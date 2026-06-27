कानपुर देहात के अस्पतालों की जांच, खामियां मिलने पर सात संस्थानों को नोटिस जारी, दो दिन में देना होगा जवाब
लखनऊ अग्निकांड के बाद प्रशासन अलर्ट है. कोचिंग और अस्पतालों में सुरक्षा की जांच की जा रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 27, 2026 at 10:17 PM IST
कानपुर देहात : लखनऊ अग्निकांड के बाद प्रशासन अलर्ट है. मानक के विपरीत चल रहे कोचिंग सेंटरों और अस्पतालों में लगातार छापेमारी की जा रही है. शनिवार को कानपुर देहात जिले में अस्पतालों, पैथोलॉजी, नर्सिंग होम की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी की. इस दौरान कई अस्पतालों में खामियां मिलीं. जिसके बाद स्वास्थ विभाग की टीम ने सात अस्पतालों को नोटिस जारी किया है.
कानपुर देहात के जिलाधिकारी कपिल सिंह द्वारा जारी आदेश के बाद टीम गठन कर कोचिंग सेंटरों में छापेमारी की जा रही है. इस अभियान के तहत करीब 2 दर्जन से ज्यादा कोचिंग सेंटर मानक के विपरीत चलते मिले. जांच टीमों ने करीब एक दर्जन से अधिक कोचिंग सेंटरों को सील किया था और बाकी संस्थाओं को नोटिस जारी किया था.
वहीं अब कानपुर देहात में एक बार फिर से महानिदेशालय के निर्देश पर अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी एसएल वर्मा और नोडल अधिकारी नर्सिंग होम पंजीयन की अगुवाई में एक टीम का गठन किया गया. टीम ने जिले के विभिन्न निजी संस्थानों का निरीक्षण किया. इस दौरान ब्रह्मा नर्सिंग होम, वरदान हॉस्पिटल, नोवा हॉस्पिटल, राजावत हॉस्पिटल और शारदा आई केयर एंड पैथोलॉजी सेंटर, अकबरपुर चैरिटेबल ब्लड सहित कई संस्थानों की जांच की.
जांच के दौरान बेसमेंट के उपयोग, आपातकालीन निकास, अग्निशमन से संबंधित इंतजामों और अन्य आवश्यक सुरक्षा मानकों का गहनता से परीक्षण किया गया. कई संस्थानों में निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया जा रहा था. जिसके बाद टीम ने इन संस्थानों के संचालकों को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है. अधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि दो दिन के अन्दर संतोष जनक जवाब नहीं मिलता है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
यह भी पढ़ें : 1.75 लाख नगीनों से जड़े मुकुट धारण करेंगे भगवान जगन्नाथ, 16 जुलाई को प्रयागराज में निकलेगी रथयात्रा