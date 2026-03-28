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​मेरठ में इंस्पेक्टर पर दुष्कर्म और जबरन गर्भपात कराने का आरोप; पत्नी ने दर्ज कराई FIR, पुलिस जांच में जुटी

​मेरठ कंकरखेड़ा थाना प्रभारी विनय कुमार ने बताया कि कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 28, 2026 at 3:36 PM IST

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मेरठ : जिले के कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली विवाहिता ने अपने पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है. पीड़िता का कहना है कि उसका पति नोएडा में इंस्पेक्टर के पद पर तैनात है. पीड़िता ने पति के खिलाफ मारपीट, दुष्कर्म और जबरन गर्भपात कराने का आरोप लगाया है. पीड़िता की शिकायत पर पुलिस मुकदमा दर्ज कर जांच में जुट गई है.




नोएडा क्राइम ब्रांच में इंस्पेक्टर के पद पर तैनात : पीड़िता के मुताबिक, ​मेरठ के कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली युवती का विवाह एक इंस्पेक्टर के साथ हुआ था. पीड़िता का कहना है कि उसका पति नोएडा क्राइम ब्रांच में इंस्पेक्टर के पद पर तैनात है. पीड़िता का आरोप है कि शादी के बाद से ही इंस्पेक्टर का व्यवहार उसके प्रति हिंसक और अमानवीय रहा.

नशीली दवाएं देकर गर्भपात कराने का आरोप : पत्नी का आरोप है कि आरोपी पति ने उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य और दुष्कर्म किया. पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि उसकी मर्जी के बिना उसे नशीली दवाएं देकर और दबाव बनाकर उसका गर्भपात कराया गया. महिला का आरोप है कि विरोध करने पर आरोपी पति उसके साथ बेरहमी से मारपीट करता था और रसूख की धमकी देता था.





गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज : ​मेरठ कंकरखेड़ा थाना प्रभारी विनय कुमार ने बताया कि पीड़िता की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए इंस्पेक्टर के खिलाफ दुष्कर्म (IPC/BNS की संबंधित धाराएं), मारपीट और जबरन गर्भपात समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.

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इंस्पेक्टर पर दुष्कर्म का आरोप
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