यूपी में अब तक 2136 गन्ना क्रय केंद्रों का निरीक्षण; 8 तौल लिपिकों के लाइसेंस निलंबित, दो मामलों में FIR

लखनऊ : प्रदेश में गन्ना किसानों के हितों की रक्षा को लेकर योगी सरकार पूरी तरह सख्त दिखाई दे रही है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पेराई सत्र 2025-26 के दौरान जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अब तक प्रदेश भर में 2136 गन्ना क्रय केंद्रों का निरीक्षण किया जा चुका है. इस दौरान अनियमितताओं पर त्वरित और कड़ी कार्रवाई की गई है.

गन्ना विकास विभाग की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, गन्ना आयुक्त मिनिस्ती एस ने बताया कि 08 गंभीर मामलों में नोटिस जारी किए गए हैं, जबकि 02 मामलों में एफआईआर दर्ज कराई गई है. इसके साथ ही आठ तौल लिपिकों के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं. वहीं 128 सामान्य अनियमितताओं के सापेक्ष 202 मामलों में नोटिस जारी किए गए हैं.





49,816 रुपये का अवैध गन्ना जब्त : निरीक्षण के दौरान 124.54 कुंतल अवैध गन्ना, जिसकी अनुमानित कीमत 49,816 रुपये है, जब्त किया गया. अवैध गन्ना खरीद-फरोख्त के मामलों में 02 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई गई है. इनमें चीनी मिल करीमगंज, रामपुर एवं बीसपुर क्षेत्र की सहकारी समिति से जुड़े मामले शामिल हैं. जिलाधिकारियों के स्तर पर 10 गंभीर और 120 सामान्य मामलों में अर्थदंड भी लगाया गया है, जिससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि शासन किसी भी स्तर पर लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेगा.



