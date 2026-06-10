ETV Bharat / state

सरकारी कर्मचारी की अकूत संपत्ति देख लोकायुक्त हैरान, रेड में 9 करोड़ से ज्यादा का खुलासा

सरकारी कर्मचारी की अकूत संपत्ति देख लोकायुक्त भी हैरान ( Etv Bharat )