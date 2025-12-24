ETV Bharat / state

मेरठ में 4 लाख की रिश्वत लेते इंस्पेक्टर गिरफ्तार; 2 आरोपियों के नाम मुकदमे से निकालने के लिए मांगे थे रुपये

मेरठ : एंटी करप्शन की टीम ने क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर को 4 लाख की रिश्वत लेते दबोच लिया. टीम ने यह कार्रवाई बुधवार को की. आरोपी इंस्पेक्टर हापुड़ जिले में तैनात है. उसने हत्या के 2 आरोपियों के नाम मुकदमे से निकालने के लिए रुपये मांगे थे. रकम न देने पर जेल भेजने की धमकी दी थी.

बागपत जिले के खेकड़ा थाना क्षेत्र के गोटखा गांव के रहने वाले लोकेश बैसला ने एंटी करप्शन टीम से शिकायत की थी. आरोप लगाया कि उन्होंने साल 2021 में गांव के ही रिछपाल से 2 बीघा जमीन खरीदी थी. कुछ दिन बाद अचानक रिछपाल का शव गांव के बाहर मिला था. परिवार ने हत्या का आरोप लगाया था.

इंस्पेक्टर कर रहा था मामले की जांच : इस मामले में रिछपाल के परिजनों ने धारा सिंह, मनोज व अजय पाल के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. ये लोग लोकेश बैसला के परिवार से ही हैं. कुछ दिन बाद यह मामला हापुड़ ट्रांसफर कर दिया गया था. इस मामले की जांच हापुड़ क्राइम ब्रांच में तैनात इंस्पेक्टर महेंद्र कर रहे थे.

युवक ने आरोप लगाया कि इंस्पेक्टर महेंद्र बार-बार अजय पाल और मनोज का नाम मुकदमे से निकालने का लालच दे रहे थे. इसके लिए वह 4 लाख मांग रहे थे. रुपये न देने पर जेल भेजने की धमकी दे रहे थे. इससे परेशान होकर एंटी करप्शन की टीम से शिकायत की.