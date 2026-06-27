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कानपुर देहात के अस्पतालों की जांच, खामियां मिलने पर सात संस्थानों को नोटिस जारी, दो दिन में देना होगा जवाब

अस्पतालों और नर्सिंग होम की जांच की गई. ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर देहात : लखनऊ अग्निकांड के बाद प्रशासन अलर्ट है. मानक के विपरीत चल रहे कोचिंग सेंटरों और अस्पतालों में लगातार छापेमारी की जा रही है. शनिवार को कानपुर देहात जिले में अस्पतालों, पैथोलॉजी, नर्सिंग होम की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी की. इस दौरान कई अस्पतालों में खामियां मिलीं. जिसके बाद स्वास्थ विभाग की टीम ने सात अस्पतालों को नोटिस जारी किया है. कानपुर देहात के जिलाधिकारी कपिल सिंह द्वारा जारी आदेश के बाद टीम गठन कर कोचिंग सेंटरों में छापेमारी की जा रही है. इस अभियान के तहत करीब 2 दर्जन से ज्यादा कोचिंग सेंटर मानक के विपरीत चलते मिले. जांच टीमों ने करीब एक दर्जन से अधिक कोचिंग सेंटरों को सील किया था और बाकी संस्थाओं को नोटिस जारी किया था. सात अस्पतालों को नोटिस जारी. (Photo Credit; Health Department)