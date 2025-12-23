ETV Bharat / state

NIT के दीक्षांत समारोह की तैयारियों का निरीक्षण, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू होंगी शामिल

सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करते पदाधिकारी ( Etv Bharat )

सरायकेला: एनआईटी के 15वें दीक्षांत समारोह की तैयारियां अंतिम चरण में हैं. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का इसमें शामिल होना प्रस्तावित है. उनके आगमन को लेकर मंगलवार को वाणिज्य कर विभाग के सचिव अमिताभ कौशल और रांची के जोनल आईजी मनोज कौशिक ने संयुक्त रूप से एनआईटी कॉलेज परिसर का दौरा किया और तैयारियों का बारीकी से निरीक्षण किया.

सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आईजी ने निर्देश दिए

​दोनों वरीय अधिकारियों ने विशेष रूप से एनआईटी ग्राउंड में तैयार किए जा रहे मुख्य पंडाल और कार्यक्रम स्थल का भ्रमण किया. सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आईजी मनोज कौशिक ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए ताकि राष्ट्रपति के दौरे के दौरान सुरक्षा में कोई कमी न रह जाए.

जानकारी देते डीसी नीतीश कुमार सिंह (Etv Bharat)

निरीक्षण के दौरान तमाम बड़े पदाधिकारी रहे मौजूद

इससे पूर्व, अधिकारियों के आगमन पर पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर) और सरायकेला जिला प्रशासन के अधिकारियों ने उनकी अगवानी की. दौरे के दौरान सचिव और आईजी ने तैयारियों पर संतोष जताया, हालांकि उन्होंने मीडिया कर्मियों से दूरी बनाए रखी और कोई औपचारिक बयान नहीं दिया. इस महत्वपूर्ण निरीक्षण के दौरान पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला जिले के उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक समेत प्रशासन के तमाम बड़े पदाधिकारी मौजूद रहे.