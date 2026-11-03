छठ से पहले पटना के 52 गंगा घाटों का निरीक्षण, सुरक्षा और सुविधाओं को दुरुस्त करने में जुटा नगर निगम
Patna Ganga Ghats: पटना में 52 गंगा घाटों का निरीक्षण, जलस्तर बढ़ने से बढ़ी सतर्कता, संवेदनशील घाटों पर होगी डबल लेयरिंग बैरिकेडिंग. रिपोर्ट- धर्मेन्द्र सिन्हा
Published : November 3, 2026 at 2:44 PM IST
पटना: लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर राजधानी पटना में तैयारियां तेज हो गई हैं. गंगा के तट पर लाखों की संख्या में व्रती और श्रद्धालु भगवान भास्कर को अर्घ्य देने पहुंचते हैं. ऐसे में घाटों पर सुरक्षा, साफ-सफाई, रोशनी और आवागमन की बेहतर व्यवस्था नगर निगम के लिए बड़ी चुनौती होती है.
कटाव से बने गड्ढे से बढ़ी चिंता
गंगा के जलस्तर में उतार-चढ़ाव, कच्चे घाटों पर दलदल और मिट्टी के कटाव से बने गड्ढे श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिहाज से चिंता का विषय है. इसी को देखते हुए पटना नगर निगम ने छठ की तैयारियों को लेकर निरीक्षण और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम तेज कर दिया है.
पटना में 52 गंगा घाटों का निरीक्षण
नगर आयुक्त यशपाल मीणा ने अधिकारियों और अभियंताओं की टीम के साथ पथरी घाट से दीदारगंज बालू घाट तक 52 गंगा घाटों का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने घाटों की मौजूदा स्थिति, जलस्तर, बैरिकेडिंग, पहुंच पथ और श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं का जायजा लिया. साथ ही संबंधित अधिकारियों को सभी काम तय समय-सीमा के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया.
दो दिनों में बढ़ा गंगा का जलस्तर
निरीक्षण के दौरान नरकट घाट, लोहरवा घाट, हनुमान घाट, जजेज घाट और कंटाही घाट समेत कई घाटों पर पिछले दो दिनों में गंगा का जलस्तर बढ़ने की स्थिति सामने आई. इसे देखते हुए नगर आयुक्त ने मौके पर मौजूद मानवबल की मदद से पानी की गहराई का आकलन कराया. अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि गंगा के जलस्तर पर लगातार नजर रखें, ताकि पानी बढ़ने की स्थिति में समय रहते सुरक्षा के इंतजाम किए जा सकें.
"पिछले वर्षों के अनुभव को ध्यान में रखते हुए सभी संवेदनशील और दुर्घटना संभावित स्थानों को चिह्नित किया जाए. नहाय-खाय से पहले ऐसे सभी स्थलों पर लाल कपड़े से घेराबंदी और पर्याप्त बैरिकेडिंग सुनिश्चित की जाए."-यशपाल मीणा, नगर आयुक्त
बैरिकेडिंग में होगी डबल लेयरिंग
छठ के दौरान घाटों पर उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए नगर आयुक्त ने सभी घाटों पर बांस-बल्ले से बैरिकेडिंग कराने के साथ डबल लेयरिंग और क्रॉस बैरिकेडिंग करने का निर्देश दिया. इसके अलावा बैरिकेडिंग में नेट लगाने को भी कहा गया है, ताकि व्रती और श्रद्धालु अनजाने में गहरे पानी की तरफ नहीं जा सकें. खासकर उन घाटों पर अतिरिक्त सतर्कता बरतने को कहा गया है, जहां पानी की गहराई अधिक है या जमीन की स्थिति सुरक्षित नहीं है.
दलदली जमीन के कारण टेढ़ी घाट का बदला गया स्थान
निरीक्षण के दौरान अजीमाबाद अंचल के टेढ़ी घाट की स्थिति भी सामने आई. यहां पहले जिस स्थान पर छठ घाट चिह्नित किया गया था, वहां अब भी दलदल की स्थिति बनी हुई है. ऐसे में व्रतियों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए घाट को एक पिलर आगे शिफ्ट करने का निर्णय लिया गया है. वहीं, टेढ़ी घाट, महाराज घाट और केशव घाट के पहुंच पथ को बीएसआरडीसी की ओर से निर्माणाधीन सड़क से जोड़ने का निर्देश दिया गया है, ताकि श्रद्धालुओं को घाट तक पहुंचने में किसी तरह की परेशानी न हो.
गाय घाट से हटेंगी निर्माण की मशीनें
गाय घाट पर महात्मा गांधी सेतु के समानांतर पुल का निर्माण कार्य चल रहा है. निर्माण कार्य के कारण घाट पर मशीनें और अन्य उपकरण मौजूद हैं. छठ महापर्व के दौरान श्रद्धालुओं को पर्याप्त जगह उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नगर आयुक्त ने संबंधित निर्माण एजेंसी को घाट क्षेत्र से सभी मशीनें और निर्माण उपकरण हटाने का निर्देश दिया है. एजेंसी को स्पष्ट किया गया है कि छठ महापर्व समाप्त होने के बाद निर्माण कार्य दोबारा शुरू किया जा सकता है. फिलहाल घाट को श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और उपयोगी बनाने की जरूरत है.
कच्चे घाटों पर गड्ढे भरने का निर्देश
नगर आयुक्त यशपाल मीणा ने बताया कि निरीक्षण के दौरान कई कच्चे घाटों की स्थिति भी संतोषजनक नहीं मिली. मिट्टी के कटाव के कारण जगह-जगह बड़े गड्ढे बन गए हैं, जबकि घाटों तक पहुंचने वाले रास्तों पर गाद और मिट्टी जमा है. इससे श्रद्धालुओं को आने-जाने में परेशानी हो सकती है. कच्चे घाटों पर जरूरत के मुताबिक सीढ़ियों के निर्माण का आदेश दिया गया है. साथ ही गड्ढों को भरकर समतल करने को भी कहा गया है.
रंग-रोगन का काम भी शुरू
गंगा का जलस्तर कम होने के बाद कई पक्के घाटों पर बाढ़ के दौरान जमा हुई गाद और मिट्टी की परत रह गई है. नगर निगम की ओर से इन घाटों की सफाई का काम कराया जा रहा है. इसके साथ ही घाटों पर बने पोर्टिको और अन्य संरचनाओं की मरम्मत एवं रंग-रोगन का काम भी शुरू किया गया है. बिजली के खंभों, गड्ढों और दलदली स्थानों को चिह्नित कर लाल कपड़े से घेरने की व्यवस्था की जा रही है, ताकि श्रद्धालुओं को पहले से ही खतरनाक स्थानों के बारे में जानकारी मिल सके.
प्रवेश और निकासी के अलग-अलग रास्ते
छठ के दौरान घाटों पर सबसे बड़ी चुनौती श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करना होता है. एक ही रास्ते से लोगों के आने और जाने की स्थिति में भगदड़ जैसी आशंका बनी रहती है. इसे देखते हुए नगर आयुक्त ने सभी घाटों पर प्रवेश और निकासी के लिए अलग-अलग रास्ते निर्धारित करने का निर्देश दिया है. विशेष रूप से कच्चे घाटों पर इस व्यवस्था को अनिवार्य रूप से लागू करने को कहा गया है. इससे भीड़ का दबाव एक ही जगह नहीं बनेगा और श्रद्धालुओं का आवागमन भी सुचारु रह सकेगा.
तय समय-सीमा में पूरी होगी तैयारियां
नगर आयुक्त यशपाल मीणा ने अधिकारियों और अभियंताओं को स्पष्ट निर्देश दिया है कि छठ महापर्व से पहले घाटों पर सुरक्षा, साफ-सफाई, बैरिकेडिंग, पहुंच पथ और अन्य जरूरी नागरिक सुविधाओं से जुड़े सभी कार्य पूरे कर लिए जाएं। नगर निगम का प्रयास है कि व्रतियों को अर्घ्य देने के दौरान किसी तरह की असुविधा न हो और श्रद्धालु सुरक्षित तरीके से घाटों तक पहुंच सकें.
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