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काशी विद्यापीठ की मेस के खाने में मिला कीड़ा; अब छात्रों की कमेटी करेगी निगरानी

काशी विद्यापीठ की मेस के खाने में मिला कीड़ा ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी: महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में लंबे वक्त से बंद पड़े हॉस्टल को शुरू तो कर दिया गया लेकिन लगातार खाने की शिकायत और गंदगी के साथ कीड़े मिलने की बातें सामने आ रही हैं. दो-तीन दिनों से इसे लेकर यहां विद्यार्थी प्रशासन से शिकायत कर रहे थे और बॉयज हॉस्टल की मेस में खाने में कीड़े मिलने की तस्वीर सामने आने के बाद कुलपति प्रोफेसर आनंद त्यागी ने मौके पर पहुंचकर सुविधाओं और व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया.