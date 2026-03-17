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रामपुर में कोतवाली के अंदर 10 हजार की रिश्वत लेते दरोगा गिरफ्तार, एंटी करप्शन टीम का एक्शन

रामपुर में घूस लेते दरोगा गिरफ्तार. ( Photo Credit; ETV Bharat )