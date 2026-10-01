काशी विद्यापीठ की मेस के खाने में मिला कीड़ा; अब छात्रों की कमेटी करेगी निगरानी

काशी विद्यापीठ की मेस के खाने में मिला कीड़ा; अब छात्रों की कमेटी करेगी निगरानी
कुलपति प्रोफेसर आनंद त्यागी ने मौके पर पहुंचकर सुविधाओं और व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 1, 2026 at 7:34 PM IST
वाराणसी: महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में लंबे वक्त से बंद पड़े हॉस्टल को शुरू तो कर दिया गया लेकिन लगातार खाने की शिकायत और गंदगी के साथ कीड़े मिलने की बातें सामने आ रही हैं. दो-तीन दिनों से इसे लेकर यहां विद्यार्थी प्रशासन से शिकायत कर रहे थे और बॉयज हॉस्टल की मेस में खाने में कीड़े मिलने की तस्वीर सामने आने के बाद कुलपति प्रोफेसर आनंद त्यागी ने मौके पर पहुंचकर सुविधाओं और व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया.
दरअसल बुधवार को एक छात्र की थाली में कीड़ा मिलने के बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन से शिकायत की गई थी. जिसके बाद कुलपति प्रो. आनंद त्यागी ने मेस का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और खाने के निगरानी के लिए छात्रों की कमेटी बनाने के निर्देश दिए. विद्यापीठ में करीब 4 साल बाद इसी सत्र से मेस का संचालन दोबारा शुरू हुआ है और इसे शुरू हुए अभी करीब एक महीना ही हुआ है.
महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्यपाल ने पिछले दिनों यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन के दौरान सार्वजनिक मंच से मेस बंद होने पर नाराजगी जताई थी. उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था यूनिवर्सिटी प्रशासन की जिम्मेदारी है कि हर हॉस्टल में मेस का संचालन हो, बाहर से लाकर खाना स्टूडेंट खाएं यह उचित नहीं है. इसलिए राज्यपाल के इस बयान के बाद यूनिवर्सिटी में हॉस्टल के अंदर मेस का संचालन हाल ही में शुरू किया गया है, जिस पर स्टूडेंट में गहरी नाराजगी है.
छात्रों का कहना है कि पिछले दो-तीन दिनों से मेस में परोसे जा रहे खाने को लेकर समस्या सामने आ रही है. किसी न किसी छात्र की थाली में कीड़ा मिलने की शिकायत सामने आई है. इस मामले में पूछे जाने पर वार्डन प्रो. नागेंद्र सिंह का कहना है कि कुलपति ने छात्रों की कमेटी गठित करने के निर्देश दिए हैं. यह कमेटी रोज खाना बनते समय मेस में मौजूद रहेगी. कमेटी के सदस्य देखेंगे कि खाना किस तरह तैयार हो रहा है, सब्जी किस तरह काटी जा रही है और चावल किस तरह उबाला जा रहा है. यानी खाना बनने से लेकर तैयार होने तक की प्रक्रिया पर छात्रों की निगरानी रहेगी.
हॉस्टल के मेस में कीड़ा मिलने जैसी शिकायत सिर्फ यहां नहीं, इसके पहले काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भी सामने आ चुकी है. उसका भी एक वीडियो और फोटो वायरल हुआ था. फिलहाल इस मामले के बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन में संचालन में पारदर्शिता लाने की बात कह रही है.
यह भी पढ़ें: लखनऊ के फैजुल्लागंज में जलभराव; घरों में घुसा पानी, नगर आयुक्त बोले- "तीन रैन बसेरे, दो कंट्रोल रूम बनाए गए"