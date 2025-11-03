ETV Bharat / state

पलामू में सदर अंचल अधिकारी के खिलाफ होगी जांच! समिति में दो आईएएस अधिकारी शामिल

पलामू डीसी समीरा एस ने सदर अंचल अधिकारी अमरदीप बल्होत्रा के कार्यों की जांच के लिए एक समिति का गठन किया है.

Palamu District Collectorate
पलामू जिला समाहरणालय (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 3, 2025 at 7:20 PM IST

2 Min Read
पलामू: जिले के सदर अंचल अधिकारी के खिलाफ एक जांच समिति का गठन किया गया है. जांच समिति सदर अंचल अधिकारी अमरदीप बल्होत्रा के कार्यों की जांच करेगी. जांच समिति में दो-दो आईएएस अधिकारियों को शामिल किया गया है. दरअसल, कुछ दिन पहले सदर अंचल कार्यालय में किसी बात को लेकर हंगामा हुआ था. इस हंगामे के बाद हम पार्टी के जिला अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी.

डीसी ने जांच समिति गठन का दिया निर्देश

हम पार्टी के जिला अध्यक्ष गिरफ्तार होकर जेल भी गए थे. जिसके बाद सदर अंचल अधिकारी के खिलाफ कई संगठनों ने आवाज उठाई थी और कार्रवाई की मांग की थी. पलामू डीसी समीरा एस ने सोमवार को सदर अंचल अधिकारी के कार्यों की जांच के लिए एक समिति का गठन किया है. यह समिति सदर अंचल अधिकारी के कार्यों की जांच कर रिपोर्ट डीसी को सौंपेगी.

अमरदीप बल्होत्रा के राजस्व से जुड़े कार्यों की भी होगी जांच

जांच समिति में पलामू डीडीसी आईएएस जावेद हुसैन, अपर समाहर्ता कुंदन कुमार एवं प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी हिमांशु लाल शामिल है. जांच समिति अंचल अधिकारी अमरदीप बल्होत्रा के राजस्व से जुड़े कार्यों की भी जांच करेगी. जांच समिति के गठन करने की जानकारी पलामू सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की तरफ से साझा की गई है.

दरअसल, पलामू के सदर कार्यालय में कार्यो को लेकर लगातार हंगामा मचा हुआ है. लोग जांच की मांग कर रहे थे. पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी के नेतृत्व में एक टीम ने डीसी से मुलाकात के बाद जांच की मांग की थी.

