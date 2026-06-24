लखनऊ हादसे के बाद धनबाद में बड़ा एक्शन, फायर सेफ्टी में खामी पर कई कोचिंग संस्थानों की कक्षाएं बंद
धनबाद जिला प्रशासन ने फायर सेफ्टी को लेकर शहर के विभिन्न कोचिंग संस्थानों में व्यापक जांच अभियान चलाया.
Published : June 24, 2026 at 8:41 PM IST
धनबाद: लखनऊ में शैक्षणिक संस्थान में हुए दर्दनाक हादसे के बाद अब धनबाद जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है. छात्रों की सुरक्षा से किसी भी तरह का समझौता नहीं करने के स्पष्ट संदेश के साथ बुधवार को जिला प्रशासन ने शहर के विभिन्न कोचिंग संस्थानों में व्यापक जांच अभियान चलाया.
उपायुक्त आदित्य रंजन के निर्देश पर एसडीएम लोकेश बारंगे के नेतृत्व में गठित टीम ने सिटी सेंटर और सरायढेला क्षेत्र के कई बड़े और छोटे कोचिंग संस्थानों का औचक निरीक्षण किया. जांच के दौरान कई संस्थानों में अग्नि सुरक्षा और भवन सुरक्षा मानकों की गंभीर अनदेखी सामने आई. इसके बाद प्रशासन ने कई कोचिंग संस्थानों को सभी आवश्यक सुरक्षा मानक पूरे होने तक तत्काल प्रभाव से कक्षाएं बंद करने का निर्देश दिया. इस संबंध में संबंधित संचालकों से लिखित आश्वासन भी लिया गया है.
निरीक्षण के दौरान प्रशासन, अग्निशमन विभाग, आपदा प्रबंधन, नगर निगम, विद्युत विभाग और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने फायर सेफ्टी, भवन की संरचनात्मक सुरक्षा, आपातकालीन निकासी व्यवस्था, विद्युत वायरिंग, अग्निशामक यंत्र, वेंटिलेशन और छात्रों की बैठने की क्षमता सहित कई बिंदुओं पर जांच की. टीम को कई संस्थानों में न तो पर्याप्त फायर एक्सटिंग्विशर मिले और न ही इमरजेंसी एग्जिट की व्यवस्था थी. कई भवनों में संकरी सीढ़ियां, बंद रास्ते और सुरक्षा संकेतक तक नहीं लगाए गए थे.
जांच में यह भी सामने आया कि कई कोचिंग सेंटर अपनी निर्धारित क्षमता से कहीं अधिक छात्रों को एक ही कमरे में बैठाकर पढ़ाई करा रहे थे. पर्याप्त हवा और रोशनी की व्यवस्था नहीं होने के बावजूद कक्षाओं का संचालन किया जा रहा था. प्रशासन ने इसे किसी भी आपात स्थिति में बेहद खतरनाक बताते हुए तत्काल सभी छात्रों को कक्षाओं से बाहर निकलवाया और संचालकों को कड़ी चेतावनी दी.
जिन संस्थानों में गंभीर खामियां मिलीं, उन्हें तब तक कक्षाएं संचालित नहीं करने का निर्देश दिया गया है, जब तक वे जिला अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त नहीं कर लेते और सभी सुरक्षा मानकों को पूरा नहीं कर देते. प्रशासन ने इस कार्रवाई से संबंधित लिखित दस्तावेज भी संस्थान संचालकों से प्राप्त किए हैं. वहीं कुछ अन्य संस्थानों को निर्धारित समय सीमा के भीतर कमियां दूर करने का निर्देश देते हुए स्पष्ट कर दिया गया है कि लापरवाही जारी रहने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
एसडीएम लोकेश बारंगे ने कहा कि छात्रों की सुरक्षा जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है. व्यावसायिक लाभ के लिए किसी भी संस्थान को बच्चों की जान जोखिम में डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी. उन्होंने कहा कि यह अभियान एक दिन की कार्रवाई नहीं है, बल्कि जिले के सभी कोचिंग और शैक्षणिक संस्थानों का चरणबद्ध तरीके से निरीक्षण किया जाएगा. जो संस्थान सरकारी गाइडलाइन और सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
प्रशासन की इस कार्रवाई को छात्रों और अभिभावकों ने भी जरूरी कदम बताया. उनका कहना है कि बड़ी संख्या में छात्र रोजाना कोचिंग संस्थानों में पढ़ने जाते हैं, ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह दुरुस्त होना बेहद आवश्यक है. हाल के हादसों को देखते हुए जिला प्रशासन की यह पहल भविष्य में किसी बड़ी दुर्घटना को रोकने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है.
जिला प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अब बिना फायर सेफ्टी मानकों, बिना एनओसी और बिना सुरक्षित भवन व्यवस्था के किसी भी कोचिंग संस्थान को छात्रों की जान से खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं दी जाएगी. आने वाले दिनों में जिलेभर के कोचिंग सेंटरों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों की जांच और तेज होगी. ऐसे में अब सभी संस्थानों के सामने सुरक्षा मानकों का पालन करना सबसे बड़ी चुनौती होगी.
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