बाराबंकी में कृषि उत्पादन मंडी परिषद के निदेशक का औचक निरीक्षण, दो कर्मचारियों पर एक्शन का आदेश
बाराबंकी मंडी सचिव के विरुद्ध खराब कार्य एवं कर्तव्यों के प्रति उदासीनता के लिए अनुशासनात्मक करवाई के निर्देश दिए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 15, 2026 at 2:44 PM IST
बाराबंकी: उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद के निदेशक ने शनिवार को नवीन मंडी स्थल सफदरगंज और नवीन मंडी स्थल बाराबंकी का औचक निरीक्षण किया. इस दौरान साफ-सफाई, मरम्मत एवं अनुरक्षण कार्यों की खराब स्थिति पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए जिम्मेदारों को कड़ी फटकार लगाई.
उन्होंने उप निदेशक प्रशासन विपणन अयोध्या अमित कुमार को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए, साथ ही बाराबंकी मंडी सचिव के विरुद्ध खराब कार्य एवं कर्तव्यों के प्रति उदासीनता के लिए अनुशासनात्मक करवाई करने के निर्देश दिए.
निरीक्षण के दौरान निदेशक ने पाया कि लगभग डेढ़ माह तक संचालित 'स्वच्छ मंडी शुभ मंडी' अभियान के बावजूद मंडी परिसर में कचरे और गंदगी से भरी नालियां, कई जगह टूट फूट, जगह-जगह लगे कचरे के ढेर देख उनका पारा चढ़ गया. यहां तक कि पेड़ों की रंगाई-पुताई जैसे सामान्य कार्य भी नहीं कराए गए थे.
यह देख उन्होंने मंडी सचिव बाराबंकी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के निर्देश दिए और अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपनी कार्यशैली में तत्काल सुधार लाने की चेतावनी देते हुए कहा कि भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति होने पर संबंधित कार्मिक दंडात्मक कार्रवाई के लिए तैयार रहें.
गौरतलब हो कि नवीन मंडी स्थल, बाराबंकी को ए-प्लस श्रेणी प्राप्त होने के कारण स्वच्छता एवं सौंदर्यीकरण कार्यों के लिए 8 लाख रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई जानी थी, लेकिन डीडीए स्तर से बजट जारी करने में अनावश्यक विलंब किया गया.
मंडी सचिव द्वारा भी आवश्यक कार्यों को समय से पूर्ण कराने के लिए प्रभावी प्रयास नहीं किए गए और न ही डीडीए द्वारा मंडी सचिव की कार्यप्रणाली एवं लापरवाही की रिपोर्ट उच्च स्तर पर प्रस्तुत की गई.
उन्होंने इस संबंध में अमित कुमार, उप निदेशक ,प्रशासन विपणन अयोध्या को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए. साथ ही मंडी सचिव के विरुद्ध भी खराब कार्य निष्पादन एवं कर्तव्यों के प्रति उदासीनता के दृष्टिगत अनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए.
इस दौरान उन्होंने कहा कि मंडी की सामान्य स्थिति संतोषजनक न होने के बावजूद स्वीकृत 08 लाख रुपये की धनराशि का उपयोग न होना अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कार्य के प्रति उदासीनता और अकर्मण्यता को दर्शाता है.
इसके बाद उन्होंने नवीन मंडी स्थल, सफदरगंज का भी निरीक्षण किया. उन्होंने कहा कि यह मंडी लखनऊ-अयोध्या राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित होने के कारण अत्यंत महत्वपूर्ण है और यहां की व्यवस्थाओं एवं आधारभूत सुविधाओं का उच्च स्तर पर होना आवश्यक है.
निरीक्षण के दौरान मंडी परिसर की सड़कों पर गड्ढे पाए जाने पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की और कहा कि सड़कों के गड्ढों की मरम्मत अत्यंत कम लागत में कराई जा सकती है, इसके बावजूद इस ओर श्याम सिंह उप निदेशक निर्माण अयोध्या एवं मंडी सचिव द्वारा ध्यान नहीं दिया गया.
उन्होंने संबंधित अधिकारियों को तत्काल आवश्यक मरम्मत कार्य कराकर मंडी परिसर को सुव्यवस्थित एवं सुगम्य बनाने के निर्देश दिए
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