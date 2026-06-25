महराजगंज में 32 संस्थानों की जांच; 15 को नोटिस, 3 सील, आगे भी जारी रहेगा अभियान
संयुक्त टीमों ने कोचिंग संस्थानों, लाइब्रेरी, कंप्यूटर सेंटर और अस्पतालों का निरीक्षण कर फायर मानकों की पड़ताल की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 25, 2026 at 9:51 AM IST
महराजगंज: लखनऊ के कोचिंग सेंटर में हुए दर्दनाक अग्निकांड के बाद महराजगंज जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है. डीएम गौरव सिंह सोगरवाल और पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी के निर्देश पर जनपद भर में विशेष सुरक्षा जांच अभियान चलाया गया.
संयुक्त टीमों ने कोचिंग संस्थानों, लाइब्रेरी, कंप्यूटर सेंटर और अस्पतालों का निरीक्षण कर फायर और विद्युत सुरक्षा मानकों की पड़ताल की. अभियान के दौरान 32 संस्थानों की जांच की गई. इनमें कमियां मिलने पर 15 को नोटिस जारी किया गया, जबकि 3 संस्थानों को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया.
जनपद में सार्वजनिक स्थलों पर सुरक्षा-व्यवस्था को मजबूत करने और संभावित अग्नि दुर्घटनाओं की रोकथाम के उद्देश्य से प्रशासन, पुलिस, अग्निशमन विभाग, नगर निकायों एवं संबंधित विभागों की संयुक्त टीमों ने व्यापक निरीक्षण अभियान चलाया.
निरीक्षण के दौरान अग्निशमन यंत्रों की उपलब्धता एवं कार्यशीलता, फायर एग्जिट, आपातकालीन निकास मार्ग, विद्युत वायरिंग, वेंटिलेशन व्यवस्था और अन्य सुरक्षा मानकों की गहन जांच की गई.
नौतनवा क्षेत्र में कैरियर डिजिटल लाइब्रेरी एंड कोचिंग सेंटर, सीआईटी कंप्यूटर सेंटर, संगम लाइब्रेरी और सिद्धार्थ लाइब्रेरी का निरीक्षण किया गया. वहीं फरेंदा में स्टार हॉस्पिटल, कृष्णा लाइब्रेरी और सैनिक लाइब्रेरी की जांच की गई. सदर क्षेत्र में उपजिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी, फायर सेफ्टी अधिकारी और नगर पालिका की टीम ने कई कोचिंग संस्थानों व अध्ययन केंद्रों का निरीक्षण किया.
निचलौल में लक्ष्य लाइब्रेरी, वेद लाइब्रेरी, आर्या लाइब्रेरी, दृष्टि लाइब्रेरी तथा एमआईआईटी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट सहित कई संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्थाओं का परीक्षण किया गया. जांच के दौरान जिन संस्थानों में सुरक्षा संबंधी कमियां पाई गईं, उन्हें निर्धारित समय सीमा में सुधार के निर्देश देते हुए नोटिस जारी किया गया.
गंभीर अनियमितताएं मिलने पर तीन संस्थानों को सील कर दिया गया. अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि विद्यार्थियों, मरीजों और आमजन की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है. सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि ऐसे संयुक्त निरीक्षण अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे.
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