आरोप में दरोगा सहित एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है. बुधवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा.
एंटी करप्शन ब्यूरो अयोध्या की टीम ने मंगलवार दोपहर थाने के पास घेराबंदी की. थाने के बगल में लवदीप साहू की चाय की दुकान पर दरोगा को रुपये लेने के लिए बुलाया गया. आरोप है कि दरोगा ने सीधे पैसे न लेकर चालाकी दिखाते हुए 15 हजार रुपये दुकान संचालक लवदीप साहू को दिलवाए. जैसे ही रुपये दिए गए टीम ने मौके पर ही दरोगा और चाय दुकानदार दोनों को गिरफ्तार कर लिया.
दुकान पर भीड़ लगने पर आनन फानन टीम ने दोनों आरोपियों को वाहन में बैठाकर जामों थाने पहुंची. जहां बंद कमरे में घंटों पूछताछ की गई. एंटी करप्शन टीम के दरोगा की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है.
19 दिसंबर 2025 को इन्हौंना के चिलौली के पास डीसीएम ने एसयूवी में टक्कर मार दी थी. एसयूवी अयोध्या के बाबा बाजार के रामपुर गांव निवासी अंकुश सिंह की है. उन्होंने 29 जनवरी को डीसीएम चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी. इसी प्रकरण में अंकुश के पक्ष में रिपोर्ट लगाने के लिए 15 हजार रुपये रिश्वत मांगी गई थी.
अंकुश ने मामले की शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो में की थी. क्षेत्राधिकारी गौरीगंज अखिलेश वर्मा ने बताया कि जामो थाने में दरोगा राजेश पाल और चाय दुकानदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है. बुधवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा.
यह भी पढ़ें : यूपी में 8 साल में 15 हजार से अधिक एनकाउंटर, जानिए हाईकोर्ट ने क्यों जताई हैरानी और क्या है NHRC का नियम