रोडवेज बस के निरीक्षण में चौंकाने वाला खुलासा, 70 में से 68 यात्री निकले बे-टिकट
रोडवेज बस के चालक तथा परिचालक को तुरंत प्रभाव से ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है.
Published : June 9, 2026 at 7:26 PM IST
झालावाड़ः राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की कोटा से झालावाड़ आ रही झालावाड़ डिपो की एक बस में फ्लाइंग टीम के औचक निरीक्षण के दौरान भारी गड़बड़ी देखने को मिली. बीच रास्ते में जब बस को रुकवाकर यातायात प्रबंधक ने निरीक्षण किया तो बस में सवार 70 में से 68 यात्रियों के पास टिकट मौजूद नहीं था.
रोडवेज के दस्ते द्वारा किए गए निरीक्षण के बाद रोडवेज महकमे में हड़कंप मच गया. इधर मामले को गंभीर मानते हुए फ्लाइंग अधिकारी ने तत्काल कार्रवाई करते हुए बस के चालक एवं परिचालक को ब्लैक लिस्टेड कर दिया. मामले में झालावाड़ जिले के यातायात प्रबंधक पवन सैनी ने बताया कि कोटा-झालावाड़ मार्ग पर संचालित रोडवेज बसों की फ्लाइंग टीम द्वारा नियमित जांच की जा रही है. ऐसे में कोटा से झालावाड़ के बीच चलने वाली बस को मंडाना के करीब रोककर जांच की गई.
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68 यात्रियों के पास टिकट नहीं थाः उन्होंने बताया कि बस में 70 यात्री सवार थे, लेकिन 68 यात्रियों के पास टिकट मौजूद नहीं था. प्रबंधक ने बताया कि निगम की बसों में टिकट लेने की जिम्मेदारी यात्रियों के ऊपर होती है. यात्रियों से की गई पूछताछ में परिचालक के द्वारा यात्रियों को टिकट नहीं देना सामने आया है. उन्होंने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए रोडवेज बस के चालक तथा परिचालक को तुरंत प्रभाव से ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है.
सारथी योजना में चल रही बसः उन्होंने बताया कि कोटा से झालावाड़ की ओर आ रही बस सारथी योजना के अंतर्गत चल रही थी. फिलहाल चालक व परिचालक के खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी गई है. वहीं, जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे और भी कड़ी कार्रवाई की जा सकती है. पवन सैनी का कहना है कि निगम के राजस्व को नुकसान पहुंचाने वाले कर्मचारियों के खिलाफ किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी.