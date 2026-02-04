ETV Bharat / state

रायपुर बिलासपुर हाईवे पर ब्लैक स्पॉट का निरीक्षण, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के बाद हादसे रोकना ही लक्ष्य

राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के बाद यातायात पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है.रायपुर बिलासपुर नेशनल हाईवे में ब्लैक स्पॉट का संयुक्त निरीक्षण किया गया.

prevent accidents
रायपुर बिलासपुर हाईवे पर ब्लैक स्पॉट का निरीक्षण (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 4, 2026 at 1:12 PM IST

5 Min Read
बलौदाबाजार : सड़क दुर्घटनाओं में लगातार हो रही जनहानि को गंभीरता से लेते हुए यातायात पुलिस बलौदाबाजार-भाटापारा ने राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह–2026 के अंतर्गत ठोस और व्यावहारिक पहल की है. रायपुर–बिलासपुर नेशनल हाईवे क्रमांक 130 पर स्थित चिन्हित ब्लैक स्पॉट और ग्रे स्पॉट का पुलिस, एनएचएआई, लोक निर्माण विभाग और परिवहन विभाग की संयुक्त टीम ने निरीक्षण किया. इसका उद्देश्य बीते वर्षों में हुई दुर्घटनाओं के वास्तविक कारणों को समझकर स्थायी सुधार करना है, ताकि भविष्य में सड़क हादसों में कमी लाई जा सके. निरीक्षण के दौरान ग्राम लिमतरा से सिमगा के मध्य उन स्थानों को विशेष रूप से देखा गया, जहां बीते तीन वर्षों 2023, 2024 और 2025 में गंभीर सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गई हैं.



तीन वर्षों के आंकड़ों के आधार पर चिन्हित ब्लैक स्पॉट

भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय के मानकों के अनुसार जिन स्थानों पर लगातार दुर्घटनाएं होती रही हैं, उन्हें ब्लैक स्पॉट और ग्रे स्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया है. इन्हीं मानकों के आधार पर रायपुर–बिलासपुर नेशनल हाईवे पर लिमतरा मोड़, दरचुरा मोड़, चंदेरी ओवरब्रिज, बनसाकरा क्षेत्र और तिल्दा ओवरब्रिज को दुर्घटना संभावित क्षेत्र माना गया. संयुक्त निरीक्षण दल ने इन सभी स्थानों का मौके पर पहुंचकर भौतिक निरीक्षण किया.सड़क की बनावट, मोड़ों की तीव्रता, दृश्यता, संकेतकों की स्थिति, प्रकाश व्यवस्था, ओवरब्रिज की संरचना और यातायात दबाव जैसे सभी पहलुओं का गहन अध्ययन किया गया.

Inspection of black spot
रायपुर बिलासपुर हाईवे पर ब्लैक स्पॉट (ETV BHARAT CHHATTISGARH)



दुर्घटनाओं के पीछे छिपे कारणों की हुई पहचान

निरीक्षण के दौरान यह सामने आया कि अधिकांश दुर्घटनाओं के पीछे केवल मानवीय लापरवाही ही नहीं, बल्कि सड़क से जुड़ी तकनीकी खामियां भी हैं. कहीं अचानक मोड़ आ जाता है, कहीं पर्याप्त संकेतक नहीं हैं, तो कहीं रात के समय रोशनी की भारी कमी रहती है. कुछ स्थानों पर रोड मार्किंग लगभग मिट चुकी है, जिससे वाहन चालकों को लेन का सही अंदाजा नहीं लग पाता. इसके अलावा कुछ ब्लैक स्पॉट पर अवैध पार्किंग, अनियंत्रित कट, गलत दिशा से आने वाले वाहन और तेज रफ्तार भी दुर्घटनाओं का कारण बनते पाए गए. संयुक्त टीम ने इन सभी कारणों को मौके पर नोट किया और समाधान को लेकर विभागवार जिम्मेदारी तय की.

black spot on Raipur Bilaspur Highway
हादसे रोकना ही लक्ष्य (ETV BHARAT CHHATTISGARH)


तकनीकी सुधारों पर दिया गया विशेष जोर

निरीक्षण के बाद दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए कई तकनीकी सुधारों पर जोर दिया गया.इसमें प्रमुख रूप से सड़क में आवश्यक बदलाव, स्पष्ट और चमकदार संकेतक लगाने, रोड डाइवर्जन को व्यवस्थित करने, पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करने, रोड मार्किंग पेंट दोबारा करने, बुल नोज निर्माण, रम्बल स्ट्रिप लगाने, सोलर स्टड और पोलार्ड पाइप को दुरुस्त करने जैसे कार्य शामिल हैं.संयुक्त टीम ने संबंधित विभागों को यह स्पष्ट निर्देश दिए कि चिन्हित सुधार कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द पूरा किया जाए. खास तौर पर उन स्थानों पर जहां आए दिन गंभीर हादसे हो रहे हैं, वहां अस्थायी नहीं बल्कि स्थायी समाधान अपनाने पर जोर दिया गया.

prevent accidents
राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के बाद निरीक्षण (ETV BHARAT CHHATTISGARH)


शहरी क्षेत्र में यातायात अनुशासन पर सख्ती

निरीक्षण के दौरान सिमगा नगर क्षेत्र में यातायात व्यवस्था पर भी ध्यान दिया गया. यह पाया गया कि नो-पार्किंग जोन में खड़े वाहनों के कारण सड़क संकरी हो जाती है, जिससे जाम और दुर्घटनाओं की स्थिति बनती है.इसे गंभीरता से लेते हुए सिमगा यातायात प्रभारी को निर्देश दिए गए कि सिटी सर्विलांस कैमरों की मदद से नो-पार्किंग क्षेत्र में वाहन खड़ा करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए.यातायात पुलिस का मानना है कि यदि शहरी क्षेत्रों में अनुशासन सुनिश्चित किया जाए, तो हाईवे से जुड़ने वाले मार्गों पर भी दुर्घटनाओं का खतरा कम किया जा सकता है.




आम नागरिकों से भी अपेक्षा

पुलिस और प्रशासन ने आम नागरिकों और वाहन चालकों से भी सहयोग की अपील की है. तेज रफ्तार से बचना, यातायात नियमों का पालन करना, शराब पीकर वाहन न चलाना और नो-पार्किंग नियमों का सम्मान करना सड़क सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है. अधिकारियों का कहना है कि यदि प्रशासन और आम लोग मिलकर जिम्मेदारी निभाएं, तो सड़क दुर्घटनाओं में निश्चित रूप से कमी लाई जा सकती है.



रायपुर–बिलासपुर नेशनल हाईवे पर ब्लैक स्पॉट का यह संयुक्त निरीक्षण केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि सड़क सुरक्षा को लेकर गंभीर और व्यावहारिक पहल है. दुर्घटनाओं के वास्तविक कारणों की पहचान कर तकनीकी सुधारों पर जोर देना यह दर्शाता है कि प्रशासन अब प्रतिक्रिया के बजाय रोकथाम की दिशा में काम कर रहा है. आने वाले समय में यदि तय किए गए सुधार समय पर लागू होते हैं, तो यह हाईवे न केवल सुरक्षित बनेगा, बल्कि हजारों लोगों की जान बचाने में भी अहम भूमिका निभाएगा.

