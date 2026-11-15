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बाराबंकी में कृषि उत्पादन मंडी परिषद के निदेशक का औचक निरीक्षण, दो कर्मचारियों पर एक्शन का आदेश

नवीन मंडी के दो कर्मचारियों पर कार्रवाई के निर्देश ( Photo Credit; ETV Bharat )

बाराबंकी: उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद के निदेशक ने शनिवार को नवीन मंडी स्थल सफदरगंज और नवीन मंडी स्थल बाराबंकी का औचक निरीक्षण किया. इस दौरान साफ-सफाई, मरम्मत एवं अनुरक्षण कार्यों की खराब स्थिति पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए जिम्मेदारों को कड़ी फटकार लगाई.

उन्होंने उप निदेशक प्रशासन विपणन अयोध्या अमित कुमार को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए, साथ ही बाराबंकी मंडी सचिव के विरुद्ध खराब कार्य एवं कर्तव्यों के प्रति उदासीनता के लिए अनुशासनात्मक करवाई करने के निर्देश दिए.



निरीक्षण के दौरान निदेशक ने पाया कि लगभग डेढ़ माह तक संचालित 'स्वच्छ मंडी शुभ मंडी' अभियान के बावजूद मंडी परिसर में कचरे और गंदगी से भरी नालियां, कई जगह टूट फूट, जगह-जगह लगे कचरे के ढेर देख उनका पारा चढ़ गया. यहां तक कि पेड़ों की रंगाई-पुताई जैसे सामान्य कार्य भी नहीं कराए गए थे.

यह देख उन्होंने मंडी सचिव बाराबंकी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के निर्देश दिए और अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपनी कार्यशैली में तत्काल सुधार लाने की चेतावनी देते हुए कहा कि भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति होने पर संबंधित कार्मिक दंडात्मक कार्रवाई के लिए तैयार रहें. गौरतलब हो कि नवीन मंडी स्थल, बाराबंकी को ए-प्लस श्रेणी प्राप्त होने के कारण स्वच्छता एवं सौंदर्यीकरण कार्यों के लिए 8 लाख रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई जानी थी, लेकिन डीडीए स्तर से बजट जारी करने में अनावश्यक विलंब किया गया. मंडी सचिव द्वारा भी आवश्यक कार्यों को समय से पूर्ण कराने के लिए प्रभावी प्रयास नहीं किए गए और न ही डीडीए द्वारा मंडी सचिव की कार्यप्रणाली एवं लापरवाही की रिपोर्ट उच्च स्तर पर प्रस्तुत की गई. उन्होंने इस संबंध में अमित कुमार, उप निदेशक ,प्रशासन विपणन अयोध्या को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए. साथ ही मंडी सचिव के विरुद्ध भी खराब कार्य निष्पादन एवं कर्तव्यों के प्रति उदासीनता के दृष्टिगत अनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए.