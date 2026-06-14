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सीकर में अग्निशमन विभाग की कार्रवाई, 6 दिन में 250 प्रतिष्ठानों को नोटिस, अवकाश पर भी छापेमारी

जांच में कई प्रतिष्ठानों में अग्नि सुरक्षा मानकों से जुड़ी कमियां सामने आई.

सीकर में अग्निशमन विभाग का निरीक्षण
सीकर में अग्निशमन विभाग का निरीक्षण (ETV Bharat SIkar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 14, 2026 at 2:30 PM IST

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सीकर: दिल्ली में हाल ही में हुई भीषण अग्निकांड की घटना के बाद सीकर में भी अग्नि सुरक्षा को लेकर प्रशासन सतर्क हो गया है. संभावित हादसों की रोकथाम और सुरक्षा मानकों की समीक्षा के उद्देश्य से अग्निशमन विभाग की ओर से जिले में विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है. इस अभियान के तहत विभाग की टीम ने शहर के विभिन्न बाजारों, दुकानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण कर वहां उपलब्ध अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं की गहन जांच की.

रविवार को अवकाश के दिन भी अग्निशमन विभाग की टीम जांच में जुटी है. निरीक्षण टीम के राकेश कुमार ने बताया कि फायर एक्सटिंग्विशर, आपातकालीन निकास मार्ग, अग्निशमन उपकरणों की कार्यक्षमता, विद्युत सुरक्षा व्यवस्था और आपदा की स्थिति में अपनाई जाने वाली सुरक्षा प्रक्रियाओं का परीक्षण किया. जांच में कई प्रतिष्ठानों में अग्नि सुरक्षा मानकों से जुड़ी कमियां सामने आई. कहीं अग्निशमन यंत्र समय पर रिफिल नहीं मिले तो कहीं आपातकालीन निकास की व्यवस्था पर्याप्त नहीं पाई गई. उन्होंने बताया कि 6 दिन में 250 से ज्यादा दुकानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और कोचिंग संस्थानों को नोटिस दिए जा चुके हैं.

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15 दिन का नोटिस दिया : उन्होंने बताया कि जिन जगहों पर कमियां पाई गई हैं, उनको अग्निशमन विभाग ने 15 दिन का नोटिस जारी कर आवश्यक सुधार करने के निर्देश दिए हैं. विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समयावधि के भीतर सुरक्षा संबंधी कमियों को दूर नहीं करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. इसमें जुर्माना लगाने से लेकर अन्य प्रशासनिक कदम भी शामिल हो सकते हैं.

लापरवाही के कारण होते हैं बड़े हादसे : विभाग के अधिकारियों ने कहा कि आगजनी की घटनाएं अक्सर छोटी लापरवाही के कारण बड़े हादसों का रूप ले लेती हैं. ऐसे में सभी व्यापारियों, संस्थान संचालकों और भवन मालिकों की जिम्मेदारी है कि वे फायर सेफ्टी नियमों का पूरी तरह पालन करें. साथ ही अग्निशमन उपकरणों का नियमित रखरखाव सुनिश्चित करें और कर्मचारियों को आपात स्थिति से निपटने का प्रशिक्षण भी दें.

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