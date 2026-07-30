CCS यूनिवर्सिटी मेरठ में बड़ा आविष्कार: छात्रा मानवी ने बनाया ऐसा माइक्रो कैप्सूल, जो दीवारों की दरारें खुद भरेगा
ढाई साल की मेहनत से तैयार हुआ 'सेल्फ हीलिंग' फॉर्मूला, कभी नहीं पड़ेंगी इमारतों में दरारें!
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 30, 2026 at 7:34 AM IST|
Updated : July 30, 2026 at 7:52 AM IST
मेरठ: अगर आप घर की छत और दीवारों में पड़ने वाली दरारों से परेशान हैं तो समझिए अब मिल गया है पक्का समाधान. इतना ही नहीं पुल या डैम में भी अब दरार आने पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. दरार मुक्त इमारतें, पुल और डैम बनाने की दिशा में चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की शोधकर्ता मानवी सिंह को बड़ी कामयाबी मिली है. मानवी ने ऐसा माइक्रो कैप्सूल बनाया है, जो दीवारों की दरारें खुद भरेगा. इस रिसर्च को पेटेंट भी मिल गया है.
क्या है रिसर्च?: चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की रिसर्च स्कॉलर मानवी सिंह सेल्फ हीलिंग माइक्रो कैप्सूल तैयार किया है. यह सेल्फ हीलिंग माइक्रो कैप्सूल सीमेंट की पावर को बढ़ाने के साथ ही अगर कोई दीवार दरकने लगेगी तो उसे खुद ही भर (heal) कर देगा. मानवी सिंह को ये सफलता लगभग ढाई साल की मेहनत का नतीजा है.
जिस तरह से हम कोई समस्या होने पर कैप्सूल मेडिसिन के तौर पर लेते हैं, ठीक उसी तरह से यह जो माइक्रो कैप्सूल है ये भी वैसा ही होता है. कैसे पेट में जाकर किसी भी पार्टिकुलर बीमारी को लेकर काम करता है ठीक उसी तरह से सेल्फ हीलिंग माइक्रो कैप्सूल भी काम करता है. जब कहीं भी किसी दीवार में कोई क्रैक आएगी तो उसे क्रैक के प्रेशर से वह ब्रेक होगा और दरार वाली जगह पर उसे अंदर ही अंदर भर (heal) देगा.- मानवी सिंह, शोधकर्ता
तकनीक के बारे में जानिए: ये कैप्सूल सीमेंट और मॉइश्चर के रिएक्शन से एक जेल (Gel) बनाता है और वह जेल उस माइनर क्रैक को भरने का काम करता है. ये किसी भी दरार को बड़ा नहीं होने देता है साथ ही दीवार की क्षमता भी बढ़ा देता है. इस खोज से बिल्डिंग को बनने में जो खर्च लगता है उसे भी कम किया जा सकता है. साथ ही और अधिक टिकाऊ बनाते हुए अधिक समय तक सुरक्षित किया जा सकता है.
ये एक सेल्फ हिलिंग माइक्रो कैप्सूल बनाया है. इसमें एक formulation है, जिसमें कर और सेल का कॉन्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन में सेल बाहर और और अंदर है और कर में हमारा हीलिंग एजेंट भरा हुआ है. हीलिंग एजेंट (Healing Agent) सीमेंट में जा रहा है crack को भर (fill ) रहा है और जेल फॉर्मूलेशन (Gel Formulation) में हीलिंग एजेंट का प्रेसिपिटेट (Precipitate) बनाता है. इसकी एक विशेषता ये भी है कि वातावरण से मॉइश्चर लेकर अपने आप ही आप heal कर लेता है.- प्रो. नाजिया तरन्नुम, HOD, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय
कैप्सूल क्यों है खास?: इस विशेष माइक्रो कैप्सूल्स की सेल्फ हीलिंग दक्षता 35 से 40 प्रतिशत तक है. ये तकनीक लम्बे समय तक प्रभावी रहने वाली है. इस माइक्रो कैप्सूल का आकार 50 माइक्रोन है, जिसे सीधे तौर पर सीमेंट, कंक्रीट आदि में मिलाया जा सकता है. खास बात ये भी है कि पारंपरिक निर्माण सामग्री में दरारें बनने के बाद पानी और जो हानिकारक रसायन प्रवेश कर जाते हैं, जो कि किसी संरचना को कमजोर कर देते हैं, इस तरह की कोई समस्या नहीं रहेगी.
शोध को मिला पेटेंट: दावा है कि, विशेष रूप सीमेंट से निर्मित निर्माण में अचानक दरकने की समस्या का परमानेंट सॉल्यूशन है. इस खोज को पेटेंट भी मिल चुका है. इस खास तरह के कैप्सूल को बनाने में ढाई साल से ज्यादा समय तक काम करके अलग अलग लेवल पर टेस्टिंग से लेकर प्रयोग तक भी किए गए हैं. इसमें जो केमिकल इस्तेमाल किए गए हैं. वह काफी इको फ्रेंडली हैं. जो किसी भी तरह से नुकसानदायक नहीं है.
400 किलोग्राम सीमेंट में सिर्फ दो किलोग्राम माइक्रो हीलिंग कैप्सूल को ही इस्तेमाल किया जाएगा. जो यूजीसी कहता है उसके अनुसार ही सस्टेनेबिलिटी गोल (Sustainability Goals) को भी पा रहे हैं, जो कि भविष्य में भी महत्वपूर्ण होगा.अनेकों अलग- अलग प्रयोग के बाद ये बात साबित हुई है.- प्रो. नाजिया तरन्नुम, HOD, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय
चीन इस खोज में आगे!: प्रोफेसर नाजिया तरन्नुम बताती हैं कि भारत में इस दिशा में बेहद ही कम काम हुआ है. 2022 के बाद ही कुछ कोशिश की गई हैं, अधिकतम काम इस दिशा में चीन में किया गया है, अधिकांश जो माइक्रो कैप्सूल बनाने की दिशा में काम हो रहा है वह चीन में ही रिसर्च कर बना रहे हैं. अपने आप में यह बेहद ही अलग और अनूठा है और बेहद उपयोगी भी है.
भारत में ये पहला रिसर्च!: भारत में अभी तक कोई ऐसा उत्पाद बाजार में नहीं है. सबसे पहले काफी रिसर्च इस क्षेत्र में किया गया और उसके बाद जब देखा गया कि निर्माण क्षेत्र में काफी पोटेंशियल दे सकता है तो फिर इस पर लगभग ढाई से पौने तीन वर्ष से विश्वविद्यालय रिसर्च की गई. अब जब इसमें पूरी तरह से सफलता मिल गई है तो अगली कोशिश यही है कि इसको अब आगे जाया जाए. इसके लिए प्रयास किए जाएंगे.
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