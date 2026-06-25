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महराजगंज में 32 संस्थानों की जांच; 15 को नोटिस, 3 सील, आगे भी जारी रहेगा अभियान

महराजगंज में 32 संस्थानों की जांच. ( Photo Credit: ETV Bharat )

महराजगंज: लखनऊ के कोचिंग सेंटर में हुए दर्दनाक अग्निकांड के बाद महराजगंज जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है. डीएम गौरव सिंह सोगरवाल और पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी के निर्देश पर जनपद भर में विशेष सुरक्षा जांच अभियान चलाया गया. संयुक्त टीमों ने कोचिंग संस्थानों, लाइब्रेरी, कंप्यूटर सेंटर और अस्पतालों का निरीक्षण कर फायर और विद्युत सुरक्षा मानकों की पड़ताल की. अभियान के दौरान 32 संस्थानों की जांच की गई. इनमें कमियां मिलने पर 15 को नोटिस जारी किया गया, जबकि 3 संस्थानों को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया. जनपद में सार्वजनिक स्थलों पर सुरक्षा-व्यवस्था को मजबूत करने और संभावित अग्नि दुर्घटनाओं की रोकथाम के उद्देश्य से प्रशासन, पुलिस, अग्निशमन विभाग, नगर निकायों एवं संबंधित विभागों की संयुक्त टीमों ने व्यापक निरीक्षण अभियान चलाया. निरीक्षण के दौरान अग्निशमन यंत्रों की उपलब्धता एवं कार्यशीलता, फायर एग्जिट, आपातकालीन निकास मार्ग, विद्युत वायरिंग, वेंटिलेशन व्यवस्था और अन्य सुरक्षा मानकों की गहन जांच की गई.