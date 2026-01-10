ETV Bharat / state

महराजगंज में 50 हजार रिश्वत लेते इंस्पेक्टर गिरफ्तार, जानिए क्यों मांगा था पैसा?

महराजगंज: शहर में शनिवार दोपहर उस समय अफरातफरी मच गई, जब एंटी करप्शन की टीम ने रिश्वत लेते सदर कोतवाली क्षेत्र के दारोगा मोहम्मद अशरफ खान को 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया.

दरअसल, पकड़ी खुर्द निवासी सइदुल्लाह पुत्र रियाजुद्दीन ने एंटी करप्शन टीम से शिकायत की थी कि उसके खिलाफ दर्ज मुकदमे में धारा घटाने के एवज में दारोगा मोहम्मद अशरफ खान 50 हजार रुपये की मांग कर रहे हैं. शिकायत की गोपनीय जांच के बाद टीम ने ट्रैप की योजना बनाई. शनिवार को तय रकम के साथ शिकायतकर्ता को एंटी करप्शन टीम ने दारोगा के पास भेजा.

एंटी करप्शन ने बताया कि कोतवाली के समीप पवन स्वीट्स के सामने एक चाय की दुकान को सौदे की जगह चुना गया. योजना के मुताबिक एंटी करप्शन टीम के कुछ सदस्य दुकान में ग्राहक बनकर बैठे थे, जबकि अन्य बाहर निगरानी कर रहे थे. टीम की गाड़ी फरेंदा रोड पर पहले से तैनात थी. जैसे ही शिकायतकर्ता ने दारोगा को 50 हजार रुपये सौंपे. दारोगा ने पैसे हाथ में लिए, उसी पल टीम ने धावा बोल दिया और दारोगा को गिरफ्तार कर लिया.