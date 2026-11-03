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छठ से पहले पटना के 52 गंगा घाटों का निरीक्षण, सुरक्षा और सुविधाओं को दुरुस्त करने में जुटा नगर निगम

पटना में गंगा घाटों का निरीक्षण ( ETV Bharat )

पटना: लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर राजधानी पटना में तैयारियां तेज हो गई हैं. गंगा के तट पर लाखों की संख्या में व्रती और श्रद्धालु भगवान भास्कर को अर्घ्य देने पहुंचते हैं. ऐसे में घाटों पर सुरक्षा, साफ-सफाई, रोशनी और आवागमन की बेहतर व्यवस्था नगर निगम के लिए बड़ी चुनौती होती है.

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