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मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में जच्चा-बच्चा मौत, मामले पर डीसी ने मांगी रिपोर्ट

पलामू के मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में जच्चा-बच्चा मौत को लेकर जांच शुरू हो गयी है.

Inquiry Committee Formed to Investigate Deaths of Mother and Child in Palamu
मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 12, 2026 at 11:29 PM IST

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पलामूः जिला के मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में जच्चा बच्चा के मौत मामले में हाई लेवल जांच कमेटी का गठन किया गया है. जांच कमेटी से पलामू डीसी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने बुधवार की सुबह 10:00 बजे तक रिपोर्ट मांगी है.

दरअसल, सोमवार को मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में पंचम कुमार नामक व्यक्ति की पत्नी को प्रसव पीड़ा के बाद भर्ती करवाया गया. अस्पताल में प्रसव के दौरान पंचम कुमार की पत्नी और बच्चे की मौत हो गई. परिजनों ने मेडिकल कॉलेज प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है और कहा कि इलाज के दौरान अस्पताल में डॉक्टर मौजूद नहीं थे.

पूरे मामले में पलामू डीसी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने संज्ञान लिया है. पांच सदस्य जांच टीम का भी गठन किया गया है और पूरे मामले में बुधवार तक रिपोर्ट मांगी गई है. पलामू डीसी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने बताया कि बुधवार की सुबह 10:00 बजे तक जान कमेटी से रिपोर्ट मांगी गई है. इलाज की समूची जानकारी मांगी जा रही है लापरवाही बरतने वालों को खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

भाजपा ने अस्पताल के अधीक्षक को घेरा

पूरे मामले में मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के अधीक्षक का घेराव किया. भाजपा नेताओं ने कहा कि 24 घंटे के अंदर मामले में कार्रवाई नहीं हो तो आंदोलन किया जाएगा. पार्टी नेता ज्योति पांडेय ने कहा कि यह लापरवाही है. गरीब एवं आम जनता के लिए अस्पताल है लेकिन मरीजों की जान चली जाए तो यह बड़ी लापरवाही है. इस मामले में कार्रवाई की जरूरत है.

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