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BJP की तारीफ कर फंसे राजसमंद सीडीईओ, कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश...कांग्रेस का कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन

वायरल वीडियो में यह कहा: नाथद्वारा के गांवगुड़ा में पीएमश्री विद्यालय के लोकार्पण समारोह में उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी, सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ एवं विधायक विश्वराजसिंह मेवाड़ की मौजूदगी में सीडीईओ बाल्दी ने शिक्षा विभाग व सरकार की उपलब्धियां गिनाई. वायरल वीडियो में बाल्दी बोले, पश्चिम बंगाल में भाजपा की विजय हम सभी के लिए गौरवपूर्ण है. आज भारतीय जनता पार्टी ने अपना नाम बदल दिया है. अब बीजेपी का मतलब हो गया-भारतीय झालमुड़ी पार्टी. 10 रुपए की झालमुडी कमाल कर गई. ममता दीदी का राज सफाया हो गया. बीजेपी का परचम लहरा गया. ये बीजेपी ही है, जो सनातन धर्म और संस्कृति को आगे बढ़ा रही है.

राजसमंद: मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (CDEO) रामेश्वरलाल बाल्दी के मंच से भाजपा की तारीफ का वीडियो वायरल होने के बाद सियासत गरमा गई. कांग्रेस ने सीडीईओ बाल्दी को भाजपा का एजेंट बताया एवं कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया. कांग्रेस ने जिला कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा को ज्ञापन सौंपा, जिसमें सीडीईओ को तत्काल हटाने की मांग की. इधर, कलेक्टर ने एडीएम नरेश बुनकर से जांच कर तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है. उसी आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी.

स्पष्टीकरण मांगा: यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ. कलेक्टर हसीजा ने बाल्दी को तलब किया और स्पष्टीकरण मांगा. कलेक्टर ने सीडीईओ का संबोधन और आचरण सिविल सेवा नियमों के विरुद्ध बताया. कलेक्टर हसीजा ने कहा कि मामले की जांच एडीएम करेंगे और उनसे तथ्यात्मक रिपोर्ट आएगी, उसी आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी. राजकीय कर्मचारी या अधिकारी की आचार संहिता होती है. इसका निश्चित तौर पर प्रथम दृष्टया उल्लंघन प्रतीत हो रहा है. सिविल सेवा नियमों की अवहेलना के तहत नियमानुसार उचित कार्रवाई होगी.

सफाई में बोले सीडीईओ: इधर, सीडीईओ बाल्दी ने कहा, "मेरी कोई ऐसी मंशा नहीं थी कि किसी पार्टी का प्रचार करूं. न मैंने किसी पार्टी को वोट डालने की अपील की और न कोई पार्टी ज्वाइन करनी है. भावावेश में बोल गए. यह बात किसी दल को फायदा या नुकसान पहुंचाने के ध्येय से नहीं थी. बंगाल में जो चुनाव परिणाम आए, उसी के अनुसार बीजेपी की जीत और ममता दीदी की हार की बात कही थी. अभी जो माहौल चल रहा था, उसी की चर्चा की. किसी के लिए नेगेटिव बात नहीं की. माहौल के हिसाब से कह दिया था. बाकी कुछ नहीं बोला. मेरा किसी पार्टी से कोई लेना-देना नहीं है."

कलेक्ट्री पर जुलूस के रूप में पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ता (ETV Bharat rajasmand)

कांग्रेस की मांग: इससे पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीडीईओ के खिलाफ प्रदर्शन किया और जांच एवं कार्रवाई की मांग उठाई. कांग्रेस जिलाध्यक्ष आदित्य प्रतापसिंह चौहान, पूर्व जिला प्रमुख नारायणसिंह सोलंकी, पूर्व जिलाध्यक्ष हरिसिंह राठौड़ के साथ बड़ी तादाद में कार्यकर्ता पहुंचे और शिक्षाधिकारी के खिलाफ नारेबाजी कर आक्रोश जताया. प्रतिनिधि मंडल ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और शिक्षाधिकारी बाल्दी को तत्काल हटाने की मांग की.

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