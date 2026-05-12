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मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में जच्चा-बच्चा मौत, मामले पर डीसी ने मांगी रिपोर्ट

पलामूः जिला के मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में जच्चा बच्चा के मौत मामले में हाई लेवल जांच कमेटी का गठन किया गया है. जांच कमेटी से पलामू डीसी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने बुधवार की सुबह 10:00 बजे तक रिपोर्ट मांगी है.

दरअसल, सोमवार को मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में पंचम कुमार नामक व्यक्ति की पत्नी को प्रसव पीड़ा के बाद भर्ती करवाया गया. अस्पताल में प्रसव के दौरान पंचम कुमार की पत्नी और बच्चे की मौत हो गई. परिजनों ने मेडिकल कॉलेज प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है और कहा कि इलाज के दौरान अस्पताल में डॉक्टर मौजूद नहीं थे.

पूरे मामले में पलामू डीसी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने संज्ञान लिया है. पांच सदस्य जांच टीम का भी गठन किया गया है और पूरे मामले में बुधवार तक रिपोर्ट मांगी गई है. पलामू डीसी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने बताया कि बुधवार की सुबह 10:00 बजे तक जान कमेटी से रिपोर्ट मांगी गई है. इलाज की समूची जानकारी मांगी जा रही है लापरवाही बरतने वालों को खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

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