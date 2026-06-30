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लखनऊ में 122 होटल, गेस्ट हाउस, मैरिज लॉन का निरीक्षण, बेसमेंट में चल रहीं अवैध गतिविधियों पर होगी कार्रवाई

मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने मंगलवार को अधिकारियों के साथ बैठक करके प्रवर्तन कार्यों की समीक्षा की.

मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने अधिकारियों के साथ बैठक की.
मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने अधिकारियों के साथ बैठक की. (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 30, 2026 at 10:44 PM IST

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लखनऊ : लखनऊ विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष और मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने मंगलवार को प्राधिकरण भवन के पारिजात सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक करके प्रवर्तन कार्यों की समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने बेसमेंट में अवैध रूप से संचालित व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ प्राथमिकता से कार्रवाई करने के निर्देश दिये.


बैठक में उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने अवगत कराया कि ज्वाइंट सर्वे में विभिन्न जोन में कुल 122 होटल, गेस्ट हाउस, मैरिज लॉन/बैन्क्वेट हॉल समेत अन्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कराया गया. जिसमें अलग-अलग क्षेत्रों में संचालित प्रतिष्ठानों में अनाधिकृत निर्माण व सुरक्षा मानकों का उल्लंघन पाया गया.

संयुक्त टीम की रिपोर्ट के अनुसार, गोमती नगर स्थित एक नामचीन होटल में गंभीर अनियमितताएं पाई गई हैं. स्वीकृत मानचित्र के अनुसार, 16वें तल पर जहां छत दर्शायी गयी थी, वहां बार संचालित मिला. इसके अलावा होटल प्रबंधन को लीज पर आवंटित की गयी ग्रीन बेल्ट की जमीन के नीचे अवैध रूप से बेसमेंट का निर्माण पाया गया.

इसी तरह एक होटल में बेसमेंट पार्किंग में बेकरी, स्टॉफ रूम व लॉन्ड्री संचालित मिली. इस क्रम में एक होटल में भी कुछ गड़बड़ी पायी गयी. इसके अलावा आशियाना में स्थित एक होटल में बेसमेंट में अवैध रूप से बैन्क्वेट हॉल संचालित पाया गया. वहीं, विभूतिखंड स्थित एक नामचीन होटल में बेसमेंट में पार्किंग की जगह बैन्क्वेट हॉल समेत अन्य व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन की बात सामने आयी.


मंडलायुक्त ने रिपोर्ट देखने के बाद ऐसे सभी प्रतिष्ठानों के खिलाफ नोटिस जारी करने के निर्देश दिये. उन्होंने कहा कि जिन प्रतिष्ठानों में अवैध गतिविधियां मिली हैं, उन्हें तत्काल रोका जाए. अगर निर्धारित समय-सीमा के अंदर सम्बंधित भवन मालिक/प्रबंधक नियमों का पालन सुनिश्चित नहीं करता है तो नियमानुसार कार्रवाई करते हुए परिसर को सील कर दिया जाए.

मंडलायुक्त ने यह भी निर्देशित किया कि जिन प्रतिष्ठानों में स्पष्ट रूप से अवैध निर्माण सम्बंधी खामियां उजागर हुई हैं. उन प्रतिष्ठानों को पूर्णतः प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारियों की भी जिम्मेदारी तय करते हुए कार्रवाई के लिए संस्तुति की जाए.

मंडलायुक्त ने जोनल अधिकारियों को निर्देश दिये कि होटल, कोचिंग सेंटर, कंप्यूटर क्लासेस, हॉस्पिटल/नर्सिंग होम, जिम समेत ऐसे सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की सूची तैयार की जाए, जहां बड़ी संख्या में लोगों का आवागमन होता है. इसमें बेसमेंट में संचालित प्रतिष्ठानों की विशेष रूप से जांच की जाए. उन्होंने कहा कि सभी भवनों में सुरक्षा के मानकों का अनिवार्य रूप से पालन सुनिश्चित कराया जाए.

इस मौके पर एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार, सचिव विवेक श्रीवास्तव, मुख्य नगर नियोजक केके गौतम, अपर सचिव सीपी त्रिपाठी, संयुक्त सचिव अतुल कुमार व मुख्य अभियंता मानवेन्द्र सिंह समेत समस्त जोनल अधिकारी व अभियंता उपस्थित रहे.

यह भी पढ़ें : अलीगंज अग्निकांड के बाद जागा लखनऊ प्रशासन, 71 प्रतिष्ठान सील, 83 भवन मालिकों को नोटिस

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