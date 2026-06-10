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सरकारी कर्मचारी की अकूत संपत्ति देख लोकायुक्त हैरान, रेड में 9 करोड़ से ज्यादा का खुलासा

इंदौर में लोकायुक्त ने महिला बाल विकास अधिकारी के घर दी दबिश, आय से अत्यधिक संपत्ति की मिली थी शिकायत, संदीप मिश्रा की रिपोर्ट.

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सरकारी कर्मचारी की अकूत संपत्ति देख लोकायुक्त भी हैरान (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 10, 2026 at 12:06 PM IST

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Updated : June 10, 2026 at 12:19 PM IST

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इंदौर : मध्य प्रदेश में आय से अधिक संपत्ति के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. वहीं, ताजा मामला इंदौर के महिला बाल विकास अधिकारी का है, जिनकी संपत्ति देख लोकायुक्त की टीम भी हैरान रह गई. दरअसल, पिछले दिनों लोकायुक्त को महिला बाल विकास में पदस्थ एक अधिकारी की आय से अधिक संपत्ति होने की जानकारी मिली थी, जिसके आधार पर लोकायुक्त की टीम ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई की.

महिला बाल विकास अधिकारी के पास 9 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति

इंदौर लोकायुक्त की टीम ने महिला बाल विकास विभाग में संयुक्त संचालक के पद पर पदस्थ लक्ष्मी नारायण कंडवाल के घर पर छापा मारा है. लोकायुक्त की टीम ने छापा मारने से पहले शिकायत की पुष्टि की थी, जिसके बाद इंदौर स्थित अधिकारी के घर सहित अन्य ठिकानों पर रेड की गई. प्रारंभिक तौर पर संयुक्त संचाल लक्ष्मी नारायण कंडवाल के पास 9 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति का खुलासा हुआ है, जिसमें 13 रजिस्टर्ड टाइटल वाली जमीनें, एक कमर्शियल बिल्डिंग और पीथमपुर के पास कृषि भूमि के साथ ही कमर्शियल प्लाट के कागजात लोकायुक्त को मिले हैं.

महिला बाल विकास अधिकारी के पास 9 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति (Etv Bharat)

30 सालों से कर रहे नौकरी तो भी नहीं हो सकती इतनी संपत्ति

लोकायुक्त के मुताबिक महिला बाल विकास विभाग के अधिकारी तकरीबन 30 सालों से विभाग में पदस्थ थे. इस दौरान उन्होंने रतलाम, झाबुआ, सहित अन्य जगहों पर नौकरी की और अभी पिछले 5 दिनों पहले ही इंदौर में संयुक्त संचालक के पद पर पदस्थ हुए थे. हालांकि, इतने सालों बाद भी उनकी संपत्ति इतनी ज्यादा नहीं हो सकती थी. कार्रवाई के दौरान उनके विभिन्न बैंक अकाउंट की जानकारी भी लोकायुक्त की टीम को लगी है और उनके द्वारा किए गए बड़े ट्रांजेक्शन की कुंडली बनाई जा रही है.

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महिला बाल विकास में पदस्थ अधिकारी लक्ष्मी नारायण कंडवाल (Etv Bharat)

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तीन मंजिला इमारत में घर, नीचे दुकानें व जिम

लोकायुक्त निरीक्षण आशुतोष मिठास ने कहा, '' लोकायुक्त ने महिला बाल विकास के संयुक्त संचालक लक्ष्मी नरायण कंडवाल के विभिन्न ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की है. लोकायुक्त की टीम कार्रवाई के लिए इंदौर स्थित उनके घर पर पहुंची थी. तीन मंजिला इमारत में नीचे की ओर कई दुकानें और ऊपर की ओर एक जिम खोला गया था. तीसरे फ्लोर पर टीम को उनके घर से आय से अधिक संपत्ति के मामले से जुड़े कई दस्तावेज मिले हैं, जिन्हें जांच में लिया गया है.''

Last Updated : June 10, 2026 at 12:19 PM IST

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