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हिसार में डॉ. अर्चना गुप्ता के स्वागत पोस्टर पर इनसो नेता ने पोती कालिख, बाद में पोस्टर भी हटाया

अर्चना गुप्ता के स्वागत पोस्टर पर इनसो नेता ने पोती कालिख ( ETV Bharat )